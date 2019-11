Ion Cristoiu, analiza INCENDIARA: ce a rasturnat cursa Barna- Dancila pentru turul II

Analistul politic Ion Cristoiu a declarat luni, pentru MEDIAFAX, că primele rezultate oficiale ale alegerilor prezidențiale de duminică arată o manipulare a opiniei publice în ziua votului, dar și la o nouă enigmă postdecembristă ce ține de răsturnarea scorului între primii clasați.

Ion Cristoiu a afirmat că era nevoie de o manipulare a opiniei publice pentru crearea unei atmosfere favorabile președintelui Iohannis, inclusiv în ceea ce privește prezența la vot în străinătate.

“Primele rezultate oficiale, arată, așa cum spuneam încă de ieri, că aserțiunea fost o manipulare grosolană a opiniei publice pentru că este cea mai slabă prezență din istoria posdecembristă, dar era nevoie de crearea acestei atmosfere în favoarea lui Klaus Iohannis pentru că Iohannis vrea să facă din aceste alegeri prezidențiale, nu să câștige pur și simplu, ci să câștige, în termeni istorici, uriași, prezență uriașă, oameni care se înghesuie să-l voteze, scoruri mari. O altă manipulare a fost cea în legătură cu diaspora, unde iar s-a exagerat prezența pentru că, după trei zile, la 4 milioane de cetățeni, normal era să fie vreo două milioane la vot. Deci asta a fost prima manipulare”, a explicat analistul politic.

Întrebat cum se raportează primele rezultate oficiale la informațiile vehiculate anterior privind o prezență istorică la urne și un vot de peste 40%, chiar 50% pentru Klaus Iohannis, Ion Cristoiu a evocat ideea unei enigme, o răsturnare de scor, duminică seara.

“Răspunsul trimite la o nouă enigmă postdecembristă și țin neapărat să o formulez și anume enigma, duminică, ora 6. Duminică 10 noiembrie, la ora 6 după-amiaza, s-a produs o răsturnare în mersul votului, mai mult decât enigmatică. Și anume, toate sondajele, tot ce se știa prin redacții era că, în țară, Viorica Dăncilă era umăr la umăr cu Dan Barna. Se considera că va veni și diaspora și atunci clar Dan Barna era în turul 2. Deci, la ora 6, în toate redacțiile, mă rog poate cu excepția…, și chiar în redacțiile peneliste, iohanniste se știa că e în turul 2. Dintr-o dată, o casă de sondare, nu-i dau numele că nu vreau să-i fac publicitate, a dat, pentru că trebuie spus cititorilor noștri, că noi știam, adică acele case de sondaje ne trimiteau nouă, chiar dacă nu le dădeau publicității, mersul votului. Și deodată, o casă de sondare, am văzut că la ora 6 a dat următorul rezultat: Klaus Iohannis în scădere, Viorica Dăncilă stagnează, în scădere și Dan Barna. Și apoi au început să apară manipulări de genul următor : după ora 6, atenție, electoratul PSD, chiar în vârstă, așa se spune, a ieșit la vot. Au început să apară și manipulări de viziune asupra României, anume că s-a schimbat comportamentul electoral, în sensul că tinerii ies dimineața și bătrânii ies seara. Nu era adevărat, pentru că electoratul PSD este un electorat scos de primari, un electorat mai în vârstă, care iese dimineață. Iese dimineața nu pentru că s-ar teme să iasă noaptea, ci pentru că ăsta este comportamentul când ieși la pensie. Dimineața ești mai vioi, ca să zic eu în calitatea mea de pensionar. Și atunci este clar că s-a întâmplat această răsturnare la ora 6 după amiaza”, a susținut jurnalistul.

Ion Cristoiu a afirmat că această enigmă ar putea avea două explicații: fie PNL a avut în marile orașe o rezervă păstrată care s-a dus la vot și a votat pentru PSD, fie, mai credibil, s-a umblat la soft.

“Și atunci s-a umblat coborându-l pe Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a avut de ales între să aibă 40%, dar să-l aibă pe Dan Barna în turul 2, care era un coșmar sau să aibă mai puțin și să comentăm, noi, câțiva, că nu a fost o victorie, dar să fie cu Viorica Dăncillă în turul 2. Deci enigma poate fi dezlegată prin sloganul . Aceasta este ce s-a întâmplat aseară”, a afirmat analistul politic.

În opinia sa, lui Dan Barna i-au fost luate și din procentele obținute la votul din diaspora, iar candidatul USR PLus ar fi intrat în turul al doilea, dar la un scor mai strâns, comparativ cu Dăncilă, de 2-3 procente.

