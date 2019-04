Ion Cristoiu, interviu pentru Marius Tuca - Europarlamentarele sunt primul tur al prezidențialelor

PSD este de 7 ani la putere, iar europarlamentarele vor pune capăt sau vor întări dominația PSD din 2012 încoace. Invitat la emisiunea „Marius Tucă Show”, analistul politic Ion Cristoiu explică de ce scrutinul din 26 mai este crucial și în perspectiva alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului.

Prezentăm câteva din declarațiile lui Ion Cristoiu la emisiunea „Marius Tucă Show”:

„Aceste europarlamentare fiind cruciale, ele sunt și sub supraveghere, adică ele nu sunt lăsate la voia întâmplării față de europarlamentarele anterioare care nu aveau nicio miză”.

„În PSD se mizează, nu știu dacă va fi așa, pe o tulburare în care în sfârșit să-l scoată pe Dragnea, zic ei în sfârșit, și-atunci se schimbă”.

„Curtea Constituțională nu își poate permite să își piardă ultimul ei atu de dragul lui Dragnea”.

„Dacă USR și PLUS fac un scor aproape de al PNL-ului sau egal sau peste PNL...în acel moment Iohannis nu mai are ce să caute candidat la președinția României”.

“Tudorel Toader este aproape nărăvit la vedetism. Dacă începe să-și pună poalele în cap și spune lucruri, înseamnă că nu va intra în politică, dar și dispare”

Interviul integral îl puteţi urmări în VIDEO.



Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Domnul Cristoiu, haideți să vorbim un pic despre alegerile de anul acesta. Să începem cu europarlamentarele și după aceea ajungem la prezidențiale. Ce credeți că se va întâmpla la europarlamentare? Cum vor decurge lucrurile?

Ion Cristoiu: Europarlamentarele sunt primul tur al prezidențialelor la noi, indiscutabil. Suntem la primul examen al tuturor partidelor, al principalelor partide de pe scena politică, examen real. Adică nu sondaje, nu păreri, nu televizor

Marius Tucă: După 2016, după alegerile din toamna lui 2016

Ion Cristoiu: După 2016. Ne aflăm cu un partid care a câștigat în 2016, dar atenție, ceea ce ei de la PSD nu vor să recunoască, e un partid din 2012 la putere. Hai, că anul ăla cu tehnocrații într-un fel tot ei au condus. Noi ne aflăm într-o guvernare de aproape 7 ani, cam ceva în genul guvernărilor liberale din perioada interbelică. Și-atunci se va întâmpla așa: PSD va fi raportat la 2016. Nu e corect, dar…

Marius Tucă: Se vor raporta la rezultatul alegerilor din 2016.

Ion Cristoiu: Da, și va spune a scăzut cu… nu știu, cu 10%. Bun. Dincolo, aici avem pe partea asta…

Marius Tucă: E o prognoză asta, că va scădea cu 10%?

Ion Cristoiu: Nu, nu pot să spun… eu spun care este …deci aceste europarlamentare fiind cruciale, ele sunt și sub supraveghere, adică ele nu sunt lăsate la voia întâmplării față de europarlamentarele anterioare care nu aveau nicio miză. Acum am spus care e miza. De rezultatele la aceste europarlamentare depinde chiar și candidatul la Președinția României. Să luăm PSD. Dacă PSD face un scor nemulțumitor și PNL-ul face un scor mare și Ponta câștigă cât de cât, atunci vom avea un nou guvern după europarlamentare, indiscutabil

Marius Tucă: Adică o să cadă Guvernul Dăncilă...

În PSD se mizează, nu știu dacă va fi așa, pe o tulburare, care, în sfârșit, să-l scoată pe Dragnea, zic ei în sfârșit, și-atunci se schimbă.

Ion Cristoiu: Da, PSD nu mai are cum să supraviețuiască.

Marius Tucă: Și o să facă noul Guvern cel care va fi președinte în funcție? Sau după prezidențiale?

Ion Cristoiu: Președintele în funcție. Eu spun rezultatele. În PSD se mizează, nu știu dacă va fi așa, pe o tulburare, care, în sfârșit, să-l scoată pe Dragnea, zic ei în sfârșit, și-atunci se schimbă. Și avem dincolo dreapta, mult mai important. Acolo nu se vede în public, dar principala bătălie este nu a PNL-ului cu PSD, ci cu USR-PLUS. Dacă USR și PLUS fac un scor aproape de al PNL-ului sau egal sau peste PNL...

Marius Tucă: Vor face peste.

Ion Cristoiu: Nu știu, eu nu sunt…

Marius Tucă: Dar eu sunt… glumeam.

Ion Cristoiu: Dar eu risc și nu vreau... Dacă, în acel moment Iohannis nu mai are ce să caute candidat la președinția României. Se găsește altceva pentru că nu poți să pornești la drum cu un partid care... mai ales ar fi că…

Marius Tucă: Și USR o să aibă candidatul lor dacă o să aibă mai mult decât PNL? Pentru Președinția României?

Ion Cristoiu: Nu, Alianța care...

Marius Tucă: Va fi o alianță?

Ion Cristoiu: Nu cred că va fi Cioloș.

Marius Tucă: USR, PLUS și PNL dacă va face USR mai mult și vor avea un cuvânt important de spus USR, PLUS pentru candidatul la Președinție României.

Ion Cristoiu: Da, care ar…

Marius Tucă: Și candidatul ideal ar fi Rareș Bogdan.

Ion Cristoiu: La PNL sau la cine?

Marius Tucă: La PNL, da, și la USR.

Ion Cristoiu: Nu, va fi o bătălie între cele două părți ale dreptei.

Marius Tucă: Asta e clar. Și dacă USR și PLUS vor lua peste PNL sau pe acolo, cine va fi ?

Ion Cristoiu: Va fi Codruța Kovesi.

Marius Tucă: Deci va fi Codruța Kovesi. Eu nu cred că va fi ea.

Ion Cristoiu: Toate sondajele secrete pe care le-am văzut eu, și nu sunt sondaje cum fac ăștia de dat la televizor că ăla are 20% și de fapt are 5...

Marius Tucă: Și va și câștiga, dacă va candidat, nu?

Ion Cristoiu: Sondaje de genul potențial…

Marius Tucă: Da, dacă ar fi mâine …

Ion Cristoiu: Nu, numai alea, sondaje făcute la nivelul…

Marius Tucă: Dacă poate să crească, am înțeles, un sondaj în mișcare...

Ion Cristoiu: Și la ora actuală, în aceste sondaje, Klaus Iohannis nu are nicio șansă să crească, nici nu are cum, decât dacă nu știu, mâine…

Marius Tucă: Arde Notre Dame.

Ion Cristoiu: Nu asta, nici asta, decât dacă face ce făcea Elțîn când a dansat. Deci el când au venit în 1991 consilieri americani nu creștea…

Marius Tucă: Cântă și dansează.

Ion Cristoiu: Nu, deci e nevoie…

Marius Tucă: Asta l-au învățat americanii.

Ion Cristoiu: Păi da, dar am zis în felul următor: pe ce știa toată lumea deodată a făcut o mișcare strategică, dansa, e foarte important. Dacă Klaus Iohannis își revine și o să fie…

Marius Tucă: Dacă o să danseze…

Ion Cristoiu: Nu, o să fiți dumneavoastră consilier. El la ora actuală are un procentaj, hai să facem un calcul, eu aș fi consilierul lui pe gratis da? El are un procentaj acum da, pe care…

Ca Iohannis să crească în sondaje el trebuie să facă ceva că în afară de a vorbi toată ziua despre justiție

Marius Tucă: 30%, cât are?

Ion Cristoiu: Procentajul acesta are două explicații: 1: alții nu și-au anunțat candidatura, este foarte important…

Marius Tucă: E adevărat, este singurul care și-a anunțat.

