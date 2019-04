Ion Cristoiu 'desfiinteaza' dosarul 'Revolutiei: 'Este o nemernicie sa-l numesti astfel. Iohannis este complice'/ Cine este 'principala victima'

Jurnalistul Ion Cristoiu afirmă, referindu-se la Dosarul Revoluţiei, „este o nemernicie” să-l numești astfel, ci mai degrabă dosarul diversiunii teroriste deoarece nu a existat nici un terorist. “Principala victimă acestui dosar trimis în pripă, pentru că domnul Lazăr a vrut să scape de acuzațiile privind trecutul său de procuror, este Petre Roman”, a punctat Ion Cristoiu. În opinia sa, preşedintele Iohannis este complice la această afacere pentru că este vorba despre un dosar prin care nu s-a dorit aflarea adevărului, ci unul politic, folosit împotriva PSD.

Redăm interviul acordat de Ion Cristoiu pentru Mediafax:

Monica Mihai: Iată subiectele săptămânii, dosarul revoluției, completurile de 3, avem Tudorel Toader și epopeea, dacă pleacă sau mai rămâne în guvern, România în ecuația BREXIT – SUA – Israel și la finalul emisiunii vom discuta și despre topul săptămânal al politicienilor. Haideți să începem cu primul subiect și anume Dosarul Revoluției, poate unul din cele mai așteptate dosare din România post decembristă. După 30 de ani dosarul a fost trimis în judecată. A fost până la urmă decembrie 1989 o revoluție sau o lovitură de stat?

Ion Cristoiu: Primul lucru pe care trebuie să îl remarc este faptul că acest titlul de dosar este impropriu în raport cu conținutul.

Monica Mihai: Cum ar fi trebuit să se numească?

Ion Cristoiu: Conținutul, și jignitor pentru cei care susțin teza revoluției în decembrie, ca să înțelegeți cum ar trebui să se numească scurt, chiar în domeniul ăsta sunt doctor, adică în materie de... Am scris cărți, am luat interviuri, inclusiv i-am luat ultimul interviu dat de Generalul Stănculescu, era la închisoare, ca să fac o paranteză, la B1, a venit direct de la închisoare și ultimul lui interviu și în direct și, ar trebui repus acel interviu, pentru că am discutat despre procesul Ceaușescu.Și l-am pus să facă avionul de hârtie pe care îl face, și mi l-a făcut în timpul emisiunii și mi l-a trimis în timpul emisiunii, e o secvență unică, știți că el făcea un avion de hârtie în timp ce, în timpul procesului. Bun, evenimentele din decembrie că așa le-am denumit în totdeauna care s-au petrecut între 15-25 decembrie, procesul și executarea soților Ceaușescu are 2 etape. Până pe 22 la prânz când pleacă Nicolae Ceaușescu și toate datele de istorie arată că el când s-a urcat în elicopter l-a urcat Stănculescu, era deja arestat, adică a fost o poveste cu el rătăcind prin România. Adică el nu știa, i s-a spus de către Stănculescu, vă duce elicopterul ăsta...

Monica Mihai: Într-un loc sigur?

Ion Cristoiu: Nu, la Târgoviște, de unde să veniți cu trupe. El s-a iluzionat atunci, dar el deja era reținut. Dovadă că domnul Caramitru a și anunțat la televizor la vreo oră că Nicolae Ceaușescu a fost reținut. Din acel moment până pe 25, deci până la prânz când a plecat Nicolae Ceaușescu cu elicopterul - repetând o imagine a ambasadorului american care pleacă din Seul, exact e o imagine clasică - au fost un număr de morți, nu mai țin minte, cred că 200 și ceva. Acea perioadă a fost anchetată încă din 1990, au fost condamnați...

„Este o nemernicie să numești dosarul Revoluției, nu au anchetat cine a tras după 22 decembrie”

Monica Mihai: Ați zis bine încă din 1990 și abia în 2019 a fost...

Ion Cristoiu: Ce s-a întâmplat din punct de vedere al morților până la prânz 22, a fost anchetat, condamnat, ultimul a fost generalul Stănculescu, s-a terminat. Marea problemă care s-a pus încă din 1990, am pus-o și eu și am și cercetat a fost faptul că după 22 la prânz până pe 25 sub acoperământul numit diversiunea teroristă, au murit 1015 oameni. Am zeci de articole în care unul din ele e chiar un pamflet în care spune că atunci când Ion Iliescu o să moară or să vină ăia și or să bată la fereastră. Despre aceste, pentru că și întrebarea pe care și-au pus-o toți, și-au pus-o și demonstranții în 1990, eu am participat și era unul din lozinci...

