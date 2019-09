Ion Cristoiu: "Cine i-a copt-o lui Traian Basescu? Nu cumva Marele Licurici?!"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Despre Cazul Traian Basescu versus CNSAS am scris in mai multe rinduri. Atit imediat dupa publicarea Comunicatului CNSAS din 9 mai 2019, cit si dupa sentinta data de Curtea de Apel Bucuresti, pe 20 septembrie 2019. Revin cu un nou comentariu dupa ce-am sesizat o schimbare de pozitie a lui Traian Basescu. Dupa decizia CNSAS, Traian Basescu a avut o pozitie stranie in raport cu felul sau de a fi ca politician. Locul luptatorului, al Scorpionului care moare cu adversarul de git, a fost luat de un om de treaba, increzator in statul de drept din Romania, dar mai ales in Justitia din Romania. Aveam impresia ca nu e Traian Basescu, ci o Sfinta Mucenica, inainte de a fi prajita in ulei de paginii de romani. Sa ...