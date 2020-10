Ion Cristoiu: “Am impresia ca uneori Klaus Iohannis nu-și da seama ce spune”

Publicistul Ion Cristoiu critică pe blogul său, cristoiublog.ro, declaraţiile preşedintelui Iohannis prin care anunţă reluarea luptei anticorupţiei, arătând că prin astfel de afirmaţii şeful statului ignoră independenţa justiţiei consacrată de Constituţie şi dă directive procurorilor DNA. Editorialul publicat pe cristoiublog.ro: La conferința de presă de miercuri, 30 septembrie 2020, Klaus Iohannis a fost pus în […] The post Ion Cristoiu: “Am impresia că uneori Klaus Iohannis nu-și dă seama ce spune” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.