Ion Cristoiu: "Concesiile care ma amuza, in timp ce pe altii ii revolta"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In pregatirea noii mele calatorii la Roma – pe urmele lui Hadrian de asta data, in acord cu ultima vizita, cea la Zidul lui Hadrian- citesc la intimplare tot ce-mi cade-n mina despre Roma Antica. Ma ajuta, ca de obicei, cartile cumparate cindva despre antichitate, potrivit invataturii: Nu se stie cind imi vor fi bune la ceva! Pe raftul inchinat antichitatii romane, am descoperit mai multe carti despre subiect decit mi-as fi imaginat ca am. Printre ele, intre un Dictionar al civilizatiei romane (in franceza) si Viata cotidiana la Roma la Apogeul Imperiului, publicat de un specialist francez in vieti cotidiene, in 1939, academicianul Jérôme Carcasino, dau peste volumul Cum traiau romani ...