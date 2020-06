Ion Cristoiu, contrariat pe tema majorarii pensiilor: 'Orban trebuie sa puna capat tragerii pe sfoara'

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că declaraţiile ministrului Florin Cîţu, că pensiile nu vor fi majorate cu 40%, ci cu 10%, arată că această majorare, decisă de PSD, a fost folosită în interes electoral de actuala putere, care este strânsă acum cu uşa de realităţile economice.

Prezentăm integral editorialul publicat pre cristoiublog.ro:

„Indiscutabil, evenimentul principal nu numai al zilei de 7 iunie 2020, dar şi al întregului an, îl reprezintă anunţul făcut de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Digi Tv, televiziunea oficială a Guvernului PNL, pusă partidului la dispoziţie de actuala conducere a SRI, după ce printr-o operaţiune amplă de curăţire a Consiliului de administraţie şi a redacţiei, i-a fost luată lui Florian Coldea, care făcuse din ea televiziunea USR, anunţ potrivit căruia majorarea pensiilor cu 40% din septembrie 2020, aşa cum prevede Legea, e o dulce iluzie întreţinută pînă acum de Klaus Iohannis, de premierul Ludovic Orban, şi de maşinăria de propagandă a PNL:

De ce e un eveniment de seamă al anului 2020 şi al regimului Iohannis?

Miercuri, 26 iunie 2019, majoritatea PSD din Parlament a făcut să treacă de Camera Deputaţilor şi prin asta de Parlament o lege a pensiilor în virtutea căreia de la 1 septembrie 2020 punctul de pensie va creşte cu 40%. Din perspectiva politicii de Stînga, Legea e îndreptăţită. Din perspectiva politicii de Dreapta, ea ridică mari probleme de asigurare a banilor de la Buget, în condiţiile în care e nevoie şi de investiţii majore. Sinteza acestor obiecţii e dată de o Declaraţie a economistului şef al BNR, Valentin Lazea din 27 noiembrie 2019:

Plecînd de astfel de consideraţii, la vremea respectivă mulţi s-au aşteptat ca preşedintele Klaus Iohannis să n-o promulge. Nu de alta, dar domnia sa a ţinut să se prezinte drept adversarul a ceea ce s-a numit, de către propaganda de Dreapta, populismul politicii PSD. Spre surprinderea multora, luni, 8 iulie 2019, Klaus Iohannis a promulgat Legea. Electoratului de Dreapta preşedintele i-a oferit această explicaţie:

O lege care corectează aceste erori este corectă.

Pe de altă parte, s -a pus problema de unde se iau banii şi pot spune că în această chestiune am discutat cu doamna prim-ministru şi am întrebat-o direct şi clar: Aveţi bani pentru pensii? M-a asigurat că la nivel de guvern s-a făcut o analiză şi sînt bani pentru pensii, după care am promulgat legea>.

Poziţia faţă de Legea pensiilor e doar aparent surprinzătoare. Klaus Iohannis urma să se bată pentru al doilea mandat în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019. Fireşte, dacă ar fi fost un veritabil bărbat de stat şi nu un politician postdecembrist de duzină, Klaus Iohannis şi-ar fi asumat riscul de a pierde alegerile în numele adevărului pentru care trebuie să se bată un lider politic. N-a făcut-o. Nu se ştie dacă ar fi pierdut alegerile refuzînd să promulge legea sau măcar s-o retrimită la Parlament într-un gest de contestare dinspre Dreapta. Nu-i exlcus ca o explicare sinceră, convingătoare, prin trimiteri la nevoia României de a investi major, să-i fi adus victoria în alegeri, chiar şi în condiţiile unei respingeri a Legii. Mai ales că orice candidat din partea PSD se prefigura ca pradă uşoară pentru candidatul din partea Dreptei.

Klaus Iohannis a cîştigat alegerile prezidenţiale.

