Ion Cristoiu: "Ai nostri rasufla usurati: Olandezul a fost sinucis la timp de ai lui"

Victoria lui Dinca. DIICOT a pornit un razboi cu acte-n regula impotriva familiei Luizei Melencu. Mai intii a facut publica, prin smecheria numita din surse, informatia ca tatal oficial al Luizei nu e cel real. Concluzia sugerata: Mama Luizei e o curva. S-a napustit apoi asupra mamei pentru a-i cere sa dea proba ADN. Aceasta refuza. Si eu as fi refuzat. DIICOT vrea sa inchida si cazul Luizei. Are nevoie pentru asta de plantarea de probe. Fata de acestea, imi permit sa remarc: 1. E gresita afirmatia un razboi. Mai precisa ar fi Un nou razboi. In nefericita Declaratie de presa din septembrie, un soi de copy-paste al comunicatelor publicitate de DIICOT, Felix Banila zice la un moment dat: „La data de ...