Ion Cristoiu: Păi la sondaje una e să știu că va candida și alta e să știu eu.

Marius Tucă: Alții dar mai ales nu și-au anunțat candidatura nici un candidat de la USR, PLUS, pentru că sunt pe aceeași parte.

Ion Cristoiu: Chiar și pe aceeași parte el la ora actuală e singurul care și-a anunțat candidatura și are 30%, da? Are 30% și în condițiile în care se comportă cum se comportă. Ca să crească el trebuie să facă ceva că în afară de a vorbi toată ziua despre justiție, da? Nu știu, să se ducă prin țară, să…

Marius Tucă: Deci dacă nu găsește ceva nu are nici o șansă, nu se schimbă.

Ion Cristoiu: O schimbare strategică, adică deodată să fie un alt om.

Marius Tucă: Și majoră, să fie alt candidat practic.

Ion Cristoiu: Nu exclud. Încă o dată interviul din 24 septembrie 2004 pe care eu îl am înregistrat și m-am uitat acum la el. Este incredibil Marius Tucă, este incredibil cât de bun e. Sincer, mi-a răspuns la toate întrebările mele, a fost firesc, inclusiv la întrebarea de ce nu face copii. După asta, după părerea mea, după o lună două i-a intrat în cap că e președinte, „sunt președinte nu dau eu interviuri”. Poate că acum îi intră în cap că e candidat…

CITEȘTE ȘI: Ce boli poate ascunde o banală durere de cap. SEMNE că trebuie să mergi IMEDIAT la medic

Nu mai există aură pentru omul politic, oamenii politici vin fără cravată, nu mai poți să fii maiestuos. Acum, a fi cool înseamnă a merge cu trotineta…

Marius Tucă: E adevărat se comportă în continuare ca președinte, nu e nici o secundă candidat.

Ion Cristoiu: Da, dar cineva i-a vârât în cap următorul lucru care este dezastruos în lumea Facebook, în lumea telefoanelor mobile. Nu mai există aură pentru omul politic, oamenii politici vin fără cravată pentru că te poate fotografia oricine, nu mai poți să fii maiestuos, Carol I era maiestuos, nu puteai să pătrunzi, da? Acum poți să pătrunzi.

Marius Tucă: Dar și în epoca lui Iliescu aș putea spune același lucru.

Ion Cristoiu: Da, ori acuma a fi cool înseamnă a merge cu trotineta…

Marius Tucă: Dumneavoastră știți ce înseamnă a fi cool, nu pot să cred? Domnule Cristoiu ați împlinit 70 de ani.

Ion Cristoiu: Da, înseamnă să ai două lucruri: să ai rucsac, ceea ce mi-am pus rucsac așa ca toți ăia și să…

Marius Tucă: Și să ai trotinetă electrică.

Ion Cristoiu: Da.

Marius Tucă: Îmi iau și eu, nu se poate.

Ion Cristoiu: Îmi iau și eu pentru că sunt trotinetiști, da. Dar nu am cum pentru că nu pot să îmi aduc de acasă la bibliotecă.

Marius Tucă: Domne și toți iau în apărare fotografiile, lăsați telefonul. Am văzut din ce în ce mai mulți pozează case, Arcul de Triumf, adică toți au în rucsac au un aparat și trotineta…

Ion Cristoiu: Și mai au barbă din când în când unii.

Marius Tucă: Au barbă?

Ion Cristoiu: Da, în care se scarpină…

Marius Tucă: Deci asta ar fi o chestie. Deci șansele lui Iohannis dacă nu se schimbă sunt zero?

CITEȘTE ȘI: Ce boli sunt provocate de dinții prost îngrijiți

Ion Cristoiu: Da, nu are de unde să crească.

Marius Tucă: USR va avea candidat pe Kovesi cu PLUS.

Ion Cristoiu: Pot să fac o pledoarie cu Kovesi ca să vă…

Marius Tucă: Vă rog, dar să nu plâng la sfârșit, nu aș vrea să plâng.

Ion Cristoiu: Nu, eu încerc să analizez. Noi ne știm, da?

Marius Tucă: Da.

Ion Cristoiu: În momentul în care începe meciul care e campania electorală, eu încerc să fiu obiectiv că dacă sunt chibiț, am fost o dată chibiț cu Emil și nu mai vreau. În primul rând că tot ce a făcut ea după ce a căzut este electoral. Vă mai amintiți venirea ei la aeroport? Bun, avea un geamantan de plastic, eu am unu mai bun da? Era bine făcută, deci părea imagine de campanie da? Mai țineți minte când ea face turul televiziunilor miercuri seara că a fost chemată la…

Marius Tucă: Și victimă, adică pozează în victimă…

Ion Cristoiu: Ea care e procuroare. Și s-a dus a doua zi și a zis așa, iar de acolo a plecat direct la Bruxelles, mai țineți minte? Nu avea nici o treabă, da? Deci o serie întreagă de lucruri ale ei…

Ca și la actorul acela de comedie, Codruța Kovesi nu știi ce vrea. Ea nu e marcată politic

Marius Tucă: Vă spun asta.

Ion Cristoiu: Arată că e mult mai bun om politic decât procuror. Doi: are ca și actorul acela de comedie, nu știi ce vrea. Ea nu e marcată politic, Marius Tucă, putem spune că este…

Marius Tucă: E de la justiție.

Ion Cristoiu: Da, dar poate să ia… ea nu…

Marius Tucă: Domnule Cristoiu, România are un milion de probleme dar este împărțită în momentul acesta în două. Unii care vor justiție cu ghilimele de rigoare și unii care vor corupție sau sunt împotriva justiției.

Ion Cristoiu: Și de unde știți că în campanie va vrea numai justiție?

Marius Tucă: Nu știu, nu am de unde să știu asta. Spuneam că asta se poate spune despre ea în momentul acesta, după aia poate să spună că vrea piscină, vrea…

Ion Cristoiu: Tocmai asta am zis că ea are avantaje. Unu din avantaje este acela că nu te aștepți, că toți zic, cine e mă Codruța? Să te ferească Dumnezeu, nu ai de unde să știi ce potențial are și ce înseamnă echipa. Doi: tocmai pentru că ea politicește nu s-a marcat, ea nu este nici PSD-istă, nici PNL-istă, nici USR-istă, ea are de unde să ea. Nu mai are nevoie să dea din gură în legătură cu corupția pentru că o știm. E foarte important un candidat…

Marius Tucă: Exact.

Ion Cristoiu: Pe un candidat lumea îl știe. Ea așa are electoratul acela cu corupția, nici nu mai discută și pe fondul acesta poate să vină cu o nuanță și să spună, vreți să vedeți cum aș face eu? Acum și eu îmi dau seama că unii din colegii mei au greșit că eu nu știam, uitați.

Marius Tucă: E adevărat... că îmi place sportul, am făcut baschet. Da, sunteți foarte bun ca șef de campanie electorală, eu cred că nu va fi candidat Codruța Kovesi, îmi spun și eu părerea.

Ion Cristoiu: Eu nu am zis…

Marius Tucă: Dar vă spun de ce: pentru că orgoliile sunt prea mari în România ca să aibă cineva deschiderea de a ajunge la candidați de felul acesta. Eu cred că o să candideze Klaus Iohannis și e foarte greu de strămutat, el se crede președintele României pentru totdeauna. Eu cred că o să candideze Cioloș până într-un anumit punct, că e foarte greu toată alianța și tot ce au făcut. Dumneavoastră cred că ați fost primul care a spus, aici s-a unit un partid cu o persoană. Păi, persoana aia de ce s-a dus acolo? Ca să fie candidat la președinție în primul rând și așa mai departe. Și cred că dincoace va fi între Tăriceanu și Dragnea.

Ion Cristoiu: Nu, va fi Dragnea. Pot să pun o întrebare neroadă? Și ce, e de capul lor?

