Ion Cristoiu despre Nomenklaturistii democratiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iunie 1998. Prin votul masiv, cu multe note de revolutie democratica, in noiembrie 1996 au venit la putere partidele care au facut Opozitie timp de sase ani sub regimul Iliescu. Timp de sase ani si mai abitir in campania din 1996, CDR si PD facusera mare caz de privilegiile pe care si le acordau cu marinimie cei cuibariti la putere. Dupa cistigarea alegerilor s-a vazut ca oamenii lui Emil Constantinescu nu erau mai breji decit oamenii lui Iliescu. Stradania de a-si vota o lege prin care parlamentarii Coalitiei majoritare isi mareau lor si colegilor lor de fripturi salariile tinea de aceasta realitate. In 2020 vor avea loc alegeri parlamentare, la termen sau anticipate. Ca si in 1996 va avea loc Schimbarea. In perspectiva fagaduiel ...