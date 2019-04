Ion Cristoiu, interviu pentru Marius Tuca: 'Cred ca președintele Romaniei e decis de acum un an, dar noi nu știm'

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Ion Cristoiu face o analiză a ultimelor evenimente de pe scena politică, a situației presei românești și încearcă să dezlege și enigme precum ruperea USL, retragerea lui Crin Antonescu din politică și ascensiunea fulminantă a lui K.Iohannis.

Redăm câteva din declarațiile lui Ion Cristoiu:

„Ziaristul are o mare problemă. El este istoricul clipei, nu știe ce se petrece mâine, se aruncă și zice Liviu Dragnea e mort. De unde știe? În unele am greșit și eu. Prin anii ’90 cred că am fost prea pătimaș față de Ion Iliescu”

“Una din cauzele prăbușirii presei a fost distrugerea pe vremea lui Băsescu a trusturilor”

„Eu am un mare ghinion, nimeresc în piese fără să-mi dau seama, ca prostul. Prima piesă în care am nimerit ca prostul a fost momentul plânsului. Plânsul lui Băsescu”

“În 2014, diaspora au pus-o la cale băieții pentru a justifica diferența aia uriașă între turul I și turul II al alegerilor prezidențiale”

„Crin Antonescu l-a sunat în glumă pe Klaus Iohannis și i-a zis “Ponta a decis” și ăla era să leșine”

„Candidatul la Președinția României va fi corespondentul lui Zelenski de la Kiev. După părerea mea va fi cineva care nu a avut de-a face cu politica, și anume va fi Codruța Kovesi”

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit, oameni buni la o nouă emisiune Marius Tucă Show, la Smart TV. Sigur că se întreabă foarte multă lume ce înseamnă Smart TV. Este un proiect care este în facere, nu aș putea spune în chinurile facerii, că nu se chinuie nimeni. Până una alta urmăriți emisiunile pe Mediafax.ro, gândul.info, miscareaderezistenta.ro, până când se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple, adică să obținem o licență de la CNA și să ne vedeți pe cablu așa cum se văd toate celelalte televiziuni. Dar despre asta o să mai vorbim. Invitatul meu în această seară este domnul Ion

Cristoiu. Bună seara, bine ați venit.

Ion Cristoiu: Bună seara. Ce e aia ”Mișcarea de rezistență”?

Marius Tucă: Mișcarea de rezistență nu are legătură cu rezistența din munți, e un site, care se cheamă chiar așa miscareaderezistenta.ro.

Ion Cristoiu: E în legătură cu #Rezist?

Marius Tucă: Nu, nu, nu. Nu are nicio legătură.

Ion Cristoiu: Păi și împotriva cui rezistați?

Marius Tucă: Împotriva prostiei, prostiei revărsate și așa mai departe.

Ion Cristoiu: O să-l citesc.

Marius Tucă: E o mișcare plecată de la Jurnalul Național pe vremuri când dumneavoastră colaborați la noi, dar nu aveați timp să ne mai citiți și pe noi. Că abia vă citeați pe dumneavoastră.

Ion Cristoiu: Nu, pe mine nu mă citesc niciodată. Și nu mă uit la televizor unde sunt înregistrat că mă enervez.

Marius Tucă: Și eu la fel. Niciodată nu mă uit la înregistrări și acum suntem în postura în care o să facem emisiuni live și nici atunci nu ne mai uităm nici în camera de previzionare. Dar ăsta este un exercițiu pe care îl recomand jurnaliștilor mai tineri, sau tuturor, să-l citească pe Ion Cristoiu pentru că e o voce cu totul aparte în peisajul presei. Și asta se întâmplă de 30 de ani.

Ion Cristoiu: De 51 – 52 de ani.

Marius Tucă: Vorbesc de democrație.

Ion Cristoiu: Și înainte se făcea presă așa că...

Marius Tucă: Bineînțeles că se făcea și înainte presă. Dar cred că în ăștia 30 de ani ați scris în fiecare zi.

Ion Cristoiu: Așa e.

Am greșit și eu. Prin anii ’90 cred că am fost prea pătimaș față de Ion Iliesc

Marius Tucă: Toți acești 30 de ani? Sau au fost perioade în care nu ați scris? Foarte mici. Putem spune sau putem presupune că ați scris în fiecare zi vreme de 30 de ani. Și? La ce v-a folosit?

Ion Cristoiu: O pierdere de vreme. La nimic. Nu mi-a folosit la nimic. Poate....acum este un proiect cu Editura Mediafax, culmea, este un proiect pe care Adrian Sârbu îl avea mai vechi, înainte de a avea el problemele, și anume să public opera mea publicistică, nu cea de proză, de scriitor, pentru fiecare an un volum. Deocamdată avem ’90, ’91 și ’92.

Marius Tucă: Pentru fiecare an din cei 30. Se fac 30 de ani.

Ion Cristoiu: Eu, oricum, lipsit de modestie, nu lipsit că oricum nu mă înfoiez....

Marius Tucă: Lăsați că vă fac eu, vă ridic aici o ...

Ion Cristoiu: Merită citite și mai ales cele ’90, ’91, ‘92, pentru că în primul rând scriam mult mai bine, scriam mult mai scurt, aveam mult mai multă forță, cred că eram mult mai entuziast, aveam mult mai mult talent – între timp l-am pierdut – fiecare început, fiecare editorial are o poveste despre ce s-a întâmplat. Dacă vrei să vezi istoria în mișcare, chiar și eu mă uit la unele editoriale și zic: ia uite măi, cum comentam eu atunci și ce s-a întâmplat ulterior.

Marius Tucă: Interesantă asta cu talentul care se pierde pe parcurs. Există scriitori mari care și-au pierdut talentul pe parcurs? Au ars repede?

Ion Cristoiu: Eu mă refer la publicistul Ion Cristoiu. Ba eu spun că nu sunt publicist, sunt autor de proză politică, deși am și opere, am și proză, cred că 3 sau 4, nici nu mai știu nici eu câte, și critică și eseuri. Cred că în multe din aceste articole se regăsește proză. Dar, e foarte interesant, citesc în aceste zile 4 publiciști, 10 file pe zi.

Marius Tucă: Publiciști români?

Ion Cristoiu: Publiciști mari din istoria noastră. Unu: Caragiale...

Marius Tucă: Din toate timpurile, adică.

Ion Cristoiu: Da. Dar numai 10 pagini. Am o normă, ca la prășit. 10 file Ion Vinea, 10 Arghezi și 10 Nae Ionescu. Ce-am descoperit eu la Ion Vinea și-mi dau seama că și eu, mai mult ca sigur, aș fi păcătuit. El era înverșunat anti-PNL, anti-Brătieni. ’19, ’20, ’24, și avea tot felul de .... Unu: cam semăna cu Rareș Bogdan, era așa, isteric...

