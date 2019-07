Ion Cristoiu: "Cazul Sorina: S-a produs o diversiune destul de abila facuta de Guvern. esenta conflictului este data de o institutie a Guvernului Romaniei"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Transcrierea emisiunii Gindurile lui Cristoiu transmisa joi, 4 iulie 2019, intre 19 si 20 pe Mediafax.ro si Gindul. info. Partea II. Monica Mihai: Pentru ca ea nu mai este asistent maternal in primul rand. Ion Cristoiu: Pai nu-i nimic o adopta. Monica Mihai: Se poate in momentul de fata asa cum este legea acum? Ion Cristoiu: Se poate orice. In cazul Sorinei avem doua planuri. 1. Al procuroarei care e acum mare taraboi si celalalt plan dupa parerea mea mult mai important al autoritatii de protectie a copilului. S-a produs o diversiune destul de abila facuta de Guvern. Monica Mihai: Care este aceea? Ion Cristoiu: S-a impins totul catre procuroare, corect, si procurarea nu avea ce cauta sa o tarasca ...