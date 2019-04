Ion Cristoiu: "Desi e dublu plecat din functia de ministru, Tudorel Toader ramine ministru! Gratie Vioricai Dancila"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Din cite si-au dat seama cititorii mei, mai precis cititorii-telespectatori, cind ma aflu in dialog direct cu un fost demnitar folosesc formula – de politete interbelica – domnule ministru sau domnule premier sau chiar domnule presedinte. M-am adresat si ma adresez, chiar si in afara spatiului mediatic, lui Traian Basescu, cu domnule presedinte si lui Victor Ponta cu domnule premier. Asta si deoarece, pentru mine, ca Istoric al clipei si ca Istoric, ocuparea unei functii de demnitate, chiar daca ai parasit-o de buna voie sau silit de imprejurari, te inscrie in istoria functiei respective, capitol din Istoria Romaniei. N-am avut pina acum nici un dialog tv cu Tudorel Toader. Tudorel Toad ...