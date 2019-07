Ion Cristoiu explica cum a ajuns Viorica Dancila sa faca ce i-a spus Traian Basescu: 'Mai mult ca sigur, pe 3 va fi desemnata candidat'

Analistul politic Ion Cristoiu crede că premierul Viorica Dăncilă se va răzgândi în privința taxării pensiilor speciale de peste 10.000 de lei, pe care ar fi trebuit să și-o asume ea, și nu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ocupantul locului 5 în topul politicienilor săptămânii.

Top 5 politicienii săptămânii

Locul 5 – Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor

Citește și: Mega surpriză pentru Ion Țiriac! Cadou imens pentru acesta: Ii cedez gratuit pachetul majoritar de acțiuni

“Pe locul 5 este domnul Eugen Teodorovici care a lansat acea idee extraordinară a taxei pe solidaritate pentru pensiile peste 100 de milioane, inimaginabil în România, vă spun eu, ca om care din 68 am contribuit am avut 50 de ani de contribuție și nici nu mă pot gândi la o asemenea pensie, ea este, au fost date magistraților, fiecare partid politic s-a grăbit să îi mituiască pe judecători și pe procurori, după părerea mea nu e vorba de o chestiune bugetară, după părerea mea este o greșeală că i s-a dat domnului Teodorovici, asta trebuia să o asume premierul pentru că este chestiune de egalitate socială, o chestiune elementară, de dreptate socială, nu se poate ca într-o țară unde oamenii au pensii de 15 milioane, unii să aibă 3.000- 4.000 de euro, fără să facă nimic, deci din punctul acesta de vedere îl pun pe locul 5, măcar că a lansat discuția, probabil că o să dea înapoi pentru că poate că de aia nici nu și-a asumat premierul, o să dea înapoi că face acum CSM-ul, magistrații, organizațiile internaționale culmea. Dacă ar fi fost politicieni, sunteți de acord, sau funcționari la Parlament sau ziariști, toată lumea ar fi spus nu se poate așa ceva fiind vorba de magistrați ei au voie să aibă, nu e vorba de pensiile militare, e vorba de niște pensii care au fost nejustificate, pentru un om care nu face nimic”, a explicat Ion Cristoiu.

Citește și: Traian Băsescu, declarație bombă: Iohannis i-a păcălit pe români

Locul 4 - Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE

“Pe locul 4 este domnul Călin Popescu Tăriceanu pentru că a primit o lovitură în sensul că el chiar se pregătise să fie candidat unic, o să rămână candidatul ALDE. Dar nu are cum și o să rămână dintr-un singur motiv, partidul care nu are candidat propriu până la prezidențiale e terminat ca partid, anul prezidențialelor e un an de vedetism al unui partid. Ai candidat... E pe locul 4 că va avea o mare problemă că trebuie să decidă dacă rămâne în coaliție sau nu rămâne... foarte grea, pentru că dacă pleacă din coaliție, pierde partidul, toți miniștrii săi vor rămâne pentru că e greu să vă imaginați că un ministru, voi pleca, ei vor pleca miniștri pentru că vrea președintele partidului să ajungă...”, a afirmat Ion Cristoiu.

Citește și: Detalii despre soția lui Călin Popescu Tăriceanu! Cât încasează aceasta,dar și ce cadouri i-a facut soțul

Locul 3 – Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO

„Locul 3 domnul Mircea Geoană, v-am spus... pentru că are cea mai înaltă funcție deținută de un român în istoria modernă”, a spus Ion Cristoiu.

Locul 2 - Viorica Dăncilă, premierul României, liderul PSD

„Și pentru că a reabilitat PSD, locul 2 este Viorica Dăncilă care așa, mai țineți minte, cu taca-taca începe să facă, cu pași mici, ea acuma toată vara așa cum a sfătuit-o simpatia dumneavoastră Traian Băsescu, va fi numai în țară, va lua fiecare ... toate filialele și probabil că mai mult ca sigur pe 3 va fi desemnată candidat”, a susținut Ion Cristoiu.

Citește și: Unul dintre giganții operatorilor de telefonie mobilă taie în carne vie! Concedieri pe bandă rulantă

Locul 1- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei și vicepreședinte al PSD

„Este Gabriela Firea care e pe locul unu, noi trebuie să spunem acest clasament este al spectacolelor mediatice, nu spunem că cine e pe locul e apreciat față de ăla. Ea este vedeta, a venit de la tratament și acum e prezentă în primul rând, a dus o contribuție uriașă pentru Dăncilă scoțându-l din joc pe domnul Tăriceanu care era, nu putea să fie candidatul PSD. (...) Ar trebui să îi mulțumească doamna Dăncilă pentru că i-a deschis drumul, poate să îi ofere dacă să fiu răutăcios, o rectificare bugetară de care Gabriela Firea are nevoie că altfel dă faliment Primăria”, a conchis Ion Cristoiu.

Citește și: Florin Cîţu continuă atacul: ‘Cine MINTE?’ .