Monica Mihai: Care era?

Ion Cristoiu: Deci era 16-22, au tras. Cine au tras după 22 pentru că, adică cum de sunt atâtea victime mai multe, decât când era regimul Ceaușescu, deoarece Securitatea pe de o parte de la ora 4 pe 22 țara era condusă de ion Iliescu și de CFSN, era deja o conducere, armata trecuse de partea Revoluției să zicem așa, miliția era de partea revoluției pentru că la ora 4 nu era nimeni acolo și acolo securitatea, miliția, armata trece de partea lui Ion Iliescu. Stănculescu spunea că de fapt l-au pus pe Ion Iliescu, nu contează.

Monica Mihai: Deci practic toată partea militară era de partea noii puteri.

Ion Cristoiu: Din 1990, de când am început să pun și eu întrebări, domn’e dar totuși cine a tras? Păi e complicat, ne-ar trebui o întreagă emisiune despre fenomenul terorist, oricum pe data 23 seara

Ion Iliescu, asta ar putea fi singura probă a apărut la televizor, eu l-am dat textul ăla în premieră, l-am reluat și aproape îl știu pe de rost și a spus că cei care trag, se trăgea prin București, sunt unelte ale lui Ceaușescu care vrea să...

Monica Mihai: Și erau?

Ion Cristoiu: Nu, nu erau. Prima dată domnul Iliescu că tot susținut într-una și toată echipa, încetul cu încetul și Ion Iliescu a zis nu știu cine erau. Dar dosarul a se numi al revoluției este o aberație. Că dosarul ăsta care a fost trimis anchetează perioada de după 22. Perioada ai nici nu ai la ce să o mai anchetezi, ea a fost anchetată, s-a descoperit că a tras armata... au fost pedepsiți. Deci din punctul acesta de vedere este o nemernicie să numești dosarul revoluției, nu au anchetat cine a tras...

“Ar trebui să se numească dosarul diversiunii teroriste. Aia a fost o diversiune clară, nu a existat, nu era nici un terorist”

Monica Mihai: Și cum ar fi trebuit să se numească?

Ion Cristoiu: Dosarul nu știu, dosarul diversiunii teroriste. Aia a fost o diversiune clară, nu a existat, nu era nici un terorist era mai complicat de explicat, dar oricum și problema pe care s-a pus întotdeauna, în legătură cu această diversiune, a fost în ce măsură Ion Iliescu știa sau a comandat această diversiune.

Monica Mihai: Aceasta este întrebarea la care au încercat procurorii să găsească răspunsul timp de 30 de ani.

Ion Cristoiu: Dar eu am fost unul din cei care am pus această întrebare public, l-am întrebat pe Dan Voinea odată am avut o discuție, că am stat de vorbă și cu el, cel care l-a anchetat prima dată și l-am întrebat, domn-e domnul Ion Iliescu a zis seara pe 23 vorbea de teroriști că trăgea din orice poziție că ies din canale, ne descria. Și l-am întrebat, domne, l-ați întrebat pe Ion Iliescu, că a fost anchetat. Și a zis că Ion Iliescu nu a vrut să răspundă atunci prin avocat. Deci nu știu ce măsură acuma Ion Iliescu a spus altceva decât faptul că nu știa, dar nu există, vă garantez eu Ion Cristoiu nici o probă directă că Ion Iliescu ştia. Deci încă o dată este impropriu de spus, este o nemernicie să o numești dosarul revoluției, pentru că pe de o parte și sunt cu atât mai grav să o faci teză asumată de către statul român că prin această denumire, dar rechizitoriu spune altă nebunie. Și anume că, de fapt, nu a fost revoluție, ci a fost o lovitură de stat dată de un grup reconstituit, deci grupul Ion Iliescu.

“Principala victimă acestui dosar trimis în pripă, pentru că domnul Lazăr a vrut să scape de acuzațiile privind trecutul său de procuror, este Petre Roman”

Monica Mihai: Să menționăm că în acest dosar după 30 de ani sunt 3 inculpați găsiți până acum, este vorba de Ion Iliescu, este vorba despre Gelu Voican Voiculescu și Ioan Rus Iosif, dacă nu mă înșel

Ion Cristoiu: Dacă mă întrebați, anticipez întrebarea, principala victimă acestui dosar trimis în pripă, pentru că domnul Lazăr a vrut să scape de acuzațiile privind trecutul său de procuror și l-a trimis în pripă, este Petre Roman. Deși toată lumea spune cum e victimă? Istoricii, din punct de vedere...

