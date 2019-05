Ion Cristoiu: "Campania pentru europarlamentare se apropie de final. Romania a ratat din nou ocazia de a dovedi ca nu-i Babuinia"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "La Nisa fiind chiar in toiul campaniei pentru europarlamentare, am urmarit la televiziunile franceze dezbaterile pro si contra despre Uniunea Europeana. Altfel spus, dezbaterile in care toti candidatii, indiferent de culoarea politica si chiar indiferent de pozitia lor fata de Bruxelles, au intervenit pentru a-si preciza pozitia in legatura cu proiectul european. Unii pledau pentru mai multa Europa, in sensul unei Uniuni Europene transformate intr-o Federatie. O Federatie in care prerogativele puterii centrale sa creasca infinit in timp ce prerogativele tarilor membre s-ar reduce pina la dreptul doar de a se numi ca si pina acum. Altii pledau insa pentru mai putina Uniune, nu in sensul de disparit ...