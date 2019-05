Ion Cristoiu: "Condamnarea lui Liviu Dragnea – o lovitura pentru Opozitie"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "PSD a suferit un dezastru la europarlamentare. A fost duminica, 26 mai 2019. Luni, 27 mai 2019, partidul a mai primit o lovitura: Liviu Dragnea, liderul autoritar al partidului, a fost condamnat la 3 ani si jumatate cu executare. Ambele fapte cu pretentii indreptatite de a deveni istorice, au stirnit in presa, in politica, in opinia publica, traditionala reactie patimasa, tipic romaneasca, descrisa magistral de Caragiale. Am fost un jurnalist preocupat cu inversunare ca sa fiu cald, obiectiv intr-o Romaniei a patimii electorale permanente. Sub semnul efortului de a fi mai departe calm, cum trebuie sa fie un jurnalist, pentru ca jurnalistul e cel care a vazut de toate prin profesia lui si nimic nu ...