Marius Tucă: E, aici într-adevăr poate să fie o chestie. Atâta timp cât…

Ion Cristoiu: Nu sunt de capul lor.

Marius Tucă: E adevărat…

Ion Cristoiu: Nu de ai noștri.

Marius Tucă: Păi, nu de ai noștri. Atâta timp cât unul dintre ei va fi de capul celor la care vă referiți dumneavoastră o să fie candidat. Dar de ce credeți că nu va fi Tăriceanu? Din același motiv pentru care nu a fost Crin și va fi Dragnea.

Ion Cristoiu: Pentru că pe partea asta nu votează PSD-iști în veci.

Marius Tucă: Pe Tăriceanu.

Ion Cristoiu: Pe Tăriceanu. Dincolo se va reglementa pentru un emisar care va veni și dacă Klaus Iohannis nu crește, renunță el.

Marius Tucă: Eu v-am zis că nu renunță, dar pe de altă parte…

Ion Cristoiu: Dar ce e după capul lui?

Marius Tucă: Nu știu, nu mă pricep, nu sunt de aici.

Ion Cristoiu: Vine unu.

Marius Tucă: Vine altul. Dar sunt total de acord cu dumneavoastră că poate să vină o figură nouă și să câștige aproape la pas doar prin ideea că e nou, că nu știe.

Ion Cristoiu: Pentru asta trebuie să se retragă Klaus.

Marius Tucă: Că are un rucsac, că se plimbă cu…

Ion Cristoiu: Cu trotineta dar îi stă bine, nu ca lui Iohannis.

Marius Tucă: Și că e pe modelul actorului ucrainean.

Ion Cristoiu: Da, nu știu, unu care…

Marius Tucă: Păi nu, poate să fie actor nu de telenovelă ci de teatru...

Ion Cristoiu: Deocamdată nu știu poate că e unu care stă acolo și ne vom trezi.

Marius Tucă: Florin Călinescu vrea și el să candideze la un moment dat.

Ion Cristoiu: E mai bun decât actorul acela. E mai bun și ca om politic, acela chiar parcă nu are nici o treabă cu politica, dar Florin are.

Marius Tucă: Dar ce ați zice dacă Marius Manole și-ar depune candidatura la președinție?

Ion Cristoiu: Nu, trebuie să fie gen Marius Tucă, gen Mircea Badea, trebuie să fie vedetă, Rareș Bogdan. Nu trebuie să fie, acela era foarte cunoscut, stați să ne lămurim.

Marius Tucă: E adevărat că apărea de ani de zile în fiecare seară.

Ion Cristoiu: Trebuie să fi …

Marius Tucă: Dar Rareș Bogdan poate fi candidat la președinție?

Ion Cristoiu: Da.

Ați auzit de una Timoșenko? Vreau să spun că tanti a noastră era biet copil față de Timoșenko. Era eroina

Marius Tucă: Din partea PNL, dacă Iohannis nu va mai avea o șansă. Păi se leapădă PNL de Iohannis?

Ion Cristoiu: Eu plec. V-am mai spus mai înainte… acela… dumneavoastră știți cine era Poroșenko?

Marius Tucă: Domne, eu știu ce s-a întâmplat… Crin Antonescu era deja președintele României.

Ion Cristoiu: Mă întorc, dumneavoastră ați auzit de una Timoșenko? Era eroina, vreau să spun că tanti a noastră era biet copil față de Timoșenko. Era eroina.

Marius Tucă: Eu nu pun întrebări ca să vă enervez, chiar dacă știu răspunsul.

Ion Cristoiu: Și deodată a pierdut, da? Poroșenko a pierdut.

Marius Tucă: Hai să mergem pe partea asta. Rareș Bogdan candidat la prezidențiale din partea PNL?

Ion Cristoiu: Da, mă întorc la Klaus Iohannis, deci avem unu Poroșenko care le-a făcut totul da? Și la un moment dat o fi zis și el, „bă eu vreau să câștig”, cutare. Și ăia au zis, „ce spui? Vrei să îți spun unde ai banii în bancă”, da? Și acuma, potrivit presei rusești care preia presa ucraineană, sunt de acord, cu Zelinski s-a vorbit, cu S mare, să-l lase în pace.

Marius Tucă: E adevărat și apoi a fost lăsat în pace. Spuneți-mi atunci …

Ion Cristoiu: La Iohannis… pot să vă pun o întrebare? El nu vrea că e orgolios și vin unii și spun “dumneavoastră știți că aveți o soție?” „Da, extraordinar și „dumneavoastră știți că dosarul acela pentru care au chemat-o ăia noaptea îl deschidem și o arestăm mâine” și …

Marius Tucă: Și așa mai departe.

Ion Cristoiu: Ce, la Crin nu a fost așa?

Marius Tucă: Ce a fost la Crin?

Ion Cristoiu: Nu știu, am înțeles că tot așa era tot cu soția, așa se spune.

Marius Tucă: O să am o emisiune cu Crin Antonescu și o să îl întreb.

Ion Cristoiu: Știu că mă provocați, dar sunt prea bătrân în materie de istorie.

Marius Tucă: Deci a fost amenințat cu un dosar al soției?

Ion Cristoiu: Așa se spune, întrebați-l pe el.

Marius Tucă: Păi o să îl întreb pe el, nu se spune știți sau nu știți? Știți!

Ion Cristoiu: Nu știu, că nu am documente, de data asta sunt prudent, încerc să îmi explic comportamentul lui care este absolut inexplicabil, nu pot să întrerupi o carieră…

Marius Tucă: Haideți să vă spun ceva, știți că m-am întâlnit cu Crin Antonescu, uite fac o dezvăluire, într-un local. Și zic nici acum nu știu ce s-a întâmplat și el mi-a zis: dacă vrei vino încoace să îți spun. Știți ce am spus, nu? Mai bine să nu știu. Adică nu se poate o carieră în care câștigi într-o alianță 70%, ești candidatul perfect pentru președinția României cu șanse tot de 70%, dintr-o dată, într-adevăr…

Ion Cristoiu: Ne-a epuizat.

Marius Tucă: Ne-a epuizat, era…

Ion Cristoiu: Avea toate șansele.

Marius Tucă: Incredibil.

Ion Cristoiu: Ce credeți, că vine unu și face cioc-cioc?

Marius Tucă: E adevărat, deci credeți că Iohannis așa cum spuneți sunt șanse foarte mici.

Ion Cristoiu: Nu știu, eu am spus, eu am zis sunt sigur că dacă nu crește, nu știu poate crește.

Marius Tucă: Noi o să mai stăm de vorbă până la toamnă, bineînțeles, eu am zis care sunt candidații la președinție și eu în continuare cred că la un moment dat se va întâmpla asta, Liviu Dragnea să îl lase pe, adică să stabilească împreună că va fi Călin Popescu Tăriceanu candidatul la prezidențiale.

Ion Cristoiu: Sunt întru totul de acord gândindu-mă la un lucru: s-ar putea ca pe teritoriul acesta meciul nu s-a încheiat între ăia…

Marius Tucă: Da, vă mai spun o…

Ion Cristoiu: Între ăia… unu vrea pe acela, unu vrea pe acela și atunci…

Marius Tucă: Și atunci profită de această neînțelegere și…

Curtea Constituțională nu își poate permite să își piardă ultimul ei atu de dragul lui Dragnea

Ion Cristoiu: Nu, nu profită nimeni. Și atunci de fapt pionii ăștia de la șah stau, de aia se amână la Dragnea, de aia se amână la acela…

Marius Tucă: Mai gândiți-vă la următoare convenție dacă vreți, Crin Antonescu să fie candidat și va trebui să dea prim ministru de la PSD care poate să fie Liviu Dragnea, ce ziceți de asta?

