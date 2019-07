Ion Cristoiu face declaratii SOC: Seful STS nu demisioneaza pentru ca "il are la mana" pe Iohannis

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Cristoiu insista ca seful STS ar fi trebuit sa demisioneze si sustine ca se pregateste un nou moment Colectiv, un argument fiind complicitatea sefului statului cu STS. “Legea permitea orice gest. Nu vad care era problema sa i se bata in usa unui cetatean, nu era vorba sa intri sa tragi cu mitraliera in el. Trebuia sa bati la usa, nu raspundea , bateai in fereastra. Daca nu era nimic suspect, iti cereai scuze si plecai. Dar in asemenea momente nimeni se supara daca dai buzna peste el in casa. Tot ce se intampla acum mi se pare o precipitare nebuneasca, in primul rand o folosire a acestui caz pentru crearea unui nou moment Colectiv. Asa se explica si precipitarea Guvernului de a rezolva, si mai al ...