Marius Tucă: Aoleu!

Ion Cristoiu: Nu, isteric însemnând: Brătienii, care fac rău, și sunt niște....

Marius Tucă: Cum face acum despre PSD, Rareș Bogdan.

Ion Cristoiu: Da, da, în sensul ăsta am zis. Doi: considera că PNL-ul s-a terminat, și era în 1919 și ei au guvernat până în 1928...

Marius Tucă: În 1927 s-a dus Brătianu, săracul.

Ion Cristoiu: Da. Și mai ales era nedrept, domnul Marius Tucă. În ura lui față de Ionel Brătianu, apropos de gazetărie, prestația lui Brătianu la Conferința de Pace de la Paris, care a fost una extraordinară, națională, patriotică, au făcut-o țăndări. Fără să știe că-l voi citi eu acum și voi spune: Băi, ce idiot era.

arius Tucă: Simt că-mi scapă emisiunea din mână, domnul Cristoiu. Trebuia să începem să vorbim despre femei.

Ion Cristoiu: Dar chiar am spus un lucru extraordinar pentru presă.

Marius Tucă: Dacă începem cu Brătianu și perioada interbelică ne pierde publicul. Glumesc, desigur.

Ion Cristoiu: Am spus că ziaristul are o mare problemă. El este istoricul clipei, nu știe ce se petrece mâine, se aruncă și zice...

Marius Tucă: E adevărat. Știți, un ziar este o pâine până la urmă.

Ion Cristoiu: Și spune: Liviu Dragnea e mort. De unde știe?

Marius Tucă: Și dumneavoastră credeți că vă încadrați aici?

Ion Cristoiu: În unele am greșit și eu.

Marius Tucă: De câte ori ați scris cu ură? Pentru că vorbeați adineauri de Ion Vinea că scria cu ură.

Ion Cristoiu: Prin anii ’90 cred că am fost prea pătimaș față de Ion Iliescu. Acum am mai...

Marius Tucă: Ion Iliescu, care acum este inculpat.

Ion Cristoiu: Da, da. Să trecem la...

Marius Tucă: La ce vreți să trecem? Subiectul ar fi Rareș Bogdan, că tot am ajuns aici.

Ion Cristoiu: Subiectul este ziaristul ca istoric al clipei

Marius Tucă: Nu, asta discutăm 5 ore împreună că amândoi am condus gazete.

Ion Cristoiu: Gata, gata să preiau eu conducerea emisiunii.

Marius Tucă: Deja ați preluat-o. Asta nu mă deranjează deloc. Pentru că o să tai la montaj masiv.

Ion Cristoiu: Am dat o lovitură de stat, ca și Iliescu. Am dat o lovitură de stat.

Marius Tucă: Rareș Bogdan. E un caz. Vorbim de presă, de istoricul clipei, un ziarist până la urmă, care a făcut televiziune în ultimii ani, el a și scris într-o perioadă la Cluj, acolo, și iată, dintr-o dată propulsat. Nu-mi aduc aminte după 1989 cineva să fi fost propulsat la modul ăsta. Adică locul I pe listele unui partid.

Ion Cristoiu: Apropos de activitatea lui de gazetar, pot să vă dau o veste proastă?

Marius Tucă: Vă rog, sunt aici.

Ion Cristoiu: Domnul Rareș Bogdan și-a scos o carte de publicistică de la Cluj, prefațată de mine. E în librării, dar el nu o recunoaște că ar fi prefațată de mine. Nu mai vorbește de ea deloc.

Marius Tucă: Asta mi se pare o prostie. Cartea rămâne, până la urmă care este problema?

Ion Cristoiu: Am dat un exemplu. El e politician.

Marius Tucă: Mai sunteți de acord cu ce ați scris în acea prefață?

Ion Cristoiu: Da, pentru că am făcut și unele observații, mă refeream la gazetarul de atunci, nu mă refeream la...

Marius Tucă: Am înțeles.

Ion Cristoiu: E un caz.

Marius Tucă: E un caz grav? Pentru presa din România? Că trebuie să discutăm asta. Sunt mulți colegi care au dezertat, da? Înseamnă că dintotdeauna oamenii ăștia care ajung acolo au vrut să facă asta, și în perioada în care au fost gazetari au fost ....

Ion Cristoiu: În cazul lui Rareș Bogdan garantez că a vrut să facă asta, el se pregătește de vreun an.

Marius Tucă: Doar de un an?

Ion Cristoiu: Se pregătește să intre în politică. Eu și pe dumneavoastră v-aș sfătui.

Marius Tucă: Da? Mulțumesc mult. Eu întrerup emisiunea și ...

Ion Cristoiu: Nu, nu, nu. Stați să vă spun de ce. Marius Tucă: Eu sunt foarte dur, să știți.

Ion Cristoiu: M-a întrebat cineva, nu spun nume, o vedetă, așa la cumpăna..

Marius Tucă: Cumpăna dintre ani..

Ion Cristoiu: La mijlocul vieții, cum spunea Dante, și i-am spus următorul lucrul: bun, și de acum înainte ce-o să faci? O să mai faci încă o emisiune, și încă o emisiune ... și?

Marius Tucă: Ah, și îi spuneați să intre în politică.

Ion Cristoiu: Da. Măcar acolo e o provocare. Am zis eu. Eu nu fac asta. Acum, fie vorba între noi, eram și viclean că voiam să scap de el.

Marius Tucă: Da. Ca și cu mine. Și de mine vreți să scăpați. Dar nu aveți nicio șansă.

Ion Cristoiu: S-ar putea....eu nu neg din start, cum fac foarte mulți confrați, posibilitatea ca un ziarist să ajungă chiar președintele României.

Marius Tucă: Da, vorbim de cazul ucrainean acum. Din ce se întâmplă în Ucraina. Bun, dar e un caz grav pentru presa din România? Sau pentru televiziune, cum vreți?

La alegerile prezidențiale, Rareș Bogdan m-a scos din joc fără să-mi spună de ce

Ion Cristoiu: E atât de proastă presa din România...

Marius Tucă: Adică nu mai contează?

Ion Cristoiu: Ar fi meritat discutat dacă am fi avut un club de discuții despre presă.

Marius Tucă: Domnul Cristoiu, sunteți necruțător. Cu Rareș Bogdan ați cochetat, ați fost într-o relație, nu știu dacă de prietenie, dar de colaborare aș putea spune exemplară.

Ion Cristoiu: După asta l-am înjurat.

Marius Tucă: Asta vreau să spun. După ce ați fost într-o perioadă de colaborare, să spunem, chiar exemplară, ați schimbat cumva mersul scrisului în ceea ce-l privește. Ba chiar l-ați atacat foarte dur, aș putea spune. De ce? S-a schimbat el? V-ați schimbat dumneavoastră? S-a schimbat lumea?