Ion Cristoiu: De ce să îl dea? Nu fiecare dacă ajunge Iohannis îl arestează.

Marius Tucă: Dar dacă ajunge Tăriceanu?

Ion Cristoiu: Nu, și PSD știe.

Marius Tucă: Ce se întâmplă cu Liviu Dragnea? Pe 20 mai avem procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție privind angajările fictive și pronunțarea CCR pe completurile de 3. Ce credeți că se va întâmpla?

Ion Cristoiu: Curtea Constituțională nu își poate permite să își piardă ultimul ei atu de dragul lui Dragnea. Este de regulă instituția la care când va fi poate la un moment dat, nu știu…

Marius Tucă: Mă rog, ultimul cartuș.

Ion Cristoiu: Da, ultimul cartuș ca și la Traian Băsescu, trebuie să îl folosești nu să îl sacrifici că nu ai Înalta Curte.

Marius Tucă: Ah, și lasă pe Înalta Curte nu invers.

Ion Cristoiu: Păi și ce? La Înalta Curte sunt mai mulți. Se va amâna până după prezidențiale, depinde și de europarlamentare. Dacă la europarlamentare e o catastrofă e gata, sunt…

Marius Tucă: Dacă e o catastrofă se dă condamnare, la pas, în secunda a doua. Dacă va fi întărit …

Ion Cristoiu: Rămâne până după prezidențiale, dacă va câștiga la prezidențiale.

Marius Tucă: Deci rezultatul la europarlamentare este crucial pentru ce se va întâmpla, inclusiv în procese că e vorba de procese importante.

Ion Cristoiu: Vom trăi o perioadă cumplită până la 28 mai.

Marius Tucă: Credeți? Păi sunt acum intră România în 10 zile de vacanță.

Ion Cristoiu: Da, dar în timpul…

Marius Tucă: Ce mai rămâne după aia?

Ion Cristoiu: Unii lucrează...

Marius Tucă: Mai rămân 3 săptămâni. Dar se vor amâna deciziile în justiție până după europarlamentare cu condiția ca PSD să aibă un scor bun la europarlamentare, altfel va fi executat Dragnea.

Ion Cristoiu: Să nu credeți că ele se amână pentru că e o înțelegere cu Dragnea.

Marius Tucă: Nu, pentru că e o presiune.

Ion Cristoiu: Nu, pentru că nimeni nu are curaj, pentru că nu știe efectele. Chiar nu…

Marius Tucă: Nu își asumă…

Ion Cristoiu: Eu nu cred în independența judecătorilor, punct am terminat, toți românii…

Marius Tucă: Nu își asumă, nu au curaj și nu își asumă o decizie.

Ion Cristoiu: Pentru că orice decizie... dacă îl achiți nu știți ce iese, dacă îl condamnă nu știți ce iese și atunci zic „bă mai degrabă îl amân”, da?

Marius Tucă: Da, corect.

Florian Coldea mi-a zis că Înalta Curte este mult mai înțeleaptă decât cred unii, nu eu

Ion Cristoiu: Cum a fost la Iohannis atunci la prezidențiale.

Marius Tucă: Deci se poate amâna, acolo se amână la nesfârșit și după ce a ajuns președinte i s-a închis dosarul.

Ion Cristoiu: Pot să citez pe un domn? Pe domnul Florian Coldea care atunci mi-a zis că Înalta Curte este mult mai înțeleaptă decât cred unii, nu eu.

Marius Tucă: Adică de cât credea el. V-ați întâlnit cu Coldea de multe ori, da?

Ion Cristoiu: Da, și acum sunt certat.

Marius Tucă: Și v-ați întâlnit în perioada în care era … împăratul împăraților.

Ion Cristoiu: Era împărat și discutați… sper că nu m-a trecut acolo la sursa lui.

Marius Tucă: Și cum decurgeau discuțiile?

Ion Cristoiu: Discutam despre NATO, despre servicii, despre presă, eram la o cafea.

Marius Tucă: Până când v-ați întâlnit, până în 2015?

Ion Cristoiu: Nu, până a cădea, până a pica.

Marius Tucă: Ah, până a picat.

Ion Cristoiu: Până a picat, după asta s-a întâmplat un lucru foarte ciudat cu el. Eu, când a apărut scandalul cu Ghiță în care documentele erau de doi lei, hai să fim serioși, sunt om serios, am și scris atunci, și știam că el și-a plătit.

Marius Tucă: Deci, a fost cu binecuvântarea lui Iohannis.

Ion Cristoiu: Domnule Marius Tucă, Coldea nu e, e ofițer de informație, nu era tipul să îi plătească Ghiță deplasarea la Paris, hai să fim serioși. Bun, el și-a plătit de două ori și atunci văzând că nu se apără am scris un articol. Atunci când era în toiul, că așa sunt eu idiot, când toată lumea îl înjura și am spus de ce…

Marius Tucă: Când toată lumea vine dintr-o direcție, dumneavoastră sunteți cel care vine din direcția opusă.

Ion Cristoiu: Editorialul meu era istoric ca și la Tudorel Toader și spunea: domnul general să țină cont că chiar dacă trece în rezervă, una e să treci ca șpăgar și una e să treci corect.

Marius Tucă: Și v-a sunat?

Ion Cristoiu: Da și nu a înțeles, el a interpretat că eu îl făceam șpăgar. Nu, nu am înțeles sensul acesta.

Marius Tucă: Se mai întâmplă lucrul acesta. Nu era totuși o minte strălucită?

Ion Cristoiu: Păi uite că nu era, de aia m-am certat cu el.

Marius Tucă: E adevărat dar aici nu era vorba de a plăti o excursie. Era vorba să demonstrezi că Sebastian Ghiță a fost cu Coldea în tabăra aia, în jocurile alea, în business - urile alea.

Ion Cristoiu: Da, că de fapt …

Coldea era ofițerul de caz al lui Ghiță. A făcut o mare greșeală de ofițer de informație

Marius Tucă: Pentru că a fost, domnule Cristoiu.

Ion Cristoiu: Da, ba mai mult Coldea era ofițerul de caz al lui Ghiță. Adică el îl îndruma numai că acolo …

Marius Tucă: În viață… cred că îl mai îndruma și Ghiță pe el.

Ion Cristoiu: Nu, acolo Coldea a făcut o mare greșeală de ofițer de informație. Nu există așa ceva. Deci Sebastian Ghiță este o chestiune normală la servicii secrete, v-am spus că CIA, eu știu după documente nu după filme…

Marius Tucă: Oameni, afaceri…

Ion Cristoiu: Oameni de afaceri, adică cu o serie întreagă de lucruri, CIA…

Marius Tucă: Se întâmplă din totdeauna le face prin oameni de afaceri, prin companii, mă rog. Nu se identifică neapărat cu o persoană.

Ion Cristoiu: Sigur că pe compania aia o ajuți. Bun, de regulă omul tău, colaboratorul…

Marius Tucă: Contracte ale statului și așa mai departe.

Ion Cristoiu: Ajungem la domnul Coldea. Omul tău, da, dacă îl prinde FBI încerci să îl scoți, să îl salvezi pentru că e omul tău, te-a ajutat da? În cazul de față domnul Florian Coldea care era…

Marius Tucă: L-a abandonat pe Ghiță.

Ion Cristoiu: Nu l-a abandonat, el l-a înfundat.

Marius Tucă: Cum a făcut cam cu toții.

Ion Cristoiu: Păi așa ceva nu se face și atunci de ce? Că el nu credea că omul lui va pleca. Ori asta este foarte riscant în relația …

Marius Tucă: Cum, chiar dacă omul lui va pleca? Cine nu credea că omul lui va pleca? Coldea? Păi dacă el l-a eliminat, cum să mai plece?

Ion Cristoiu: Păi nu credea că el va mai avea curaj, deci …

Marius Tucă: Cine nu va mai avea curaj?

