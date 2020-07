Ion Cristoiu amintește de profeția lui Traian Basescu: viața i-a dat dreptate

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, preocupaţi de imagine şi raportări ceauşiste, guvernanţii nu au decis testări în masă pentru a depista asimptomaticii înainte de a lua măsuri de relaxare, iar acum regimul Iohannis se văicăreşte că a crescut numărul de infectaţi.

Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„1. Marţi, 22 aprilie 2020, ora 17, în cadrul interviului de la cristoiuTv, Traian Băsescu a avertizat în chip dramatic asupra pericolului întruchipat de trecerea la măsurile de relaxare fără a fi făcut în prealabil testări. Au trecut de atunci trei luni. Ţările occidentale au luat măsuri de relaxare numai după ce au făcut testări şi iar testări. România n-a făcut asta. Şi din simplul motiv că Klaus Iohannis a ţinut ca Guvernul Meu să aibă raportări de tip ceauşist în materie de administrare a Crizei. Acum, după ce au fost luate măsuri de relaxare fără testări, regimul se văicăreşte că a crescut numărul de infectaţi. Viaţa i-a dat dreptate lui Traian Băsescu. Trebuia să facem testări şi iar testări înainte de a lua măsuri de relaxare.

Citez din interviu spre reamintire:

Traian Băsescu: Am preferat să facem foarte puţine teste, ceea ce... aţi observat că la unii moartea e foarte rapidă. Se sufocă foarte simplu şi s-a terminat. Mulţi au murit în casă neştiuţi de nimeni. Marea problemă însă, sau a doua mare problemă este la fel de ticăloasă şi imorală din punct de vedere al statului. Nefăcînd testări nu depistezi pe cei la care nu se vede, asimptomaticii, nu-i depistezi. Şi chiar domnul Iohannis ne spunea că a relaxat măsurile. Foarte bine. Asimptomaticii vor fi acolo prezenţi, convinşi că sînt sănătoşi, vor merge la birou, vor merge în familie, vor merge la rude, vor merge la prieteni, vor merge în societate, vor merge la film, vor merge cu trenul, vor merge cu tramvaiul. Vor infecta oamenii. Vom avea al doilea val pornit de la asimptomatici, pentru că statul român ca să poată spune, ceea ce începuse să spună, dar văd că s-au domolit în ultimele două zile, că s-a îngroşat gluma. Vedeţi pentru că am făcut atît de bine, am avut puţini morţi. Numai că s-au înmulţit şi în condiţiile în care se fac puţine teste. Multe teste ne dădeau o şansă, dădeau medicilor o şansă să descopere asimptomaticii şi să-i trateze înainte să-i lanseze liber în societate. Deci cred că s-a făcut o mare greşeală aici şi se pare că nu vor s-o repare. Ar putea s-o repare lansînd un program major de testare a populaţiei, ceea ce i-ar ajuta foarte mult şi să depisteze numărul real de focare de coronavirus, ceea ce le-ar permite să ia decizii adaptate la realitate. Uite aici pot să pornesc întreprinderile, aici nu pot, că intensitatea de îmbolnăviri e foarte mare. Dar aici unde nu mai e nimic, e curat locul, aş putea să pornesc două-trei întreprinderi sau cîte sînt acolo.>

2. Grupul de Comunicare Strategică s-a scremut şi a scos în lume duminică, 19 iulie 2020, un Comunicat ce se vrea o replică dată în numele Guvernului României unor declaraţii ale Gabrielei Firea. Citez din compunerea cu pricina:

Potrivit dezvăluirilor făcute de cristoiublog.ro, Grupul de Comunicare Strategică, tratat de Guvern ca o entitate sub protecţia secretului de stat e alcătuit din doi ziarişti – Eduard Manciu şi Sorina Coşbuc, dar şi din doi miliţieni. Cine o fi scris rîndurile de mai sus atît de îmbîrligate că te dor dinţii cînd le citeşti: Jurnaliştii sau Miliţienii? Sau şi unii şi alţii, dat fiind că Eduard Manciu şi Sorina Coşbuc scriu şi ei cu cizmele, ca şi Miliţienii?

3. Arghezi despre neputinţa omului în faţa Pandemiei:

4. Vineri, 17 iulie 2020, Raed Arafat dă fuga de la Antena 3 la Digi Tv pentru a anunţa, cu aerul tragic al lui Hamlet după ce mă-sa l-a luat pe unchiu-său de bărbat la nici o lună de la moartea lui tac-su, că nu mai sînt locuri la Terapie Intensivă. Duminică, 19 iulie 2020, Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, îl contrazice susţinînd că sînt peste 4000 de locuri la ATI. Noi înţelegem că Raed Arafat şi Nelu Tătaru, fac parte din Divizii diferite. Ne întrebăm totuşi de ce Ştabul care comandă instituţia căreia îi aparţin cele două divizii nu-i cheamă la el pentru a le ordona să se pună de acord înainte de a deschide gura la televizor?”