Ion Cristoiu: Pentru că, să fac o dezvăluire, la alegerile prezidențiale m-a scos din joc fără să-mi spună de ce. Atunci, între cele două tururi...

Marius Tucă: Ah, a zis că nu mai are nevoie de dumneavoastră. Dar la un interviu ați participat, mi-aduc aminte foarte bine.

Ion Cristoiu: Nu după primul tur. Eu în seara primului tur...

Marius Tucă: Nu, nu, nu. În primul tur ați participat, ați avut emisiune împreună.

Ion Cristoiu: Nu, înainte de primul tur.

Marius Tucă: Și după care v-au spus... de ce să fi făcut asta?

Ion Cristoiu: Să spun de ce. În seara primului tur, oricine s-ar fi uitat la emisiunea respectivă, în speță Victor Ponta sau consilierii cărora le dădea bani și-ar fi dat seama că ceva este în neregulă. Eu am dezvăluit diversiunea cu diaspora. S-a întâmplat așa: Rareș Bogdan ne-a chemat pe mai mulți să discutăm primul tur. Rezultatele. Și, din nenorocire pentru el, eu nu eram lângă el. Eram mai încolo. Și începem noi, eu neștiind piesa, interesant că eu de foarte multe ori cad într-o piesă fără să-mi dau seama, și eu discutam cum e cu primul tur, cu rezultatele, și la un moment dat Rareș Bogdan zice: stați un pic, problema este la ambasade. Bun, l-am lăsat 4, 5 minute să transmită. Nu am apucat să iau cuvântul să zic: și, pe locul doi s-a clasat...pe locul trei s-a clasat...Zice: problema e că acum demonstranți se îndreaptă către Ministerul de Externe, noi avem acolo o ...

Marius Tucă: Un car de reportaj...

Ion Cristoiu: Hopa! Când am auzit cu carul ăla....cum aveți voi acolo, am zis eu?

Marius Tucă: Și nu avuseserăți până atunci habar că se poate întâmpla sau că se va discuta despre ce se întâmpla la ambasade?

Ion Cristoiu: Păi nu știam, de aia ghinionul meu. Și atunci ei au decis, după acea emisiune, unde dacă Ponta se uita vedea că acolo se vedea din...pentru că, de exemplu, Rareș Bogdan zice: Și acum, va fi acolo....unul....

Marius Tucă: Dar unde avea loc discuția asta?

Ion Cristoiu: În studio. Noi eram în studio, ca și cum m-ați invita dumneavoastră.

Marius Tucă: Era live totul.

Ion Cristoiu: Ca și cum și eu nu știu piesa. Și la un moment dat să sune, nu știu, Udrea, zic și eu. Să zicem un mare adversar.

Eu am un mare ghinion, nimeresc în piese fără să-mi dau seama, ca prostul

Marius Tucă: Nu știu. Eu nu am jucat niciodată în vreo piesă, nu am aranjat niciodată o chestie de genul ăsta.

Ion Cristoiu: Eu v-am spus, dacă tot e să conduc eu emisiunea...

Marius Tucă: Da, da.

Ion Cristoiu: Eu am un mare ghinion, nimeresc în piese fără să-mi dau seama, ca prostul. Prima piesă în care am nimerit ca prostul a fost momentul plânsului.

Marius Tucă: Plânsului de la prezidențiale.

Ion Cristoiu: Plânsul lui Băsescu.

Marius Tucă: Înainte de prezidențiale. Hai, acolo, serios. Aia era clară, ce? Îl știam foarte bine pe Băsescu. Nu plânge nici, nu a plâns nici când a murit...

Ion Cristoiu: Stați că eu eram în direct la prostul. Am nimerit în direct, eram la Realitatea, și era cred că și Mircea Dinescu.

Marius Tucă: Când l-a luat pe Stolojan de mână și...

Ion Cristoiu: Da, și eu am zis, în direct: Domnule, mă luați peste picior? Cum adică să plângă?

Marius Tucă: Ah, v-ați nimenit, nu că ați fi crezut vreo clipă în lacrimile lui.

Ion Cristoiu: Da, m-am nimerit. Eu am zis așa: eu nimeresc, sunt invitat, dar ăia nu-mi spun: măi, fii atent că e o piesă.

Diaspora au pus-o la cale ”băieții” pentru a justifica diferența aia uriașă între turul I și turul II

Marius Tucă: Cine a pus la cale diaspora, atunci, în 2014?

Ion Cristoiu: După părerea mea au pus-o la cale ”băieții” și nu ca să aducă lumea la vot, pentru că nu a venit lumea la vot, ci pentru a justifica diferența aia uriașă între ...

Marius Tucă: Turul întâi și turul doi.

Ion Cristoiu: Da. Asta am vrut să spun că în cazul de față...și apoi nu m-au mai invitat, adică, mă rog, Rareș o să spună o dată, când o să-și scrie memoriile ...

Marius Tucă: A primit ordin, sau ce?

Ion Cristoiu: Nu mi-au zis, că ei nu-mi spun, nimeni nu spune.

Marius Tucă: Dar el?

Ion Cristoiu: Nu știu, la un moment dat trebuia să mă cheme, eu făceam în fiecare emisiune, nu știu, miercuri, de regulă venea mașinăria, să vină mașina cutare, am văzut, am stat acasă, dar nici eu nu am sunat că mi-am dat seama, am mirosit că e ceva în neregulă...

Marius Tucă: A fost așa, o înțelegere tacită până la urmă.

Ion Cristoiu: Păi nu, că dacă eu întrebam când vine mașina... ( pentru transportul la emisiune, n.r.)

Marius Tucă: Nu mai venea niciodată. Dar de ce l-ați făcut un politician isteric mai devreme?

Ion Cristoiu: Nu, am zis ca stil de ziarist.

Marius Tucă: Și ca politician? Păstrează același stil?

Ion Cristoiu: Da, și cred că va fi de mare succes.

Marius Tucă: Credeți că va ajunge președintele PNL?

În momentul în care se va constata că nu are nicio șansă Klaus Iohannis, stăpânii lui îl schimbă mâine

Ion Cristoiu: Nu am nicio îndoială. Ba poate să ajungă și președintele României. Ca să vă enervez.

Marius Tucă: Peste 5 ani, mai e mult până atunci.

Ion Cristoiu: Nu știu, nu știu.

Marius Tucă: Credeți că ar fi contracandidatul lui Iohannis?

Ion Cristoiu: În momentul în care marele....

Marius Tucă: Nu are timp. Șef al PNL poate fi.

Ion Cristoiu: Păi, și ce? Ăla de la Kiev a avut timp? În momentul în care se va constata că nu are nicio șansă Klaus Iohannis, stăpânii lui îl schimbă mâine. Mâine.