Ion Cristoiu: Ghiță…

Marius Tucă: Nu va avea curaj să facă tot ce a făcut.

Ion Cristoiu: Relația între ofițerul de caz și ce vreți... și omul lui, știu de la Caraman, indiferent cum o fi, este o relație aproape de prietenie, dacă nu este chiar relație amoroasă, da? În acel moment tu trebuie să știi până unde poți să mergi cu acela, pentru că la un moment dat dacă îl jignești... de exemplu în carte despre Caraman, Florian Bianu spune, excelent, în aia cu NATO, că în momentul în care el a predat, Caraman, pe unu din ei la NATO, omul lui, la cel care a venit, ăla i-a zis nu știu ce lu’ ăla. I-a zis așa „ești spionul nostru”. El niciodată, Caraman, îi spunea lui ăla “ești spion”. E o chestiune… iar el a făcut o mare greșeală. Cum să faci… de ce?, care era afacerea cu Ghiță? Probabil că era atât de convins că el e ăl mai tare din lume încât a zis “băi, cine e Ghiță”?

Marius Tucă: Și l-a rezolvat. Apropos de dumneavoastră și relațiile unui gazetar cu autoritățile cu șefi de servicii, pentru că toți am avut de a face în timp cu asta. Ne-a sunat un șef de SRI, ne-am văzut la pădure, ne-a sunat un om de afaceri. Am făcut asta în limita profesiei. Păi dumneavoastră scrieți peste tot că biela era Coldea, regimul Băsescu pe care l-a construit și manivela era Codruța Kovesi, da?

Ion Cristoiu: Cum se împacă astea cu discuțiile mele cu domnul…

Marius Tucă: Nu se împacă și vă spuneam în discuțiile cu Coldea discutați despre lucrul acesta că sistemul Băsescu însemna asta?

Ion Cristoiu: Nu, am evitat discuțiile astea. Singurul mod de contradicție era în legătură cu Digi24, că spuneam că este un post frigid și el era încântat.

Marius Tucă: Frigid…

Ion Cristoiu: Era frigid și burtierele și el și ei, că erau toți tunși scurt, iar ele nu îl aveau pe vino încoace. Punct, gata.

Marius Tucă: Păi și de ce discutați cu el despre Digi pentru că era? Al cui era Digi?

Ion Cristoiu: Era despre presă…

Marius Tucă: Păi tocmai despre Digi? Păi de ce îi spuneați asta lui?

Ion Cristoiu: Păi venea vorba. El se uita la Digi în biroul lui sau … se uita la Digi și spuneam cum te poți uita la porcăria asta.

Marius Tucă: Nu întâmplător vă întreb. Păi da, vă citesc acum din editoriale că spuneați că Digi era vârful de lance al …

Ion Cristoiu: Păi domne, se uita la Digi și spuneam, domnul general… vă uitați la prostia asta?

Marius Tucă: Deci nu ați discutat cu el niciodată despre lucrurile cum stăteau în fapt? Că el îi dispunea și Codruța Kovesi executa.

Singurul om pe care l-am vizitat acasă a fost Ion Diaconescu. Dar la Coldea nici nu știu cum arată familia lui și nu știu unde stă. Am avut o discuție strict profesională

Ion Cristoiu: La dumneavoastră acasă eu vă spun lucruri care… nu erau relațiile între mine și el, deci hai să ne lămurim.

Marius Tucă: Ah, erau profesionale.

Ion Cristoiu: Eu nici nu știu cum arată familia lui.

Marius Tucă: Un ceai, o cafea?

Ion Cristoiu: Cafea și dădea deseori covrigi care mă îngrășau și nu era bine.

Marius Tucă: Ah, măcar vă dădeau covrigi. Nu am mâncat nici un covrig de la Coldea.

Ion Cristoiu: Deci, nici un politician nu am vizitat … singurul om pe care l-am vizitat acasă a fost Ion Diaconescu. Dar la Coldea nici nu știu cum arată familia lui și nu știu unde stă. Eu am avut o discuție strict profesională cu… ba chiar în cazul lui Măgureanu noi eram certați, noi duceam polemică la EVZ dar în anumite lucruri el mă suna pe mine și eu pe el.

Marius Tucă: Când a fost trădat Băsescu? Când au fost trădați Băsescu și Udrea de fapt?

Ion Cristoiu: O să lansez o ipoteză, mi-a spus cineva întâmplător, nu e a mea, dar eu o fur din zbor. Mi-a zis să verific și poate verificăm împreună când el a început cu fratele său când l-au pus pe…

Cei de l-a SRI l-au lucrat pe Traian Băsescu în 2015. Dacă ei, de la SRI, nu știau că fratele lui se duce într-un mediu, atunci ei trebuiau să demisioneze toți

Marius Tucă: În 2012-2013 cred că, nu? Sau mai devreme?

Ion Cristoiu: Când l-a pus … nu în 2012, când l-a pus premier nu pe Maior, ci pe Ungureanu. Și atunci... nu am înțeles de ce Traian Băsescu nu a făcut această problemă. Deci, noi avem o instituție numită SRI. Principala misiune a SRI este nu de a prinde, ci de a preveni la protecția Constituției, da? Eu am un președinte, zic așa, Traian Băsescu…

Marius Tucă: Da, trebuia să îl anunțe băi vezi că...

Ion Cristoiu: Nu să îl anunțe...

Marius Tucă: Să nu ajungă acolo

Ion Cristoiu: Da, fratele președintelui se duce într-un mediu… și îmi spuneți mie că SRI…

Marius Tucă: Deci l-au lăsat...

Ion Cristoiu: Nu, ajung la... ca să vedeți că ei l-au lucrat. Dacă ei, de la SRI, nu știau că fratele lui se duce într-un mediu, care era mediul acela, atunci ei trebuiau să demisioneze toți, de ce? Dar dacă ăia erau spioni?

Marius Tucă: Bun, și Băsescu e cel care a creat sistemul, nu și-a dat seama până în 2015 când s-a întâmplat asta?

Ion Cristoiu: Nu, atunci a pus niște nerozi acolo. Pentru că... încă o dată nuanța, nu datori față de Traian Băsescu, datori față de statul român. În momentul în care dumneavoastră sunteți premier și vine cineva și vă face curte, prima grija a SRI este să vadă cine e persoana. Ce dacă e americancă?

Marius Tucă: Domne, dar era vorba totuși despre Bercea Mondial, Dumnezeule, nu era vorba de Popescu sau Ionescu sau și Cristoiu putea fi.

Ion Cristoiu: Vă spun că nu avea cum să nu știe. Orice abatere… în America dacă fata sau fratele președintelui... nici nu îi spui președintelui... te duci la Bercea și spui: alo, băi nene, fi atent aici noi suntem de la poliție, da? Dacă îl mai primești pe acesta, pârnaie faci. Dacă fata președintelui Americii vrea să consume droguri, el îi spune președintelui să se ducă ăia de la Secret Service și îi spun lui dealerul lui acela: băi, fi atent, vrei să faci pușcărie?

Marius Tucă: M-ați convins.

Ion Cristoiu: Nu, l-au lăsat din mână, au făcut-o dinadins.

Marius Tucă: Și în 2015 l-au lăsat definitiv. În 2014, iertați-mă.

În 2012, Băsescu a ajuns la mâna lor. Eu atunci i-am zis să demisioneze. Dacă el demisiona atunci, în timpul referendumului sau înainte de referendum el era președinte din 2014 și rupea

Ion Cristoiu: După părerea mea momentul de schimbare, deci 2012, momentul în care ei au început să îl călărească a fost referendumul. Pentru că în acel moment, de fapt de prin 2009 mai țineți minte Traian Băsescu a venit cu o teză extraordinară, el are în spate poporul, da? Și la politicieni și la ăia de la SRI spunea: băi, știți cine este? Păi, eu am în spate procentajul. 2009 ajung la mâna lor da, la alegeri? A venit 2012 unde chiar a ajuns la mâna lor. Eu atunci i-am zis să demisioneze. Dacă el demisiona atunci, în timpul referendumului sau înainte de referendum el era președinte din 2014 și rupea.

