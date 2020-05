Ion Cristoiu dezvaluie 'victima' din raportul Putere-Opoziție: 'Mai e candidatul PNL la alegerile locale?'

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu constată că în timpul crizei coronavirusului raportul Putere- opoziţie a fost grav dezechilibrat, iar una dintre victimele acestui paradox a fost Nicuşor Dan.

Candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei, uitat de liberali, s-ar fi putut remarca în bătălia cu PSD pentru cucerirea Bucureştiului la alegerile locale din toamnă.

Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro.

“Cele două luni de stare de urgenţă, cărora li se adaugă începînd de luni, 18 mai 2020, o lună de stare de alertă, s-au definit, printre altele prin ceea ce politologii numesc rally 'round the flag effect: În perioade de criză Puterea beneficiază automat de un sprijin popular.

Citește și: DECIZIE Înmormântările trebuie anunțate cu o zi înainte. În caz contrar, primăriile vor suporta consecințele

La noi, în România democraţiei de umbre chinezeşti, efectului i s-a adăugat dedulcirea puterii la autocraţie. Preşedinţia, Guvernul, au încercat pentru o perioadă satisfacţia uriaşă a lui Nicolae Ceauşescu în clipa cînd se uita în oglinda ţării. Doar pe el îl reflecta. Lipsa unei puternice tradiţii democratice a făcut la noi ca majoritatea populaţiei să nu tresară la exerciţiul de autoritate al Puterii. Orice încercare a Opoziţiei de a critica bîlbele puterii a fost anihilată prin intermediul Presei Miluite de acuzaţia că se vrea astfel creşterea numărului de morţi, supraaglomerarea spitalelor mai întîi şi a cimitirelor mai apoi. Criza de Coronavirus a fost o premieră în istoria tinerei noastre democraţii, şi aşa debile. Prin urmare nici Opoziţia n-a ştiut să contracareze manipulările Puterii pentru anihilarea oricărei critici a măsurilor guvernamentale şi prezidenţiale.

Toate acestea au dus la o realitate stranie prin raportare la realităţile obişnuite din postdecembrism. Şi anume raportul Putere - Opoziţie a fost puternic şi grav dezechilibrat. În spaţiul public s-a auzit doar vocea Puterii. Trecerea în plan secund a Opoziţiei a fost semnalată de toată lumea în relaţia la nivel central. Opoziţie politică aproape că a dispărut. Puterea întruchipată de PNL a dominat întreaga scenă publică. Dezechilibrul s-a manifestat însă şi în administraţia locală. Numai că aici, la nivel de primării şi consilii judeţene, puterea aparţine PSD şi nu PNL. Şi astfel s-a ajuns la un paradox. La nivel central s-a auzit doar vocea PNL. La nivel local, doar vocea PSD.

Fenomenul s-a văzut cel mai bine în cazul Bucureştilor. La nivelul Bucureştiului puterea aparţine PSD prin Gabriela Firea. Înainte de intrarea în criză, PNL a desemnat drept candidat la locale pe Bucureşti pe Nicuşor Dan. Prin urmare ar fi fost de aşteptat, dînd curs echilibrului democratic de esenţă, ca în spaţiul public să se audă şi vocea lui Nicuşor Dan. Realitatea e însă că s-a auzit doar vocea Gabrielei Firea. Desigur conducerea PNL a fost ocupată cu gestionarea Crizei la nivel central. Era însă nu numai posibil, dar şi obligatoriu, ca Nicuşor Dan să nu fie uitat. Iată însă că timp de două luni pentru PNL Nicuşor Dan n-a existat. Candidatul independent sprijinit de PNL şi USR s-a zbătut să dea semne că există, că se manifestă. A funcţionat o administrare a Crizei şi la nivelul Bucureştiului. Multe dintre iniţiativele Gabrielei Firea au fost criticate de membrii Guvernului, ba chiar şi de premierul Ludovic Orban. Nu puteau fi create de către PNL momente în care despre iniţiativele Gabrielei Firea să vorbească Nicuşor Dan, contracandidatul primarului în exerciţiu la localele din acest an? Nu se puteau crea condiţiile ca la Bucureşti să se audă şi vocea Opoziţiei, nu numai a Puterii. Pe întreg parcursul Crizei, Nicuşor Dan a avut şi soluţii la nivel de Bucureşti. Nimeni din conducerea PNL nu s-a preocupat ca aceste soluţii să fie afirmate în spaţiul public.

