Ion Cristoiu: "De ce n-a scris Donald Trump pe Tweeter, «prietenul meu Liviu Dragnea a fost arestat, regret»?"

"Monica Mihai: Saptamana care a trecut Romania a pierdut scaunul nepermanent la ONU, un scaun pentru care s-a luptat destul demult si s-au dus negocieri in culise pe cai diplomatice, a pierdut in favoarea Estoniei. Care credeti ca este motivul pentru care s-a ajuns in aceasta situatie? Ion Cristoiu: Pai principalul motiv este politica externa condusa de Klaus Iohannis, hai sa fim seriosi, cel care face politica externa este Klaus Iohannis. Monica Mihai: Nu a avut de a face amestecarea lui Liviu Dragnea pe partea asta? Ion Cristoiu: Nu, nu a avut, stati sa ne lamurim, noi nu am mutat ambasada, aia a fost o legenda. Adica nu cred ca acolo a fost o… daca ar fi fost asa, domnul Trump ar fi trebu ...