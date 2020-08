Publicistul și jurnalistul Ion Cristoiu explică, într-o analiză scrisă pe cristoiublog.ro, de ce acest eveniment poate însemna reînvierea sau înmormântarea partidului pentru totdeauna. „Despre Congresul extraordinar al PSD, petrecut sîmbătă, 22 august 2020 în variantă online am vorbit pe larg, în comentariul video pe cristoiuTv, transmis în direct imediat după încheierea reuniunii. Mulţi comentatori, dar […] The post Ion Cristoiu: Congresul ultimei șanse pentru PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.