Marius Tucă: Are stăpâni? Haideți, domnul Cristoiu, ce naiba?

Ion Cristoiu: Eeee....păi ce ăla de la ... Porosenko nu are? Ce dracu!

Marius Tucă: Apropos, că vine asta și vom vorbi despre alegerile prezidențiale că avem atât de multe teme și nu o să ne ajungă timpul, ca de obicei, lumea vrea fețe noi, de fapt, nu? De asta vorbiți, că în România s-ar putea să se întâmple. Ce s-a întâmplat în Ucraina? Că ați scris despre asta.

Ion Cristoiu: Ce s-a întâmplat în Ucraina s-a întâmplat cu Trump, și el din afara sistemului, cu Beppe Grillo în Italia, cu tanti, cu doamna….doamna….nu am, ca dovadă că nici nu o știu, din Slovacia, ( Zuzana Caputova, președintele Slovaciei, n.r.), cu Macron…

Marius Tucă: Asta cu tanti sună bine.

Ion Cristoiu: Păi, nu știu... era o tanti.

Marius Tucă: O doamnă căreia ați putea să-i spuneți ”fă”, ca să ne aducem aminte de un editorial celebru care a costat mult.

Ion Cristoiu: Care era să mă coste casa. Bun. Și atunci, dacă ați observat, oamenii... Radu Portocală în cartea lui despre Macron, pe care am și comentat-o, el numește așa: el numește post-politic, adică au venit niște generații, mai ales astea de pe internet, care vor nu fețe noi, nu, nu....cu cât ești mai ageamiu, adică cu cât nu te pricepi mai mult, cu atâta...

Marius Tucă: Cu cât ești mai novice, cu cât ești mai nou, cu cât nu ai habar...

Ion Cristoiu: Da, cu atât ai mai mari șanse. Din două motive. Unu: ești considerat că nu ești cu ”gașca”, toate partidele tradiționale se duc...

Marius Tucă: Ești în afara sistemului, de fapt. Trump așa a câștigat.

Ion Cristoiu: Da.

Marius Tucă: Că nu-i dădea nimeni nicio șansă, aduceți-vă aminte.

Ion Cristoiu: Da, dar....al doilea motiv mai puțin cunoscut este următorul: poporul, cum este și domnul ăsta, actorul ăsta de comedie, vede în tine....se vede pe el. Zice: băi, dacă a ajuns ăla președinte, nu-i nicio problemă. De regulă, clasa politică de până acum sperie alegătorul. Ăla, care se duce numai pe acolo...

Marius Tucă: Trebuie unul care să semene cu ei, într-un fel, care nu a făcut parte din politică, care nu a făcut parte din sistem...

Ion Cristoiu: Și care ajunge ușor fără să știe politică. De regulă, și la USR se întâmplă așa, alegătorul ăsta tânăr, omul tânăr zice așa: nu pot să intru în politică, acolo sunt ăia, Băsescu, Iliescu. Și apoi zice: stai puțin că e unul Ghinea, uite măi că e ca mine.

Candidatul la Președinția României va fi corespondentul lui Zelenski de la Kiev. După părerea mea va fi cineva care nu a avut de-a face cu politica, și anume va fi Codruța Kovesi

Marius Tucă: USR-ul este excepția din punctul ăsta de vedere.

Ion Cristoiu: Și USR-ul este expresia asta. Adică ei văd în partidul ăsta, se văd pe ei. Zice: măi, dacă a ajuns Chichirău.

Marius Tucă: E adevărat, dar Cioloș, Cioloș este totuși unul care este din sistem dacă stăm să ne gândim.

Ion Cristoiu: Dar el nu este de la USR.

Marius Tucă: Nu e de la USR, dar au făcut o alianță.

Ion Cristoiu: Dar nici el nu trece, nu din sistem, nu trece ca vechi.

Marius Tucă: Nu trece, e adevărat. Credeți că Cioloș va fi candidat la președinția României?

Ion Cristoiu: Nu. Va fi corespondentul lui Zelenski de la Kiev. După părerea mea va fi cineva care nu a avut de-a face cu politica, și anume va fi Codruța Kovesi.

Marius Tucă: Deci, până la urmă credeți că va fi, va candida Codruța Kovesi.

Ion Cristoiu: Dacă va primi ordin va candida.

Marius Tucă: Domnule, dar toți trebuie să primească ordin în țara asta? Ca să candideze?

Ion Cristoiu: Domnul Tucă, dumneavoastră credeți că actorul ăla de comedie au venit americanii și au zis: băi, poporul ucrainean ne-a făcut o surpriză. Hai, domnule mă luați peste picior? Sau vreți să mă provocați?

Marius Tucă: Tocmai dumneavoastră sunteți ăla care sunteți....nu știți, că de fiecare dată ne puneam întrebarea asta legată de o chestie clasică aveam un răspuns....normal. Dar punem întrebarea. Nu vă aduceți aminte că la un moment dat spuneam de ce i-a dat ăluia amendă...nu știu cine era, ceva cu...șeful SIE.

Ion Cristoiu: Da, există. Ca să fiu agramat, una dintre cele mai virale chestii de pe internet am înțeles că este o întrebare de tip Cristoiu. Nu știu, era cu cocaina, am înțeles că a apărut poza mea și zicea așa, întrebare idioată de tip Cristoiu: Dar de unde avea marea cocaină?

Marius Tucă: Păi da, și eu vă întreb atunci.

Ion Cristoiu: Am înțeles că am rămas faimos prin întrebările astea.

Marius Tucă: Bun. Dumneavoastră credeți că serviciile, americanii sau cine vreți, că vorbim despre teoria conspirației, ajută.

Ion Cristoiu: Nu e o conspirație.

Marius Tucă: Actorul, da? Ca să nu zicem actorașul cum se poartă la modă, actorul ăsta ucrainean era figura perfectă pentru a fi făcut președinte, să spunem, da?

Ion Cristoiu: Da, și care să lase impresia că e nou.

Marius Tucă: Că e nou. De fapt, este și el la ordin și cineva l-a...

Ion Cristoiu: Ei au constatat, se constată, ați uitat că sunt specialist în CIA, știu aproape tot, în operațiuni desecretizate de ei.

Marius Tucă: În ideea că ei îl identifică, ăsta este personajul de care avem nevoie, ăsta o să fie președintele, așa cum s-a întâmplat și cu revoluția portocalie, ăsta-i omul.

Ion Cristoiu: Îl verifică.

Marius Tucă: Da. După care îl lansează în cursă.

Ion Cristoiu: Da, și poporul mai trăiește 5 ani în iluzia...până când...

Marius Tucă: Până când ajunge. Dar nu e o figură mesianică. Știți că vorbeam de figuri providențiale. Este doar ceva nou, apropos de ce spuneați.

