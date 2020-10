Ion Cristoiu: Cei mai buni votanti pentru PNL pe 6 decembrie sunt mortii. Mai da unul din aia morti si pe la PSD, sa nu puta. VIDEO

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că discursul preşedintelui Iohannis, după întâlnirea de marţi cu responsabilii şi specialiştii din sănătate, are un “ caracter sinistru”, unic în lume”, susţinând că şeful statului, ajutat de sistemul instituţiilor de forţă, va folosi morţii de COVID pentru a obţine victoria zdrobitoare a PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Ion […] The post Ion Cristoiu: Cei mai buni votanţi pentru PNL pe 6 decembrie sunt morţii. Mai dă unul din ăia morţi şi pe la PSD, să nu pută. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.