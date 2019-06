Ion Cristoiu: "Din nenorocire pentru ea, Sorina Lucan nu e catel!"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Vineri, dupa-amiaza, cind au inceput sa se rostogoleasca pe Internet, secventele video in care o fetita de 8 ani era luata cu forta de o procuroare venita la fata locului insotita de trupele speciale, ca si cum n-ar fi fost vorba de punerea in aplicare a unei sentinte definitive intr-un caz de adoptie de eliberarea unui ostatic din miinile unor teroristi ISIS, eram in autocarul calatoriei prin Moldova de Sus. Toata lumea din autocar era revoltata de intimplare. De regula, cind se petrec astfel de situatii generatoare de emotii, ma straduiesc sa ramin rational. Stiu dintr-o experienta indelungata de istoric al clipei si de istoric ca punind intre paranteze trairea, de regula partizana, descoperi c ...