Ne-am fi aşteptat ca după acest succes şi mai ales după existenţa unui Guvern al Meu domnia sa să adopte o poziţie de Dreapta faţă de majorarea pensiilor de la 1 septembrie 2020. N-a fost aşa. Preşedintele a continuat să se desfăşoare ca un garant al măririi pensiilor. Pe 27 noiembrie 2019, el răspundea astfel unei întrebări de la un jurnalist despre Legea pensiilor:

A venit Pandemia. Se vedea clar că în aceste condiţii îi va fi greu, dacă nu imposibil, Guvernului Orban să mărească pensiile cu 40%. Cu toate acestea preşedintele Klaus Iohannis a continuat să susţină mărirea pensiilor. Semnifivativ din acest punct de vedere rămîne dialogul dintre domnia sa şi un jurnalist la conferinţa de presă din 28 aprilie 2020:

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis: Aceasta este o chestiune care trebuie analizată cu mare atenţie de experţi, de guvernanţi şi, la momentul în care avem suficiente date, probabil la jumătatea anului pentru rectificarea bugetară de atunci, guvernul va trebui să ia o decizie, fiindcă după jumătatea anului deja lucrurile trebuie să fie foarte bine clarificate.

Însă vreau să vă spun o chestiune care mă priveşte pe mine. Mi s-ar părea nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei. Deci, eu voi avea rugămintea către guvernanţi, atunci cînd se va face analiza, să fie o analiză făcută care ţine cont şi de faptul că şi pensionarii sînt nu doar categorie vulnerabilă, sînt şi categorie de foarte multe ori dezavantajată în România. Dacă se va putea, sau nu se va putea, sau cît se va putea – asta este o întrebare la care o să răspundă, la momentul oportun, Guvernul.>

Nu numai Klaus Iohannis, dar şi premierul, alţi membri ai Guvernului au dat asigurări că nu se pune problema să nu se respecte Legea pensiilor. În 27 noiembrie 2019 în replică la avertismentele BNR, premierul Ludovic Orban declara ritos:

.

Chiar şi după Pandemie, Guvernul Orban dădea asigurări prin Florin Cîţu, ministrul Finanţelor, că legea pensiilor va fi respectată. Pe 27 aprilie 2020 ministrul declara:

Atît Klaus Iohannis, cît şi membrii Guvernulu ştiau că în condiţiile Crizei economice de după Pandemie majorarea pensiilor cu 40% e practic imposibilă. Cum însă anul acesta sînt alegeri locale şi parlamentare, preşedintele, liderii PNL au evitat să spună Adevărul în privinţa banilor pentru majorarea pensiilor.

Chiar şi cînd erau clare consecinţele dramatice ale Pandemiei pentru Economia românească premierul, membrii Guvernului, Florin Cîţu mai ales nu osteneau a descrie în culori roze starea finanţelor. Am scris în mai multe rînduri că Guvernul, Preşedinţia trebuie să pregătească opinia publică pentru o politică de austeritate, impusă de Criza sanitară. Evident, la loc de frunte în această politică, se cuvenea a arăta că nu sînt bani pentru dublarea alocaţiilor şi mărirea pensiilor. O imagine corectă, realistă, adevărată, asupra realităţilor noastre economice ar fi pregătit românii pentru măsurile de austeritate, ivite ca legice, determinate de condiţii obiective. Cîtă vreme românilor li se prezintă o imagine de basm a României, în care banii curg gîrlă şi economia duduie de se cutremură ţara, cînd se va pune problema că pensiile nu pot fi mărite, ei vor vedea în asta nu o necesitate obiectivă, ci o hachiţă a guvernului. Şi guvernul ar putea să plătească electoral pentru asta.

Desigur, Guvernul ar fi continuat să păcălească electoral pe români dacă n-ar fi fost avertismentul Standard and Poor's că pensiile nu pot creşte cu 40% fără riscul unei retrogradări a ratingului de ţară.

Declaraţia lui Florin Cîţu e semnalul că în privinţa pensiilor Guvernul Orban nu mai are încotro. Trebuie să pună capăt tragerii pe sfoară de pînă acum a românilor”.