“Un alt mister e că e greu de presupus că Dan Barna a avut numai 25% în diaspora. Chiar și estimările lor, ca să dezvălui eu un secret, lor cu L, spuneau 50% - Klaus Iohannis, 35% - Dan Barna. Deci e greu de imaginat și înseamnă că s-a luat din pix și de la votul din străinătate. Dar, am spus, am scris de atâtea ori, toată operațiunea anti-Barna din campanie era menită nu să-l coboare, ci să justifice răspunsul la întrebarea . Păi nu a intrat pentru că nu știu ce afacere a avut. Deci acesta ar fi fost scorul. Eu mi l-aș fi dorit, jurnaliștii și l-ar fi dorit, nu pentru că suntem simpatizanții lui, eu cel puțin nu sunt al lui Dan Barna, ci pentru că, în actualele condiții, ne așteaptă una dintre cele mai... dacă sinistru are gradul cel mai... sinistre campanii dintre cele două tururi”, a susținut jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că în turul al doilea Klaus Iohannis nu va putea obține o victorie istorică în condițiile unei prezențe reduse la vot și atunci provocarea celor care stau în spatele candidatului PNL este de a crea PSD o imagine de animal feroce pentru a motiva oamenii să iasă la vot.

„Aseară Klaus Iohannis a anunțat clișeul celor două tururi, și singurul lucru de care nu pot să-mi dau seama e ce vor născoci pentru a rezolva două probleme. Prima problemă de rezolvat este această diferență uriașă, nu a existat decât în anii 90 în favoarea lui Ion Iliescu, dar nu poate să existe o asemenea diferență între primul și al doilea clasat. Această diferență uriașă la care se adaugă și voturile USR, ale lui Paleologu, ridică o problemă a prezenței. Klaus Iohannis nu poate să câștige en fanfare la o prezență de 30% și atunci prima problemă de rezolvat știți de cine, este ce vor născoci pentru ca iepurele PSD să fie tigru. Prima regulă, dacă vrei să-i scoți la vot, e să spui . 2. Această perioadă va fi groaznică pentru PSD deoarece va fi o campanie dusă și de PNL, și de USR, și de PMP, și de Victor Ponta pe tema . Mai mult ca sigur că miniștrii vor depune plângeri penale împotriva predecesorilor și de aceea spun că va fi o atmosferă irespirabilă și plicticoasă, pentru că va fi o atmosferă în care nu am nicio încredere că PSD va răspunde altfel decât bucuros că a intrat în turul al doilea”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul consideră o enigmă și comportamentul lui Dan Barna care și-a recunoscut înfrângerea fără să aștepte rezultatul oficial al rezultatului sau să ceară clarificări, chiar dacă presa a vehiculat scenariul unui complot împotriva candidatului USR-PLUS pentru ca Iohannis să intre în finală cu Dăncilă.

“Întrebarea trimite la a doua mare enigmă a campaniei, și anume enigma Barna. Spre stupoarea tuturor, inclusiv a useriștilor, Dan Barna e evitat pe cât posibil, nu să-l atace, să-l atingă cu o frunză măcar pe Klaus Iohannis. După ce am scris editorialul în care am susținut că acesta ar fi animat turul 2, cineva mai deștept ca mine mi-a zis: . Este o mare enigmă și, într-adevăr, dacă nu el, măcar mașinăria lui să zică ceva. S-a ajuns la acest paradox: scriem noi, care nu suntem useriști și nu scriu ei. Este limpede, nu suntem chiar așa de naivi. Este ceva în neregulă cu acest Dan Barna. Ori el este șantajat cu ceva mai groaznic decât dezvăluirile, ori are niște sfori de care e legat și sforile respective, păpușarii, au fost puși la punct, cum se zvonește, și el s-a liniștit. Dar dincolo de toate acestea, apropo că nu a zis nimic, el a căzut în propria capcană. În momentul în care noi mai scriam că sistemul pune la cale ceva, ei au negat tot timpul, ne-au acuzat că suntem conspiraționiști. Dacă ei ar fi zis asta, se contraziceau. Așadar avem două enigme, dar cea mai importantă este enigma duminică, ora 6”, a conchis jurnalistul.

Biroul Electoral Central a anunțat, luni, primele rezultate oficiale, după numărarea voturilor 95,89% din secțiile de votare, potrivit cărora Klaus Iohannis a obținut 36,91% din voturi, în timp ce Viorica Dăncilă 23,45%. Dan Barna se situează pe locul al treilea, cu 14,19% din voturi.

Liderul USR Dan Barna a anunțat că urmează o analiză serioasă în partid, după ce nu a reușit să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale, obținând în total, după numărarea voturilor de pe teritoriul țării, 14,1%, din voturi, adică sub scorul partidului la europarlamentare, dar a precizat că nu-și va da demisia.