Marius Tucă: A mai fost momentul când își dă demisia în 5 minute și s-a răzgândit. Și acela a fost un moment.

Ion Cristoiu: El a fost foarte afectat, pot să fac o dezvăluire, de voturile uriașe împotriva lui.

Marius Tucă: A fost afectat de asta dar nu l-a împiedicat să fie în continuare acolo și să…

Ion Cristoiu: Păi nu l-a afectat în sensul că el a făgăduit că face ceva.

Marius Tucă: Asta e, nu a mai făcut nimic.

Ion Cristoiu: Păi nu a mai făcut nimic să câștige.

Marius Tucă: Putem compara acest cuplu politic Traian Băsescu – Elena Udrea cu celebrul cuplu Carol al II-lea - Elena Lupescu?

Ion Cristoiu: Nu îmi pot permite că trimite, acolo știm că a fost o relație…

Marius Tucă: Păi nu, din punct de vedere politic…

Ion Cristoiu: Din punct de vedere da, adică din punct de vedere politic eu continui să susțin că Elena Udrea este un mare om politic. Păcat că s-a creat… față de ce e acum prin partide bate la scor. Mare om politic…

Marius Tucă: Și în ce măsură, cât a funcționat relația asta politică Băsescu – Udrea? Până când au apărut fotografiile de la Paris?

Ion Cristoiu: Ea funcționează și acum domnul Marius Tucă. Faptul că ea nu spune, arată că e mare om politic. Dacă ar fi femeie ar fi isterică. Uitați-vă la ea nu spune, uitați-vă la ea că nu îmi dă voie să public jurnalul.

Marius Tucă: Dar ce e în jurnalul acesta așa de important?

Ion Cristoiu: Mă rog, sunt niște lucruri care nu vrea ea să apară …

Marius Tucă: Am înțeles, dar în principiu?

Ion Cristoiu: În principiu, în jurnal ea apare că în foarte multe împrejurări îi atrage atenția bărbatului de stat Traian Băsescu că unii sunt trădători și el nu crede. Ceea ce așa și este.

Marius Tucă: Kovesi și Coldea în primul rând.

Ion Cristoiu: Și Maior, ea e destul de…

Maior juca cu Oprea și cu Ponta și acolo cel care a stricat jocurile a fost Coldea care a mers pe Klaus Iohannis și o avea și pe Stanciu

Marius Tucă: Maior? Care a fost jocul lui Maior pentru că operativ executiv era Coldea totuși, din punctul dumneavoastră de vedere.

Ion Cristoiu: Cred că Maior juca cu Oprea și cu Ponta și acolo cel care a stricat jocurile a fost Coldea care a mers pe Klaus Iohannis și o avea și pe Stanciu. Din jurnal și din ce a spus ea, l-a avertizat de câteva ori pe Traian Băsescu și el nu credea.

Marius Tucă: Și când a crezut? În 2014 când era prea târziu? Mai era președinte?

Ion Cristoiu: Nu, când a înhățat-o pe ea.

Marius Tucă: Deci atunci a înțeles. Da, dar n-a făcut nimic în următoarele luni.

Ion Cristoiu: Păi ce, a înhățat-o pe ea?

Marius Tucă: Păi era 2014?

Ion Cristoiu: Nu, pe ea în 2015, în ianuarie.

Marius Tucă: Nu, dar cât a fost președinte, a înțeles că a fost trădat?

Ion Cristoiu: Apropo de relația mea cu Coldea. Când au apărut pozele de la Paris, cred că la cinci minute după ce a început scandalul, am intervenit eu prin telefon, cred că la România TV și am spus că este SRI-ul. Scurt și cuprinzător. Coldea avea un lucru bun, adică bun, mă suna din când în când, când era câte o chestie care fierbea și, mă rog, cum zic ei securiștii vii: domn’ profesor să știi, nu vrem să...

Marius Tucă: Să trăiți maestre...

Ion Cristoiu: Nu, nu mi-a zis niciodată maestre. Nu e ca și Măgureanu care îmi spunea vecine. ... Nu vrem să vă influențăm, cutare, cutare, dar nu suntem noi. A venit apoi, mai țineți minte când Traian Băsescu a zis gata, am decretul, îi dau afară, că ei erau, da. De fapt nu ei erau, erau francezii care îi ajutaseră. Și a venit raportul ăla. Am discutat cu Traian Băsescu, n-a exista emisiune... ce spunea în raportul ăla? Ghiță... că știți că ei au trimis un raport, și după raportul ăla ei au zis că e secret pe 30 de ani și a tăcut.

Marius Tucă: Ce raport? Raportul făcut de francezi sau ce?

Ion Cristoiu: Nu, el a cerut un raport în legătură cu pozele.

Marius Tucă: A... cu ce s-a întâmplat, care a fost...

Ion Cristoiu: Și misterul postdecembrist, ca și teroriștii, este ce era, pentru că după ce a primit raportul...

Marius Tucă: Nu era nimic, domnule Cristoiu.

Ion Cristoiu: Ba da, era. Mi-a spus Ghiță.

Marius Tucă: Ce?

Ion Cristoiu: În primele fraze au spus că nu sunt ei și după au spus niște lucruri pe care Traian Băsescu a zis “hai să tac”.

Marius Tucă: Spuneau că nu sunt ei SRI-ul?

Ion Cristoiu: Dar nu asta era tema, raportul, a spus Ghiță.

Marius Tucă: Am și eu o informație din piață. După ce n-a mai fost președinte, în fiecare zi Băsescu se autoflagela de față cu unul sau cu altul cum a putut să fie atât de orb și că nu i-a dat afară pe Coldea pe Maior și așa mai departe.

Ion Cristoiu: Păi în urma acelui raport nu i-a dat afară.

Marius Tucă: Păi, de ce?

Ion Cristoiu: Păi, mi-a spus Ghiță.

Marius Tucă: În afara raportului, vedeai ce se întâmplă. Ți l-a luat pe frati-tău, l-a băgat la pușcărie, da, a luat-o pe Elena Udrea că începuseră de atunci, i-au luat pozele, au luat-o pe fii-ta, da.

Ion Cristoiu: Nu, au luat-o după ce a plecat.

Marius Tucă: Gineri-tău l-au luat de atunci ...

Ion Cristoiu: Nu, nu, după ce a plecat. Numai pe frati-său.

Marius Tucă: Păi, frati-său și începuseră cu Elena și faptul că au fost acolo și așa mai departe.

Ion Cristoiu: Cu pozele. La poze au zis.

Marius Tucă: Și cu Bica. Începuse și cu Bica, nu, era președinte, parcă.

Ion Cristoiu: Nu, tot după.

Marius Tucă: Bun. Erau suficiente semne că se întâmplă asta și că a fost trădat. De ce n-a acționat Băsescu?

Ion Cristoiu: Păi pentru că nu putea să mai acționeze.

Marius Tucă: Cum adică nu putea?

Ion Cristoiu: Prin cine?

Marius Tucă: Ca președinte?

Ion Cristoiu: Nu, nu putea să-l dea afară decât dacă era de acord Maior.

Marius Tucă: Cine, pe cine să-l dea afară?

Ion Cristoiu: Pe Coldea.

Marius Tucă: Păi nu, și pe Maior și pe Coldea, îi schimba pe amândoi.

Ion Cristoiu: Trebuia să se ducă la Parlament.

Marius Tucă: Domne, știm cum s-a schimbat și avea putere, putea să se înțeleagă cu oricare...

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă, când ești acolo ești într-un glob de sticlă.