Ion Cristoiu: Nici Trump nu este figură mesianică.

Marius Tucă: E adevărat. Dar nici om providențial.

Ion Cristoiu: Nu, nu om providențial. Dar are o calitate, o trăsătură pe care o spune Portocală despre Macron: nu făgăduiește nimic. Și atunci, fiecare vede în el...în Ucraina am stabilit, ăia din Est unde sunt rusofoni au zis: ăsta e omul nostru că știe rusește, tinerii au zis: e de-al nostru, că e cu bancuri, cutare...

Marius Tucă: Tânăr, actor de comedie.

Ion Cristoiu: Actor de comedie nu știu cât de bun e, poate ar trebui să vedem. Pro-occidentalii au zis: nu se poate, ca și mine, să nu fie, să nu știe....și atunci ajunge președinte.

Marius Tucă: Cu atât mai mult că ați avut remarca asta incredibilă, și Porosenko și Timoșenko au fost aruncați la lada de gunoi a istoriei, până la urmă.

Ion Cristoiu: E o lecție extraordinară. Când vin turcii....puteai să fii....atenție, dacă erai Ștefan cel Mare te respectau mai mult turcii decât dacă erai un domn fanariot.

Marius Tucă: Am înțeles. Și Kovesi?

Ion Cristoiu: Mi se pare....

Marius Tucă: Se încadrează în ceea ce spuneați dumneavoastră, dar face parte din sistem. A fost procuror general, a fost șef al DNA.

Ion Cristoiu: Nu politician.

Marius Tucă: Ah, nu a fost politician.

Ion Cristoiu: Păi nu trece...nu e vorba de ... nu sistem.

Marius Tucă: Știți care e chestia? Dacă-mi spunea cineva acum câțiva ani m-aș fi enervat ... acum nu mi se mai pare nimic nelalocul lui.

Ion Cristoiu: Eu nu am înțeles prin sistem cu S sistemul în sensul de ce înțelegem noi acum, binomul. Este vorba că clasa politică, și ea e de vină, tradițională, și în România, e considerată un fel de gașcă închisă, da? Dacă vrei să intri la...

Marius Tucă: Nu mai intră nimeni...

Ion Cristoiu: ...la PSD, trebuie să te duci, să fii nepoata lui ăla, și atunci e o mare problemă. Dacă partidele astea tradiționale, uite că am devenit profet, nu se modernizează în sensul că nu dau drumul, în sensul că nu mai sunt din astea....ele sunt ierarhizate strict, da? Cum spunea la un moment dat Camil Petrescu.

Marius Tucă: Foarte greu pătrunzi în ele.

Ion Cristoiu: Dar și în perioada interbelică erau, și de aia au venit legionarii în ’37, erau gata gata să vină la putere.

Marius Tucă: Era o clasă politică anchilozată, încremenită, aceeași oameni.

Ion Cristoiu: O gașcă în care nu intrai.

Marius Tucă: Și o castă închisă.

Ion Cristoiu: După alegerile din 2016, măcar un partid, ați văzut vreun partid de opoziție, PNL, să vină nu știu, Titulescu, adică să vină unul nou, un mare intelectual, vedetă? Nu!

USL-ul s-a rupt pentru că ”băieții” din păduri se tem întotdeauna de majorități zdrobitoare

Marius Tucă: De ce s-a rupt USL? Unde a avut loc ruptura dintre Crin Antonescu și Victor Ponta? Era o alianță care câștigase cu 70% și putea să facă orice în România.

Ion Cristoiu: USL-ul s-a rupt pentru că ”băieții” din păduri se tem întotdeauna de majorități zdrobitoare. Cel mai bine ei, cei de la servicii, guvernează, își fac treaba, ca să folosesc o expresie improprie aproape, în momentul în care sunt majorități din astea, alcătuite...

Marius Tucă: Zdrobitoare?

Ion Cristoiu: Nu. Majoritățile zdrobitoare ale unui partid sau două partide îi omoară. Dar dacă sunt mai multe din alea cum era CDR sau guverne minoritare...

Marius Tucă: Le joacă.

Ion Cristoiu: Da, apelează la o grupare de acolo, care ...

Marius Tucă: Bun, deci băieții au făcut tot posibilul să destructureze, să spargă de fapt...

Ion Cristoiu: Asta a fost una. Și a doua a funcționat....paranteză: de aia nici nu cred că PSD va accepta vreodată ca Tăriceanu să fie candidatul lor ....

Marius Tucă: Asta e o problemă pentru că mi-aduc aminte că ani de zile s-a vorbit despre ideea ca să fie candidat Crin Antonescu și până la urmă nu era adică întotdeauna mai era un pic și era declarat candidat la președinție și nu a fost niciodată.

Ion Cristoiu: Păi cum să fie? Hai să luăm, normal.

Marius Tucă: Când ai 70% și ai mai mari șanse tu, Crin Antonescu...

Ion Cristoiu: Păi și ce, dacă eram Victor Ponta eram nebun să vină ălă la Președinție și să mă călărească, ca să mă exprim impropriu, da?

Marius Tucă: Păi cum îl călărea?

Ion Cristoiu: Dacă în momentul în care unul de aceeași culoare, Iliescu, da?, ajunge la Cotroceni...

Marius Tucă: Și tot sunt probleme.

Ion Cristoiu: După anul 2000 a stat liniștit acolo, potrivit mandatului. Că așa a avut mandatul al doilea. „Domn’le, la al doilea ăla, îți aranjăm cu Vadim, te confrunți cu Vadim în finală, îl bați și te duci matale prin țările calde”.

Marius Tucă: Până și Iliescu a primit... Dar toți?

Ion Cristoiu: Da, domnul Tucă, pentru că suntem o țară foarte importantă geopolitic și trebuie să fii chiar... aș considera... aș avea o părere foarte proastă dacă marile puteri nu s-ar preocupa. Nu neapărat în fiecare zi.

Marius Tucă: Dar nu ne credem cumva buricul pământului mai mult decât e cazul?

Ion Cristoiu Nu noi, dar fiecare din asta, în funcție de importanță, Bulgaria nu e atât de importantă, noi suntem inportanți...

Marius Tucă: Nu vine nicio veste din Bulgaria, nici măcar că au mai furat o mașină nu am mai auzit în ultimii ani.

Ion Cristoiu: Spun încă o dată. Avem o țară numită Ucraina, nu România, mai importantă ca noi. Geopolitic, cutare. Și deodată, poporul ăla, care a înnebunit, are de gând să aleagă, și sondajele..., să aleagă un actor de comedie care, culmea, interpreta într-un serial președintele... Domn’le, chiar în halul ăsta, adică nici noi nu făceam așa ceva. Și CIA, MI6, că toată ziua nu fac altceva decât se uită...

Marius Tucă: Cu asta se ocupă.

