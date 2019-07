Ion Cristoiu, despre candidatura lui Calin Popescu Tariceanu: Va ajuta PSD-ul sa intre in turul II

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca existenta mai multor candidaturi la alegerile prezidentiale pe zona de stanga va ajuta PSD in turul II, iar intrarea lui Calin Popescu Tariceanu in cursa pentru Palatul Cotroceni nu va duce la iesirea ALDE de la guvernare. Ion Cristoiu a declarat ca Tariceanu o va completa pe candidata PSD, Viorica Dancila, in cursa prezidentiala si va atrage inclusiv electorat din zona dreptei. “Candidatura lui Tariceanu la prezidentiale nu va avea nicio influenta la guvernare deoarece, asa cum a anuntat si chiar a facut deja primul pas in campanie, domnul Calin Popescu Tariceanu si-a ales culoarul lupta impotriva statutului paralel, intr-un fel ...