Ion Cristoiu este categoric și publica și date din trecutul filosofului: 'Ceea ce au facut Emag și Mihail Șora este o mare mizerie morala'

Ion Cristoiu cataloghează drept “mizeria morală” campaniei Emag, avându-l ca protagonist pe filosoful Mihail Șora. Motivul- aceasta nu a ținut cont de neutralitatea politică a personajului principal și înșală consumatorii, jurnalistul remarcând că Șora a fost referent de specialitate al Anei Pauker.

“Cred că e un termen prea blând, aș spune, controverse. Pentru că au fost foarte multe puncte de vedere care au considerat ceea ce au făcut Emag și Mihail Șora o mare mizerie morală din motive politico-financiare. Și voi explica și de ce. Emag, nu trebuie să uităm, este o firmă înființată de Sebastian Ghiță și condusă de Sebastian Ghiță, asta apropo de radicalitatea celor care apără această afacere a Emag, este o companie care vinde în mod obișnuit device-uri. De regulă, firmele își fac o campanie publicitară ținând cont în primul rând de neutralitatea politică a actorului principal, a celui care joacă în campania publicitară, acela care este personajul principal al campaniei. Putea să fie, de exemplu, și domnul Mihail Șora, deși el este puternic marcat profund politic. De regulă, se ia un actor, un sportiv, cineva care, repet, nu este marcat politic, dintr-un simplu motiv: în momentul în care personajul este marcat politic adversarii din electorat nu mai cumpără de la Emag. Din acest punct de vedere este prima bizarerie în această operațiune”, a explicat analistul politic.

Citește și: Îndemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul lui Liviu Dragnea, semnal de mobilizare

Ion Cristoiu a arătat că, pe lângă alegerea greșită a personajului, Emag a optat o temă de campanie politică, libertatea.

“A doua, am spus că Emag vinde device-uri, putea să fie la o adică un bătrân de peste 100 de ani care putea fi prezentat ca interesat de device-uri. Chiar așa și vedeam eu o campanie publicitară: un om care a trăit cu gramofonul, cu telefonul, cu telefonul, cu bicicleta deodată știe, dacă știe, este preocupat de tabletă, de internet. Nu s-a întâmplat nici asta. Și atunci, Emag-ul a făcut în primul rând o trăznaie, ca să nu-i spun altfel, și a declanșat o campanie publicitară pe o temă politică, libertatea”, a susținut jurnalistul.

Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificată

Ion Cristoiu spune că Protecția Consumatorului ar trebui să se sesizeze deoarece campania îl prezintă pe Mihail Șora sub o etichetă înșelătoare, nu este un anticomunist, ci a făcut parte din nomenclatura comunistă.

„Mizeria morală a acestei campanii și, repet, și mizeria comercială deoarece avem de-a face cu publicitate înșelătoare, și Protecția Consumatorului trebuia să se sesizeze deoarece ni se prezintă o marfă, și anume Mihail Șora, sub o etichetă înșelătoare. Este vorba de faptul că personajul, cel care întruchipează suferințele în comunism și lupta în comunism este un personaj, Mihail Șora, care a făcut parte din nomenclatura comunistă”, a afirmat analistul politic.

Citește și: Detalii noi pentru jucătorii din industria tutunului! Totul se aplică de la 31 octombrie

Ion Cristoiu a prezentat o scurtă biografie a lui Mihail Șora, arătând că filosoful a lucrat alături de Ana Pauker, care făcea parte din aripa dură stalinistă a comuniștilor români.

“Repet, sunt unul din oamenii care nu fac caz din trecutul comunist, securist, fascist sau legionar al unui personaj din prezent. Din acest punct de vedere domnul Mihail Șora nu e condamnabil, din punctul meu de vedere, cu nimic. Dar, a fi prezentat drept un luptător pentru libertate un tovarăș, că dânsul a fost un tovarăș, care a fost membru al Partidului Comunist Francez, deci s-a înscris în Partidul Comunist din credință, a venit în România în 1948 într-un moment în care toți oamenii normali încercau să fugă, dar nu puteau, a fost referent de specialitate la Ana Pauker – în 1948 ca să te angajeze la MAE, 1948 -1950 este vîrful stalinismului în România, trebuia să fii un personaj de încredere, pentru că un referent de specialitate, mai ales al Anei Pauker...Ana Pauker a fost un personaj sinistru chiar și printre comuniști, chiar și față de Gheorghiu Dej, ea a fost un personaj care a dirijat într-un fel represiunea, a făcut partea din aripa dură stalinistă a comuniștilor români chiar și în anii stalinismului, nu putem să spunem că a fost măcar Lucrețiu Pătrășcanu sau Gheorghiu Dej care, până la urmă, prin anii 60 a fost mai blând.