Ion Cristoiu: Și America, da? Comitetul ăla, National Council, ăla de securitate națională, și nu s-a dus unul la președinte și i-a zis „alo, voi știți că acolo ăia au de gând să voteze pe unul? Ia să vedem, cine e?” Nu există. Dacă ești mare putere...

Marius Tucă: Băieții au destructurat USL atunci, pentru că era o forță incredibilă.

Ion Cristoiu: Dar și ei s-au destructurat.

Marius Tucă: Și ei, singuri și în plus eu cred că în momentul în care s-a terminat relația de dragoste între Ponta și Crin Antonescu s-a cam terminat și cu USL. Păi au fost trădări...

Ion Cristoiu: Păi n-a funcționat...

Marius Tucă: Păi nu știți că Victor Ponta s-a dus cu alea, celebrele puncte, au pus-o pe Kovesi...

Ion Cristoiu: Știu mai multe.

Marius Tucă: Păi știți că aveți jurnalul Elenei Udrea. Dvs citiți acolo ca din...

Ion Cristoiu: O să rămân în istorie că am avut jurnalele Elenei Udrea..

Crin Antonescu l-a sunat în glumă pe Klaus Iohannis și i-a zis “Ponta a decis” și ăla era să leșine.

Marius Tucă: Exact. Au pus-o pe Kovesi procuror șef la DNA, deci au fost mai multe lucruri pe care le-au făcut, dar cu ajutorul băieților din jur. Mie mi se pare o chestiune incredibilă care a trecut aproape neobservată.... cum ajuns candidat și președinte Klaus Iohannis. Imaginați-vă, Klaus Iohannis era primar la Sibiu și a fost adus aici de două ori, ca sfintele moaște, să fie premier. Băsescu nici nu l-a băgat în seamă, aduceți-vă aminte. Și Crin Antonescu, șeful PNL, vin alegerile locale, nu cred că erau parlamentare...

Ion Cristoiu: Nu, vine februarie 2013, unde...

Marius Tucă: Erau parlamentare sau locale? Că nu mai știu

Ion Cristoiu: Nu am ajuns încă la parlamentare.

Marius Tucă: N-am ajuns, la locale

Ion Cristoiu: Înainte de locale

Marius Tucă: Înainte de locale, da

Ion Cristoiu: În februarie 2013, Crin Antonescu îl aduce prim-vicepreședinte, înființând funcția

Marius Tucă: Pentru el. Exact. Asta mi se pare o chestie incredibilă. Un manual de politică sau dacă vreți de servicii că acolo s-a întâmplat totul. Îl aduce prim-vicepreședinte, vin alegerile locale, unde rezultatele...

Ion Cristoiu: Nu, au venit europarlamentarele.

Marius Tucă: Europarlamentare sau locale?

Ion Cristoiu: Europarlamentare

Marius Tucă: Da, spun amândoi că-și dau demisia, dar pentru că unul era președinte, unul prim-vicepreședinte, face un pas în spate Crin Antonescu și Iohannis pentru ca a doua zi și el de fapt să nu-și mai dea demisia și cu chestia asta să devină președintele PNL și candidatul la Președinția României

Ion Cristoiu: Adaug încă un moment care v-a scăpat.

Marius Tucă: Incredibil

Ion Cristoiu: Pot să mai adaug un moment? Ca să ajungem la o concluzie

Marius Tucă: Da

Ion Cristoiu: Știți ce înseamnă într-un partid ca PNL să ajungi direct prim-vicepreședinte, că vor toți ăia... Mai țineți minte scandalul ministru de Interne domnul Iohannis și nu...ce era? la Finanțe sau nu știu ce... în Guvernul USL, era încă USL, și vicepremier cu securitatea națională, care nu mergea

Marius Tucă: Da

Ion Cristoiu: Păi acum sunt tot mai multe date și le voi spune că totul era o comedie. Ei erau siguri că Ponta refuză. Există o..

Marius Tucă: Păi și eu știu atunci ei făceau propunerile pentru ca Ponta să refuze. Era clar

Ion Cristoiu: Vă dau un amănunt din interior pe care o să vi-l confirme Crin Antonescu. La un moment dat, Crin Antonescu l-a sunat în glumă pe Klaus Iohannis și i-a zis “Ponta a decis” și ăla era să leșine.

Marius Tucă: A decis, ce?

Ion Cristoiu: Că vei fi.

Marius Tucă: Aaa, că va fi.

Ion Cristoiu: Deci ei au zis așa...

Marius Tucă: Ca să-l pună, ce vrea să-l pună? Viceprim-ministru?

Ion Cristoiu: Păi nu, era ceva incompatibil. Ei au cerut așa... era ceva un post de ministru, iar ca viceprim-ministru, nu era ministru pe domeniul lui, era locul lui Oprea. Și-atunci erau siguri. Și la un moment dat, Crin Antonescu, există dovezi, l-a sunat să facă o glumă. Și ăla era să leșine deoarece piesa... nu știu... dvs ca să scăpați de ceva ziceți: „Domnul Cristoiu, eu sunt de acord dacă stați în cap acuma și la un moment dat stau și dacă dvs stați în cap eu mă dezbrac”

Marius Tucă: La bustul gol. Și cine a pus la cale operațiunea? Acuma pare simplu. Crin Antonescu, șeful PNL cu autoritate 100%, da? Îl aduce el cu puterea lui și îl pune pe Klaus Iohannis prim-vicepreședinte. Și dintr-odată își dau demisia amândoi, ăsta pleacă definitiv, din momentul ăla Crin Antonescu iese definitiv din scena politică, iar Klaus Iohannis după ce și-a dat demisia devine președintele PNL și candidat la președinția României și până la urmă, cine?

Nu există trădători, ei sunt în limbajul serviciilor idioții utili. Util în ce sens, ăla e manipulat fără să vrea

Ion Cristoiu: Și pe Ludovic Orban cine l-a convins să-l aducă pe Rareș Bogdan primul pe liste?

Marius Tucă: Păi cine? Răspundeți-mi

Ion Cristoiu: Păi nu, să ne întoarcem

Marius Tucă: Eu cred că Hellvig a avut un...

Ion Cristoiu: Întrebările dvs care sunt retorice confirmă...

Marius Tucă: Da, dar vreau să răspundeți la ele.

Ion Cristoiu: Păi nu, mă confirmă pe mine în teza cu cel din Ucraina, da? În primul rând cum s-a întâmplat, nu zic din Ucraina, cu Klaus Iohannis. Erau niște tipi, ei fac sondaje, marii regizori, și aveau problemă în România. „Băi cine va fi președinte, că Traian Băsescu nu va mai fi. Păi să-l întrebăm pe Băsescu”. Și asta știu. Și a venit Joe Bidden și l-a întrebat și Traian Băsescu a zis că nu s-a hotărât. Vă imaginați, era prin ianuarie 2014. Bun. Și-atunci ei încep să facă sondaje pe plan... Și zice așa ținta, da? Cine ar fi ? Unul care să aibă, nu știu ochelari ca Marius Tucă.