Duminică 17 mai 2020, Nicuşor Dan a lansat un Plan de măsuri pentru protecţia populaţiei şi pentru relansarea economiei de competenţa primăriei capitalei.

L-am invitat luni, 18 mai 2020, Nicuşor Dan la un dialog în direct la cristoiuTv despre acest plan, despre alte chestiuni ale Capitalei, aşa cum le vede Opoziţia întruchipată de candidatul PNL şi USR. Am făcut asta nu numai pentru că am fost şi sînt un susţinător al lui Nicuşor Dan în bătălia sa pentru Bucureşti, dar şi pentru că sînt convins că despre administrarea Crizei şi mai ales a ieşirii din Criză trebuie să permitem şi Opoziţiei să-şi spună cuvîntul. Opoziţiei de la nivel central, dar şi de la nivel local. Cu prilejul acestui interviu am remarcat mai mult ca în alte împrejurări nota specifică a prestaţiei publice a lui Nicuşor Dan. Deşi politician, fondator de partid, candidat la primăria Bucureştiului, Nicuşor Dan are şi azi, după atîţia ani de luptă politică, o ingenuitate surprinzătoare. Nici o clipă n-ai impresia că stai de vorbă cu un politician în sensul clasic al cuvîntului. Altfel spus, nu desluşeşti niciodată, dincolo de spusele lui Nicuşor Dan, acel Vino să te păcălesc, pe care-l denunţa în chip genial Tudor Arghezi cînd venea vorba de politicianul român. Într-un cuvînt, deşi e în prim planul bătăliei politice de atîta timp, Nicuşor Dan nu lasă o clipă impresia că e uns cu toate unsorile, că zîmbeşte pentru a-ţi fura votul şi nu pentru că aşa simte el la momentul respectiv.

Am discutat cu Nicuşor Dan Planul de măsuri.

Am desprins din el cîteva măsuri din domeniul relansării economiei locale:

„1. Scutirea de taxe locale pentru afacerile care dovedesc că au avut de suferit, pe perioada de dificultate economică;

2. Scutirea de taxe pentru proprietăţi în concordanţă cu perioada pentru care nu au fost încasate chirii;

3, Eliminarea risipei din banul public, de exemplu anularea contractelor de publicitate ale primăriei;

4. Spaţii de birouri subvenţionate de primărie pentru cei care au fost afectaţi de criză: turism şi cei cu afaceri mici (start-up-uri, consultanţă, fonduri europene, cursuri profesionale);

5. Stimularea sectorului Horeca printr-un sistem de bonuri de consum pe modelul Vienei: 100.000 persoane x 100 lei = 10 milioane lei pentru comenzi la restaurante şi cafenele (10 milioane lei sunt colectaţi până acum din taxa de promovare turistică şi nefolosiţi);

6. Alocarea de locuri de parcare gratuite pentru restaurante, pentru ca acestea să poată funcţiona în sistem drive-in sau take-away;

7. Cînd reglementările naţionale o vor permite, alocarea de suprafeţe din domeniul public pentru extinderea restaurantelor cu păstrarea distanţei sociale, cu taxa locală zero;

8. Promovarea de către primărie a pieţelor virtuale, în care producătorii din zonă îşi găsesc clienţi în Bucureşti şi le livrează periodic;

9. Sprijinirea taximetriei locale prin comenzi pentru livrări sociale persoanelor vulnerabile: hrană, medicamente.”

Sînt măsuri pe care şi le-ar putea asuma şi Gabriela Firea. Mai ales că spre deosebire de Nicuşor Dan, ea n-a ieşit în public pînă acum cu un Plan de măsuri”.