Citește și: Viorica Dăncilă, la un pas să piardă Puterea! Planul aflat la timp de premier (surse)

Ea a și fost exclusă din Partidul Comunist pentru stalinismul ei înverșunat. După asta, domnul Mihail Șora a fost șef de secție la Editura de Limbi Străine și apoi redactor-șef la cea mai importantă editură a regimului stalinist, nu spun comunist, care era Editura de Stat. Bun, a făcut parte din nomenclatură. Și dacă n-ar fi făcut parte, dacă ar fi fost un cetățean normal, cum zice domnul Klaus Iohannis că a fost în comunism, nu putem să facem din el un om care a suferit în comunism. A fi referent în 1948 când oamenii, intelectualii erau trimiși în lagăr, unii din ei au fost condamnați la moarte, când unii din ei luptau în munți, și a face un nomenclaturist un luptător pentru dreptate, după părerea mea, este vorba de o publicitate înșelătoare, de o mare mizerie morală”, a explicat Ion Cristoiu.

Citește și: Noi comentarii făcute de Mihai Fifor! ‘Cred că domnul Dan Nica va trece de momentul acesta şi va fi comisar european’

În opinia sa, Mihail Șora ar fi trebui să refuze rolul principal în campania Emag, altfel gestul său ar putea fi interpretat ca o sfidare a moralei și opiniei publice. “Deci, avem o problemă care este a Emag-ului. A doua problemă este a domnului Mihail Șora. Dacă mie, am fost în presa comunistă – pot să spun că am fost nuanțat – dacă mie ar veni cineva să-mi propună să joc într-un film despre cum am luptat eu împotriva presei comuniste cred că l-aș da afară pe emisarul respectiv pentru că mi s-ar părea, cum să spun, o mare mizerie morală. În mai multe rânduri, ca să fac o dezvăluire, mi s-a propus conducerea TVR. Și de fiecare dată am respins principalul motivul fiind acesta: am lucrat în presa comunistă. A fi acum director la televiziunea publică într-o perioadă anticomunistă mi s-ar părea o sfidare a opiniei publice și a moralei. Din acest punct de vedere, domnul Mihail Șora trebuia să refuze. Un om normal, un om cu bun simț refuza. Spunea: puneți-mă în orice, dar nu în luptător anticomunist. Am fost ce-am fost, asta a fost viața”, a argumentat jurnalistul.

Citește și: Mutarea de ultimă oră care aruncă-n aer moțiunea de cenzură! Calculele Opoziției spulberate

Ion Cristoiu a mai spus că dacă Mihail Șora a primit bani pentru această campanie, atunci avem de-a face cu o nenorocire născută în numele luptei anti-PSD: monștrii morali.

“Nu în ultimul rând, în această controversă, nu se atinge un punct sensibil. Câți bani a primit domnul Mihail Șora? Dacă e pe gratis, parcă-parcă îl mai absolv. Dacă a luat și bani pentru asta avem chiar o mare problemă morală. Avem în acest caz expresia unei nenorociri pe care eu am pus-o pe seama regimului PSD. De câte ori a venit PSD la putere, prin felul în care a administrat țara și s-a comportat a creat, în numele luptei împotriva PSD tot felul de monștrii. Monștrii morali care au fost prezentați câtă vreme PSD era la putere, drept luptători, spălați, idilizați, falsificați din punct de vedere al biografiei.

Citește și: Anunț făcut de Viorica Dăncilă! ‘ Eu respect foarte mult presa şi ştiu că presa are un rol foarte important în statul român’

Sigur după ce a venit un guvern de dreapta, respectivii au dispărut în ceața istoriei. În cazul cde față avem un asemenea exemplu. Adică... pentru că domnul Șora a fost în stradă, foarte frumos din partea lui, la vârsta lui, și a demonstrat împotriva regimului PSD, acum este beneficiarul unei operațiuni de spălare, de albire, dar nu mă miră. Și ca să închei, de aceeași operație beneficiază și personaje cum ar fi Robert Negoiță, Ana Birchall, Mihai Chirică de la Iași. Tot ce până mai ieri era pesedist, corupt, ciuma roșie, în momentul în care s-au rupt și din motive oportuniste critică actuala conducere a PSD au devenit eroii presei anti-PSD. Iar mi se pare absolut incorect pentru că dacă a fost corupt și ciuma roșie înainte, indiferent de ce face acum, eventual nu scriem despre el, dar nu-l cântăm pentru că a devenit antipesedist, uneori find chiar membru PSD”, a conchis Ion Cristoiu.

Filosoful Mihai Șora apare într-un videoclip Emag cu scopul marcării a 30 de ani de la Revoluție, în care filosoful vorbește despre libertate și lupta de zi cu zi pentru aceasta.

Citește și: Kaufland dă lovitura în noiembrie! Premieră pentru gigantul german în România .