Marius Tucă: Da, păi asta e problema.

Ion Cristoiu: Mie mi-a zis, nu știu dacă a zis în emisiune, Sebastian Ghiță o chestie uluitoare în interviu pe care românii nu l-au luat în seamă. Uluitoare.

Mi-a povestit Ghiță, cum te lucrează. Elena Udrea era la masă, o intoxica și ea îl intoxica pe Traian Băsescu

Marius Tucă: Eu vă iau în seamă.

Ion Cristoiu: El mi-a spus așa. Am discutat despre Udrea, că reproșul lor, al serviciilor, și era corect, era că ea era un fel de canal, adică serviciile vin și spun domnul Traian Băsescu vedeți că

Marius Tucă, Cristoiu, dau un exemplu...

Marius Tucă: S-a întâmplat.

Ion Cristoiu: Hai să vă spun cum se lucrează, da. Tu ești președinte, da, și vin băieții cu note, că ei fac note, și zice așa Ion Cristoiu a fost în Rusia de trei ori până acum, da, ultima oară la Stalingrad unde a fost, într-o după amiază i s-a dat o mașină de la gubernie, că așa am cerut eu într-o după amiază, să vizitez monumentele alea, da, în acel moment șoferul, poate că așa și este, șoferul este Ivan cutare, agent KGB, de fapt au început racolarea. Ce poți să spui ca președinte? Îl suni pe Cristoiu? Și una din misiunile lui este să vă denigreze pe dumneavoastră. Așa e bă, ai văzut, nu întâmplător...

Marius Tucă: Nu vă depărtați. Și Elena Udrea avea un rol...

Ion Cristoiu: Și Elena Udrea era și zicea “lasă, domn’e ,nu cred eu că Cristoiu e așa”, zic așa, da.

Marius Tucă: A încercat de multe ori să-i deschidă ochii.

Ion Cristoiu: Și asta i-a enervat pe ei. Dar ei făceau o chestiune și mai deșteaptă, mi-a povestit Ghiță. Zicea, bine, și Elena Udrea era la masă, da, și venea unul, prieten, ce mai faci cutare, hai să-ți spun o chestie extraordinară, știi că cutare cutare, de fapt o intoxica și ea îl intoxica pe Traian Băsescu. Uluitor ce joc...

Marius Tucă: Incredibil.

Ion Cristoiu: Lor le plac jocurile.

Marius Tucă: A ajuns rău România asta.

Ion Cristoiu: Nu, lor nu le pasă. Sunt jocuri.

Marius Tucă: Sunt jocuri totuși pe trupul României, ca să zic așa.

Ion Cristoiu: Da, sunt de acord, sunt jocuri, eu ce să fac.

Marius Tucă: Bun. Și ce spunea raportul ăla, v-a zis Ghiță că ce?

Ion Cristoiu: Că în raportul ăla se spuneau niște lucruri despre Bica și despre Udrea. Nu știu ce.

Marius Tucă: Personal? La nivel personal?

Ion Cristoiu: La nivel de ce afaceri, nu știu ce spunea. Oricum era un raport pe care...

Marius Tucă: Nu faceți cu mine pe...

Ion Cristoiu: Așa zice Ghiță, că nu mi-a spus ce era.

Marius Tucă: Afaceri personale...

Ion Cristoiu: Da, era...

Marius Tucă: Afaceri sentimentale...

Ion Cristoiu: Erau afaceri despre care Traian Băsescu a zis: mai degrabă nu mai fac scandal și gata.

Marius Tucă: Până la urmă se întorceau împotriva lor.

Ion Cristoiu: În sensul ăsta.

Marius Tucă: Spuneți-mi și mie, în 30 de ani, că vorbim despre România.

Ion Cristoiu: Dar francezii au fost acolo.

Marius Tucă: Ah, apropo de Franța. Macron ce fel de președinte e? Va mai fi președintele Franței?

Ion Cristoiu: Este ca și comediantul ăsta. La fel, era post-politic, unul nou, cutare.

Marius Tucă: Și va mai fi președinte?

Ion Cristoiu: Nu. Eu cred că după ce va trece moda ăstora noi și ageamii, că așa-i teza, cu cât ești mai nepriceput...

Marius Tucă: Novice, să zicem așa, ageamii sună...

Ion Cristoiu: Ei spun că sunt ageamii. Atunci va veni, iar ne vom întoarce la partidele tradiționale. Până la urmă cum sunt ăia așa nesuferiți...

Dacă Tudorel Toader începe să-și pună poalele în cap și spune lucruri, înseamnă că nu va intra în politică, dar și dispare

Marius Tucă: Bine, haideți să mai intrăm un pic în chestia asta de zi cu zi care macină agenda publică a României. Avem Tudorel Toader. Omul cui? De ce? De ce n-a făcut? A făcut prea puțin? N-a făcut?

Ion Cristoiu: Pe Tudorel Toader îl caracterizează, faptul semnificativ, cum spun prozatorii clasici, este întâlnirea lui de pe trepte. Cred că el este aproape nărăvit la vedetism. Îi plac chestiile astea. Unul dintre reproșurile liderilor PSD n-au fost astea cu ordonanțele, a fost că în fiecare dimineață el le omora toată ziua. Adică dimineața...

Marius Tucă: Apărea pe scări...

Ion Cristoiu: Da și ăia... și tot ce spunea ei pe după amiază nu mai mergea.

Marius Tucă: Da. Și un fel atipic de a răspunde la întrebări, postările alea care se ștergeau după cinci minute, zece minute, o jumătate de oră.

Ion Cristoiu: Da, ca și Trump, lui Trump îi...

Marius Tucă: Va intra în politică?

Ion Cristoiu: Răspunsul este următorul. Dacă el începe să-și pună poalele în cap și spune...

Marius Tucă: Lucruri.

Ion Cristoiu: Lucruri, înseamnă că nu va intra în politică, dar și dispare. Dacă rămâne la ideea...

Marius Tucă: Se vorbea la un moment dat că ar putea fi candidat la primăria Iașului.

Ion Cristoiu: Poate să fie și la prezidenție. V-am spus acest lucru, dacă el depășește anumite limite acolo și începe să spună și m-a pus ăla să fac, m-a pus să...

Marius Tucă: Cică n-a făcut mai nimic.

Ion Cristoiu: Da. E foarte interesant că el ultima oare...

Marius Tucă: A făcut un balet...

Ion Cristoiu: Ultima oară el a jucat mult cu Viorica Dăncilă. Toată acea poveste, m-am întrebat, în momentul în care îți retrage sprijinul în politică, eu demisionam de-al dracului. Dumneavoastră sunteți Tudorel Toader, da, profesor, mare specialist...

Marius Tucă: Ce aștepți, să te dea ăia afară?

Ion Cristoiu: Da, adică. Și m-ai chemat pe mine de la Universitate să-ți fac... „băi duceți-vă, dați-vă dracului cu ministerul vostru.” Nu că mi-au retras sprijinul, de-al dracului, nu și-o retrage și ce face? Se duce tot timpul cu demisia la Viorica Dăncilă și mereu, mereu repetă eu depind de Viorica Dăncilă, nu de Dragnea. Și mă rog până la urmă a ieșit ca dracul, că n-am înțeles, și-a dat demisia, a fost revocat.

Marius Tucă: Și cine va fi? Va rămâne în continuare?

Ion Cristoiu: Rămâne în continuare pentru că așa s-a înțeles cu Viorica Dăncilă.

Marius Tucă: Ah, va rămâne în continuare acolo. E foarte interesant că el nu pleacă, dar să plece. Păi, dar, au făcut niște propuneri, vorbește de restructurarea guvernului.

Ion Cristoiu: Nu cred că vor risca PSD-ul. Sunt nebuni, de ce să... Adică, domnul Marius Tucă, dacă vrei să faci restructurare...