Monica Mihai: De ce nu apare și el în dosar?

Ion Cristoiu: Vă spun și de ce e victimă. Tocmai pentru că nu apare în dosar, pentru că istoricii, repet sunt unul dintre cei care pot să îmi dau 2 doctorate în evenimentele din decembrie. Istoricii se împart în 2 de după 1990 și se vor împărți într-una, unii vor spune că a fost o lovitură de stat pusă la cale de Ion Iliescu, teză la care oricât am încercat eu să vorbesc și cu Roman și cu Stănculescu...

Monica Mihai: Nu s-a confirmat?

Ion Cristoiu: Nu, ei refuză, deci Ion Iliescu refuză această teză. El spune a fost o revoltă spontană, poporul a ieșit în stradă, noi am văzut că e vid de putere, am pus mâna pe putere, iar apoi niște teroriști... noi nu știam... și atunci și în viitor istoricii se vor împărții în 2. Unii vor spune că a fost lovitură de stat dată de echipa Ion Iliescu din care a făcut parte numărul 2 și Petre Roman...

Monica Mihai: Dar din acest motiv este victimă el?

Ion Cristoiu: Nu, Petre Roman, iar alții vor spune că a fost revoluție, făcută de o echipă Iliescu-Roman. La ora actuală Roman iese din istorie, el nu este în nici o echipă. Eu în locul lui Roman băteam să fiu în dosar, pentru că în istorie... o să vedeți. Dumneavoastră o să apucați. Va fi așa o dispută: în anul 2019 din motive politruce, politice, politicianistice revoluția din decembrie a fost condamnată și a fost trimis în judecată Ion Iliescu, cel care a făcut Revoluția așa vor spune mulți istorici.

Monica Mihai: Și dumneavoastră ce spuneți?

Ion Cristoiu: Și atunci vor spune că din această echipă toți cei care nu sunt acum trimiși în judecată sunt victimele ale istoriei, ei sunt scoși din istorie, adică eu în locul lor...

Monica Mihai: Credeți că va fi o reacție din partea domnului Roman?

Ion Cristoiu: Eu am spus pentru el, eu în locul lui mă duceam eu, spuneam da, sunt vinovat... Pentru că, încă o dată, ori e trimisă toată echipa...

Monica Mihai: De ce credeți că el nu este în acest dosar?

Ion Cristoiu: Pentru că acest dosar este eminamente aberant, politic și fals de la un capăt la altul.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Păi nu poți să faci dosarul, nu poți să faci, chiar și fenomenul terorist. Deci fenomenul terorist, țara era condusă, cum spun ei, nu numai de Ion Iliescu, țara era condusă și de Petre Roman și de Măgureanu și de Gelu Voican Voiculescu

Monica Mihai: Exista un nucleu.

Ion Cristoiu: Da, care conducea. Ion Iliescu era președintele unui consiliu FSN, deci în locul partidului, parlamentului și guvernului s-a constituit un consiliu FSN din care făcea parte Blandiana, Cornea, Mircea Dinescu, Caramitru, ei unde erau?

„Tot ce-a făcut Ion Iliescu după 22 este ilegal, da? Deci este o prostie fără margini... aveam și noi o revoluție, acum nu mai avem”

Monica Mihai: Unde sunt?

Ion Cristoiu: Păi nu. Deci criminalul, în paranteză Ion Iliescu, e trimis în judecată, da? Păi și ceilalți? Ei nu știau, ei nu vedeau că se trage, cum adică unul din ei. Doi, tot ce a făcut Ion Iliescu, tot ce s-a făcut până pe 27 decembrie când se dă, când se intră într-un fel în constituțional este pus semnul întrebării. În primul rând e pus semnul întrebării la acest CFSN care îl anunță Ion Iliescu, încă o dată, e ceva aberant. Criminalul, în ghilimele, de Ion Iliescu, acum e criminal și atunci e anunțat, da? Același CFSN face un guvern din care face parte Pleșu, Șora, Petre Roman, păi guvernul ăla este ilegal, odată ce tot ce-a făcut Ion Iliescu după 22 este ilegal, da? Deci este o prostie fără margini, este... aveam și noi o revoluție, aveam acolo..

Monica Mihai: Și acum nu mai avem o revoluție.

Ion Cristoiu: Acum nu mai avem, manualele, statul român nu poate să-și asume, din punct de vedre juridic cum și-a asumat acum o asemenea teză. O teză discutabilă.

Monica Mihai: În momentul de față aș putea să vă contrazic puțin, este doar o trimitere în judecată, încă nu există o sentință în acest sens, adică mai poate statul român să revendice revoluția.

