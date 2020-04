Ion Cristoiu il critica dur pe Iohannis pentru discursul naționalist-extremist, peste cel al lui Vadim Tudor

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu a adus critici dure președintelui României, după declarațiile acestuia privind un acord între PSD și UDMR pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Cristoiu consideră că, prin declaraţiile privind autonomia Ţinutului Secuiesc, preşedintele Klaus Iohannis a fost nu numai comic, ci a reuşit să-l întreacă în naţionalism extremist şi pe fostul lider al PRM, CV Tudor, cu […] The post Ion Cristoiu îl critică dur pe Iohannis pentru discursul naționalist-extremist, peste cel al lui Vadim Tudor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.