Marius Tucă: Înalt, tandru, mișto, am mai multe calități. Să nu rămânem doar la ochelari

Ion Cristoiu: Înalt, cutare, cutare. Eu spun ce spune publicul-țintă. „Cum vreți voi să fie președintele României?”. Nu știu, să fie unul înalt, să fie de la Sibiu, să fie neamț, cutarte, cutare, cutare. Bine și începe, hai să vedem pe unde... aaaaa...nu, vorbesc serios.

Marius Tucă: Cine au fost trădătorii? Locali, pentru că nu se poate niciodată dinafară fără să ai trădători în.... și de obicei sunt cei apropiați

Ion Cristoiu: Nu există trădători, ei sunt în limbajul serviciilor idioții utili. Util în ce sens, ăla e manipulat fără să vrea. Deci mai mult ca sigur că în jurul lui Crin au fost niște tipuri care de regulă...

Marius Tucă Nu mai mult ca sigur, au fost...

Ion Cristoiu: Care sunt corecți până la un punct. Sunt corecți, cutare, încredere absolută.

Marius Tucă: Și mai e o chestie incredibilă. În momentul în care și-a dat Crin Antonescu demisia, ăia au spus „noi am fost corecți până acum, acuma e treaba noastră ce facem că el și-a dat demisia”, nu credeți

Ion Cristoiu: Cine, ăia din jur?

Marius Tucă: Da, da. Exact

Ion Cristoiu: Da, păi ei au spus așa: “Domnul președinte noi obținem la europarlamentare”, și i-au mai vârât și niște sondaje.

Marius Tucă: 30%

Ion Cristoiu: Ce 30, 40%, nici nu discutăm

Marius Tucă: Aaa, era deci dinainte planul pus la cale.

Cred că președintele României e decis de acum un an, dar noi nu știm

Ion Cristoiu: Da. Și a mai zis așa „Ca să mobilizăm oamenii”, că băieții sunt buni, da?, „trebuie să veniți dvs să spuneți ”. Și i-au întins capcana. Ăla, Iohannis o fi zis și el...

Marius Tucă: Capcana era întinsă de-atuncea și cred că Iohannis știa din primul moment tot planul.

Ion Cristoiu: Asta îmi spune mie că președintele Românie era deja decis de acum vreun an.

Marius Tucă: Și credeți că e decis și pentru anul ăsta?

Ion Cristoiu: Cred că da, dar noi nu știm. Și atunci o serie de mișcări care nouă ni se par așa întâmplătoare sau bizare adică... poate că Secția aia a magistraților, ca să vă enervez eu pe dvs, poate că..

Marius Tucă: Nu mă enervați.

Ion Cristoiu: Poate că Tudorel Toader a fost în piesă când a dat-o pe aia afară, pentru că dacă nu o dădea afară pe Codruța, acum era terminată, de acord?

Marius Tucă: Da

Ion Cristoiu: I se termina mandatul și era tocată, cu Negulescu...da? Poate dacă nu era chemată chiar în ziua în care se tot discuta...

Marius Tucă: E adevărat

Ion Cristoiu: De unde știți dvs că ei nu joacă...

Marius Tucă: Dar apropos de Klaus Iohannis și cu asta închidem subiectul și după aia o să discutăm despre presă, dacă-mi dați voie, mi-aduc aminte de o imagine epocală... vorbeați la începutul emisiunii despre emisiunea lui Rareș Bogdan, alo ambasadele, nu au fost lăsați românii să voteze. Klaus Iohannis, după primul tur, a făcut o conferință de presă, era ușor euforic așa, a spus mulțumesc pentru vot, nu știu ce, vom învinge, vom face și a plecat fără să spună măcar un cuvânt despre scandalul ambasadelor care era, de fapt, fitilul sau bomba care urma să fie detonată pentru turul al doilea. A plecat, atenție, sunt imaginile incredibile, poate le găsim odată și le dăm.

Ion Cristoiu: Nu mai țin minte.

Marius Tucă: A plecat și a făcut câțiva pași, și, probabil ziariștii au plecat sau și-a adus aminte și s-a întors și „aaa, era să uit, este indamisibil, ambasadele”... și cel mai important subiect pe ăla îl uitase, cu care trebuia să înceapă să țină conferința de presă, pentru că presa era prelucrată de așa natură încât fierbea în legătură cu... s-a și dovedit în turul al doilea cu ambasadele și votul la ambasade. Și s-a întors „aaa, era să uit în legptură cu votul la ambasade, mi se pare inadmisibil că românii nu sunt lăsați să voteze”...

Ion Cristoiu: Pot să ridic și eu o enigmă, poate o dezlegați, sunteți mai deștept ca mine.

Marius Tucă: Doamne...

Ion Cristoiu: Pe 24 septembrie 2014, împreună cu Rareș Bogdan, am și interviu, i-am luat un interviu lui Klaus Iohannis, la cererea mea, că nu știam nimic despre el. Foarte interesant, că nimeni nu a povestit. Am ajuns la emisiune și traversând holul ăla l-am văzut venind singur pe Klaus Iohannis. Și mi-a plăcut să știți, nu venise... De regulă...

Marius Tucă: Vin cu oameni, cu staff.

Ion Cristoiu: Singur și s-a așezat și la un moment dat pe parcursul emisiunii i-am zis „domnul Klaus Iohannis, domnul primar, știți că mâine se va deschide procesul cu ANI?” Și-a zis că cutare... era ăla... eu știam lucrătura cu Maior, și după emisiune și aici e enigma, a venit și-a zis „chiar așa este”. Credeți că el știa sau s-a jucat teatru?

Marius Tucă: Eu cred că știa 100%.

Ion Cristoiu: Ca să vedeți cât de ușor de manipulat sunt eu.

Marius Tucă: Și eu de multe ori

Ion Cristoiu: Dar mi-a plăcut că nu a venit cu... pe mine mă enervează când vin cu ăia cu staff-ul, cu ăia, să trăiți. Nu a fost nimeni în emisiune. Știți că de regulă stă ăla acolo și zice fiți atent ce...

Una din cauzele prăbușirii presei a fost distrugerea pe vremea lui Băsescu a trusturilor

Marius Tucă: Da, am văzut și eu multe emisiuni din astea, candidați la președinție chiar, cu sfătuitorii care spuneau „mai îndreptați-vă un pic cravata, vedeți că acolo ați spus de două ori și”, și așa mai mai departe. Și pe mine mă deranjează foarte tare chestia asta, dar, pe de altă parte, mă și amuză. Cum a ajuns presa aici, într-un punct aproape mort aș spune, într-o mare măsură? Au fost cotidiane care dețineau puterea în România, ziariști mari care era suficient să scrie un editorial, hai să nu spunem să cadă un guvern, dar puteau schimba lucrurile. Cum am ajuns aici, care este explicația?