Ion Cristoiu: Sunt de acord, dar ai trimis în judecată, se numește dosarul revoluției nu se numește dosarul Ion Iliescu. Deși, rechizitoriul deocamdată, din punctul de vedere al parchetului și niciun politician... domul Klaus Iohannis a fost de acord cu asta. N-a venit nimeni să spun, la nivelul oficial, la nivelul statului Român. Domnule, e o treabă a parchetului, noi nu ne vârâm, dar noi credem că a fost revoluție.

Monica Mihai: Bine, cred că ar fi devreme să se pronunțe cineva până va apărea decizia definitivă a instanței, oricum procesul ăsta, până la procesul propriu-zis mai este un hop de trecut, înțeleg că rechizitoriul va trebui verificat, abia după ce va fi verificat acest rechizitoriu de către un judecător, abia după aceea va fi trimis în judecată. Haideți să vă întreb altceva.

Ion Cristoiu: Iertați-mă, până atunci mor toți ăia care sunt.

Monica Mihai: Da, dar pentru istorie rămâne totuși.

Ion Cristoiu: Păi rămâne, dar eu spun că din punct de vedere juridic este o prostie, garantez, vă garantez cum vreți. De la un capăt la altul este un maldăr de hârtii. Au luat, pe de o parte, din dosarele anterioare, iar restul nu e niciun document nou. Dacă au un document, provocare, eu, Ion Cristoiu, mă predau. Dacă au vreun document nou față de cele pe care le știm toți. Și eu.

Klaus Iohannis a făcut presiuni. Istoria nu poate fi judecată penal și chiar ideea de a judeca un fenomen precum evenimentele din decembrie este o prostie

Monica Mihai: Așa.

Ion Cristoiu: Nu există, de treizeci de ani căutăm documente.

Monica Mihai: De treizeci de ani căutăm documente și totuși dosarul a fost trimis acum spre judecată, de ce s-a ales acest moment?

Ion Cristoiu: Pentru că politrucii, toți președinții au fost politruci de după Ion Iliescu, și-au asumat această teză, că ei descurcă dosarul revoluției.

Monica Mihai: Credeți că Iohannis și-a dorit să se întâmple treaba asta în mandatul lui?

Ion Cristoiu: Da, pentru că și el a făcut presiuni, pentru că istoria nu poate fi judecată penal și chiar ideea de a judeca un fenomen precum evenimentele din decembrie este o prostie. Poți să judeci istoric, dar penal nu există așa ceva. De ce nu judecăm, uite, dezastrul de la Turtucaia, vă dau un exemplu. Uite, zic eu, să-i dăm în judecată pe ăia, pe Brătianu, că tot au murit. Nu poți să chemi în judecată nici măcar 23 august 1944. Sunt fenomene istorice complete, complicate, n-avem documente și nu poți să le judeci penal. Poți să judeci istoricește, poți să scrii o carte, două sute, pamflete, poezii...

Monica Mihai: Cred că ăsta e și rolul, totuși, al istoriei să rămână...

Ion Cristoiu: Și atunci au fost mai multe lucruri. Unu, a fost încercarea stângace a domnului Lazăr de a ieși dintr-o campanie care se duce în legătură cu trecutul său prin această realizare...

Monica Mihai: A vrut să-și spele imaginea prin acest dosar?

Ion Cristoiu: Domnul Kalus Iohannis, pe care îl acuz de complicitate la această afacere, avea interesul pentru că dosarul revoluției nu a fost niciun moment un dosar care să vizeze adevărul, a fost un dosar politic în sensul folosirii împotriva PSD-FSN a dosarului Iliescu. Ca dovadă că din acest dosar lipsește Caramitru. Păi Caramitru era principalul om care venea la televizor și ne spunea de teroriști. Caramitru era în balcon când a zis opriți focul.

Monica Mihai: Deci spuneți că din dosar lipsesc oameni...

Ion Cristoiu: Lipsesc oamenii, adversarii PSD-ului. Adică oameni care între timp n-au mai fost cu Ion Iliescu sau cu PSD lipsesc și atunci acest dosar...

Monica Mihai: Spuneți că e un dosar cu dedicație?

Ion Cristoiu: Da, pentru că urma, se vede acum și după reacțiile ONG-urilor și presei de dreapta, el să fie folosit împotriva PSD-ului în campanie electorală. Adică voi, PSD-ul, sunteți urmașii lui Ion Iliescu care a tras, a făcut victime și toate bla-bla-urile politruce. N-are nicio legătură cu descoperirea adevărului.