Marius Tucă: Trebuie să treacă prin Parlament...

Ion Cristoiu: Nu, termenul de restructurare nu se poate face ca să rezolvi trei remanieri, că astea le rezolvi cu interimari, mai mult să regândești cutare și cutare. Ca să faci un asemenea efort înseamnă că două săptămâni de acum în colo ții opinia publică numai pe asta. Poate că au interesul să țină opinia publică cu restructurarea și în timpul ăsta ei să câștige alegerile.

Marius Tucă: Înainte de alegerile europarlamentare.

Ion Cristoiu: Dar nu se vor mai auzi...

Marius Tucă: Dar mi se pare atât de săracă și în afișe și în discursuri, campania asta pentru toate partidele, pentru europarlamentare, n-au nimic. Ce-i mai bun pentru România.

Ion Cristoiu: Mi-a venit o idee, ce înseamnă să discut cu dumneavoastră. Că eu m-am întrebat așa, ce i-a apucat cu remanierea și restructurarea, da? PSD-ul are un foarte mare interes ca aceste europarlamentare să fie de doi lei.

Marius Tucă: Există și referendumul.

Ion Cristoiu: Nu, nu referendumul. În momentul în care prezența este cea dinainte, nu 30%, atunci câștigă PSD-ul că vin oamenii, da?

Marius Tucă: Ah, și să țină afișul cu restructurarea în următoarele două-trei săptămâni.

Ion Cristoiu: Cu restructurarea...

Marius Tucă: O săptămână e vacanță și...

Ion Cristoiu: Eu nu cred că sunt așa de infantili.

Dacă m-aș fi întâlnit cu Augustin Lazăr m-aș fi înțeles din priviri pentru că eram din sistem amândoi

Marius Tucă: Spuneți-mi vă rog domnule Cristoiu, în ceea ce-l privește pe Lazăr, Augustin Lazăr procurorul general, răspuns final.

Ion Cristoiu: Vă pot răspunde în felul următor. Dacă m-aș fi întâlnit cu Augustin Lazăr m-aș fi înțeles din priviri pentru că eram din sistem amândoi. Da, adică după 89 și eu am fost ziarist, n-aveam... cu cine mă întâlneam dintre foști?

Marius Tucă: Noi între noi.

Ion Cristoiu: Eram noi între noi. Adică el a intrat... el a intrat în 82, nu-i așa? Și eu eram la Supliment, care e deosebirea?

Marius Tucă: De ce încăpățânarea asta până la capăt a președintelui Iohannis să nu-l revoce? De ce a făcut asta? Că avea de pierdut, nu?

Ion Cristoiu: Cred că i s-a spus că după cazul Kovesi, apropo de cine manipulează, după cazul Kovesi dacă te mai legi și de el iar eu...

Marius Tucă: Păi da, dar măcar în ultimele două săptămâni pentru că se vorbește de acele dovezi din anii 80, nu? Măcar atunci putea să o facă, nu? De ce n-a făcut-o?

Ion Cristoiu: Presupune un mare efort. Dumneavoastră nu-l înțelegeți pe Klaus Iohannis.

Eu îl compar pe Iohannis tot timpul cu vagonul de marfă singur de pe linia 7 garare. De ce? Pentru că ăla nu iese de pe șină.

Marius Tucă: Deloc.

Ion Cristoiu: Nu îl înțelegeți de loc pentru că principala lui preocupare este să se consume cât mai puțin. N-ați înțeles.

Marius Tucă: Păi și noi de ce avem... principala noastră preocupare de ce este să ne consumăm cât mai mult?

Ion Cristoiu: Că suntem proști.

Marius Tucă: Mersi mult...

Ion Cristoiu: Eu îl compar tot timpul cu vagonul de marfă singur de pe linia 7 garare, care știți că e vagonul ăla. De ce? Pentru că ăla nu iese de pe șină. Deci are așa, aici are așa...

Marius Tucă: El nu trebuie scos de pe șină, iar asta implica un efort incredibil, nu?

Ion Cristoiu: Și vagonul ăla merge singur pentru că... și atunci dacă ați observat toate... el se ocupă de corupție, el nu se va schimba pentru că presupune un efort, efort, să pleci prin țară, să stai de vorbă.

Marius Tucă: Nu se va schimba, am găsit răspuns la asta, e foarte greu.

Ion Cristoiu: Nu, e vagon. Vagonul ăla nu cred că va căpăta viață.

Marius Tucă: Cine știe ce-o să se întâmple. Spuneți-mi câteva evenimente, dar nu, până la evenimente, mai avem o întrebare de lumea în care trăim. Instagram, facebook...

Ion Cristoiu: Eu scriu, fac o dezvăluire, am o rubrică de însemnări zilnice.

Marius Tucă: Știu asta, aveți trei caiete în care tot scrieți

Ion Cristoiu: Nu, că n-am însemnări că azi m-am întâlnit cu ăla și... am lumea prin care trec, tot ce mi se întâmplă intelectual, am cumpărat o carte, am stat de vorbă cu Marius Tucă și mi-a venit o idee genială.

Marius Tucă: Am înțeles.

Ion Cristoiu: Și rubrica aia pe care o scriu zilnic se numește Lumea prin care trec.

Marius Tucă: Da. Sună foarte bine. Whatsapp, facebook, instagram, încotro ne îndreptăm, adică comunicarea practic nu mai există. Ați spus de multe ori...

Ion Cristoiu: Nu mai există textul.

Marius Tucă: Nu mai există textul sau există textul cei care scriu pe facebook sunt la rândul lor ziariști ca și noi, nu e nicio diferență.

Ion Cristoiu: Corect.

Marius Tucă: Păi, și e ireversibil, nu? Nu se mai poate întâmpla nimic. Unde ajungem? Unde vom ajunge? Se va mai face o separație între cei care sunt în fiecare zi semnat sau li se vede semnătura pe facebook, pe instagram peste tot și cei care sunt de profesie, că noi totuși, până la urmă, avem o meserie, avem o profesie.

Ion Cristoiu: În Roma antică, știu că o să vă enervez...

Marius Tucă: Absolut deloc.

Ion Cristoiu: Deja de pe vremea lui Octavianus, deja înainte de primul an al Erei noastre...

Marius Tucă: Nu fiți comunist, că era după Hristos

Ion Cristoiu: După Hristos, hai să zicem așa, era o foarte mare problemă, la nivelul împăraților, cu destrămarea morală a Romei. S-a destrămat.

Marius Tucă: Și în ceea ce privește lumea asta este în plină destructurare și destrămare.

Ion Cristoiu: Poate tot ce ni se pare nouă acum aberație, poate că peste douăzeci de ani vor vorbi numai prin semne. Adică nici prin SMS-uri, nu știu nu pot...

Marius Tucă: SMS-uri scrieți, când și când sau foarte rar.

Ion Cristoiu: Nu scriu pentru că eu nu pot să scriu cu a în loc de ă.

Marius Tucă: Am înțeles. Știu asta că ați făcut-o inclusiv cu Evenimentul Zilei la vremea respectivă.

Ion Cristoiu: Nu, dar la scris.

Marius Tucă: Ah, e greu să scrii, să găsiți literele.

Ion Cristoiu: Da, toți scriu nu ț ,ci t. Eu nu pot, nu suport. Nu suport să nu fiu gramatical.

Marius Tucă: Nu, eu scriu cu ț, scriu cu diacritice.

Ion Cristoiu: Păi da, dar e greu pentru mine

Marius Tucă: Ei, nu-i atât de greu. Ați găsit un motiv să nu scrieți SMS-uri.

Ion Cristoiu: Am dat un exemplu de ce.

Marius Tucă: De ce?

Ion Cristoiu: Păi eu vreau să fiu gramatical până și în SMS-uri.

Marius Tucă: Asta e adevărat, e obsesia fiecăruia dintre noi.