Ion Cristoiu: "De abuzurile si crimele Securitatii, responsabila de esenta e Puterea politica"

Ion Cristoiu Nu demult, Dan Andronic mi-a trimis, pentru a-i intocmi prefata, manuscrisul cartii sale, „In umbra puterii. Istorii din lumea informatiilor secrete. De la Ceausescu pina la Basescu". Textul e transcrierea unui lung dialog al lui Dan Andronic cu Aurel Rogojan, printre altele, fostul sef de cabinet al lui Iulian Vlad. Potrivit CV-ului, Aurel Rogojan a fost numit, in 1977, la virsta de 28 de ani, in postul de sef al Cabinetului generalului locotenent Iulian N. Vlad, Secretar de Stat la Ministerul de Interne. Il va urma pe acesta in demnitatile sale ulterioare, de la adjunct al ministrului de Interne (1984-1987), ministru secretar de stat si sef al Departamentului Securitatii Statului (1987-1989) ...