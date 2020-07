Ion Cristoiu: Campania de manipulare „Ciumații Europei” este foarte bine facuta

Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu afirmă că prezentarea României ca un focar de COVID-19, prin preluarea unor articole din presa străină, nu are ca scop descurajarea românilor de a-şi petrece vacanţele în străinătate, ci de a împiedica un vot pro PSD, prin asimilarea acestuia cu forţele care neagă existența virusului, scrie MEDIAFAX. Ion Cristoiu spune că […] The post Ion Cristoiu: Campania de manipulare „Ciumații Europei” este foarte bine făcută appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.