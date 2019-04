Ion Cristoiu: "Cine va fi Volodomir Zelensky al prezidentialelor de la noi? Cumva, Codruta Kovesi?"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Volodimir Zelensky a cistigat la scor turul al doilea al prezidentialelor din Ucraina. Depesele agentiilor de presa semnaleaza, inca din titluri, meseria de actor de comedie a noului presedinte. Cele mai multe ocolesc formula actor de comedie, onorabila in felul ei, pentru a se deda la formule din start minimalizatoare, daca nu chiar batjocoritoare: Comediant, comic, clovn. Continutul depeselor adauga alte citeva note ale victoriei, pentru a face din ea un Breaking news planetar: Volodimir Zelensky un ageamiu desavirsit intr-ale politicii. S-a afirmat inainte de inscrierea in cursa printr-un serial tv de comedie in care a interpretat rolul unui marunt profesor de Istorie care ajunge printr-o intim ...