Ion Cristoiu: "Dintre toate partidele competitoare, singurele care exista in campanie sunt PSD si PNL"

"N-a mai ramas mult pina la 26 mai 2019, ziua alegerilor europarlamentare si a Referendumului. Declansata de Cuvintarea lui Klaus Iohannis in seara Joii Mari, campania electorala nu difera cu nimic de cele consacrate alegerilor pe lista in Romania, fie ele parlamentare sau europarlamentare. Am tinut sa precizez pe lista, deoarece alegerile prezidentiale, singurele care se bucura de o campanie deosebita, sunt optiuni pentru un om si nu un grup, o optiune de chibit si nu de om rational. Toti analistii sunt de acord ca europarlamentarele din acest an au importanta unor alegeri parlamentare anticipate. Asa cum am mai scris, pentru cele doua partide dominante – PSD si PNL – ele sunt un moment ...