Ion Cristoiu: E o întrebare interesantă, s-ar putea răspunde printr-o carte. Una din cauze, nu pot să spun că e principala, a fost distrugerea pe vremea lui Băsescu a trusturilor. Eu cred foarte mult în trusturi, chiar și în cele conduse de moguli, cum se spune, mai țineți minte teza cu mogulii... pentru că trustul dă o atmosferă...

Marius Tucă: E adevărat, și de stabilitate...Ion Cristoiu: Nu numai asta, ai venit acolo și vine unul nou și vede că ăla e șef de secție, vede pe perete sunt portretele ălora...

Marius Tucă: Am lucrat împreună în trusturi importante

Ion Cristoiu: Și e o tradiție, și trustul ăla are și agenție... Bun. Le-au distrus, toți, pe motiv că dominau... nu, tocmai pentru că erau mai mulți se băteau între ei. Greu s-au unit între ei. Chiar și când au încercat să se unească împotriva lui Băsescu, era trustul Mediafax al lui... Bun . În locul lor băieții au înființat unități izolate, bloguri, site-uri, ați văzut, număr mare, plecau de la un ziar, de la un trust sau de la o agenție, cum a fost de la Mediafax și te pomeneai că își făceau un site... destul de greu de...

Marius Tucă: Deci acoperiții ieșeau cumva la suprafață,

Ion Cristoiu: Nu i-aș spune.... Acoperiții sunt un lucru de mare ispravă în servicii. Nu sunt acoperiți, sunt fripturiști.

Marius Tucă: Ah, deci nu aveau o calitate cumva, lucrători ai serviciilor acoperiți.

Ion Cristoiu: Domnul Tucă, ei, prin meseria lor, cei de la servicii, ne cultivă și pe noi, depinde...

Marius Tucă: E adevărat.

Ion Cristoiu: Adică te poți duce, zici: Da, da, le bei cafelele și te întorci acasă. Nu ești impresionat. Unii sunt impresionați.

Marius Tucă: Domnul Cristoiu, dumneavoastră credeți că au existat acoperiți, cu ghilimele, fripturiști cum le spuneți dumneavoastră ...

Ion Cristoiu: Acoperitul costă foarte mult. Și nu-l sacrifici pentru...

Marius Tucă: Nu, dar ei au putut funcționa în redacții independente de ziare și de televiziuni?

Ion Cristoiu: Da. Și aici vine a doua șmecherie care consta în felul următor: se luau mogulii interfață, nu mai dau citate acum, le știți și dumneavoastră, unul care habar nu avea, că vorba lui Ponta: băi, dar de unde are ăla bani? Nu mă refer la ăia clasici care aveau.

Marius Tucă: Absolut.

Ion Cristoiu: Și spunea: posesorul trustului cutare, dar condiția este următoarea: în redacția aia lucrează redactor șef X, Y, Z.

Marius Tucă: Îți dădeau conducerea.

Ion Cristoiu: Da.

Marius Tucă: Dar tu să devii patron, atenție.

Ion Cristoiu: Păi, da. Deveneai patron și nu-i deranjai. Pentru că, atenție, foarte importantă șmecheria, până atunci era așa: vorbeai cu patronul,și spunea: Alo, Marius Tucă. Ia, fii atent aici, spune-i lui Cristoiu ...dă-l afară, da? Cristoiu făcea gălăgie sau cine-o fi, Popescu, scria pe Facebook.... Și atunci au zis: băi, uite ce se întâmplă, ducem pe unul care știm din start că este tefelist, sau că ce băsist, sau că e luptător împotriva corupției, l-am umărit, și atunci spuneau: matale ești patron, foarte frumos, dar primești aici, în redacția asta, o echipă. Și echipa aia face după asta ce vrea. Și matale nu te vâri. Restul...mai ales că mogulii nu se pricepeau la presă. Că era ușor, venea ăla, spunea: aia trebuie să dăm.

Marius Tucă: Am înțeles. Deci, automat, nu mai erau doar acoperiți, ci erau cu totul, mijloacele de presă acoperite. În sensul că se numea un șef care făcea ce avea de făcut.

Ion Cristoiu: Mai era o formă de corupție, în perioada binomului. Marea problemă era, pentru orice redacție, chiar o redacție serioasă, să pună mâna pe documentele de la DNA. Păi, ăla de la DNA le dădea numai lui Ionela nu-știu-care, Viorica, pentru că era omul lor, da? Și atunci, chiar Marius Tucă care poate nici nu avea convenție spunea: “băi, nu am ce să fac, îmi aduce documente”.

Marius Tucă: Trebuie să le dai.

Ion Cristoiu: Dacă puneam pe altcineva acolo, să răspundă...

Marius Tucă: Dar e un principiu, le dai pur și simplu.

Ion Cristoiu: Nu că le dai. Trebuie să o ții pe aia, că le aduce. Că altfel, în concurență pierdeai. În timp ce ălalalt dădea documente, cutare, cutare, tu ședeai ca prostul și erai cinstit.

Marius Tucă: E adevărat. Până la urmă și șefii de ziare care nu erau numiți la modul la care spuneți acceptau chestia asta pentru că nu aveai cum.

Ion Cristoiu: Păi, și eu aș face-o. Și eu aș accepta. Când e vorba de lovitură de presă cum să o dea ăla și să nu o dau eu.

Marius Tucă: E adevărat, asta este important. Până la urmă, totuși, a fost și ziar, și presă independentă. Că nu putea într-un sistem ca ăsta, chiar dacă era așa cum era, să nu rămână nici o oază de libertate.

Ion Cristoiu: S-a mai întâmplat ceva, cred că după 2004, lucrurile ridicate de presă nu mai erau preluate de partide politice. Adică, putem noi să vorbim ....poți să dai în presă 20.000 de documente dacă un partid politic nu preia tema și nu face conferință de presă .... Uitați-vă acum. Poți să spui despre Iohannis orice, poți să faci dezvăluiri, da? Câtă vreme PSD nu face o conferință de presă și nu cere expres, hai să luăm Lazăr, da?

Marius Tucă: Da.

Ion Cristoiu: Spuneți-mi și mie, în cazul Lazăr, de câte ori a zis PSD la nivel de conducere, nu la televizor, oficial: s-a întrunit biroul executiv și a decis și spune așa: nu mai vrem....

Marius Tucă: Dar de ce? De ce nu fac asta? Care e problema?

Ion Cristoiu: Nu știu din punctul de vedere al partidelor de ce nu mai țin cont de presă.