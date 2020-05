Ion Cristoiu INTRA EXPLOZIV: Site-ul Justițiarul, inchis ABUZIV și apoi redeschis, a dezvaluit afacerile de coruptie ale lui Klaus Iohannis

Jurnalistul Ion Cristoiu intră tare în scandalul privind închiderea unui site de știri din România și spune despre „cazul Justiţiarul” că merită atenţie deoarece e victima unui atentat la libertatea de expresie şi e un site cu o situaţie aparte în România de azi. Jurnalistul aminteşte că Justiţiarul a fost site-ul care a dezvăluit afacerile de corupţie ale lui Klaus Iohannis, conform Mediafax.

Ion Cristoiu spune că, sub pretextul stării de urgenţă, site-ul a fost închis, redeschis şi apoi iar închis. Jurnalistul arată că decizia, luată de Grupul de Comunicare Strategică şi executată de ANCOM-ul condus de fostul premier Sorin Grindeanu, este rezultatul publicării de acest site a unor articole despre originea coronavirusului şi declararea numărului de morţi din România din cauza epidemiei.

Ion Cristoiu susţine însă că este vorba despre mult mai mult decât atât. În opinia sa, este o ticăloşie, deoarece, prin interzicerea Justiţiarului, sub pretextul zădărnicirii efortului de combatere a bolilor, Grupul de Comunicare Strategică blochează accesul la arhiva site-ului, unde sunt dezvăluirile despre afacerile de corupţie ale lui Klaus Iohannis.

Jurnalistul aminteşte că Justiţiarul a fost site-ul care a dezvăluit afacerile de corupţie ale lui Klaus Iohannis primarul şi Klaus Iohannis preşedintele, cum ar fi retrocedările către Forumul Democrat German printr-o sentinţă dubioasă, înfierea de copii, casele personale.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

Vineri, 1 mai 2020, la rubrica video cristoiuTv, am purtat un dialog de aproape o oră cu prof. univ. Corvin Lupu despre Scandalul Interzicerea site-ului Justiţiarul sub pretextul stării de urgenţă.

Despre interzicerea unor publicaţii on line de către un organism ilegal, anticonstituţional şi mai ales adăpostit sub o secretomanie securistică, aşa-zisul Grup de Comunicare Strategică, am mai scris. Nu sînt singurul care am luat poziţie critică faţă de folosirea stalinistă a unui pericol pentru a sugruma libertatea presei. Centrul de Jurnalism independent a adresat o petiţie Guvernului Ludovic Orban prin care cerea minima transparenţă în deciziile Grupului de Comunicare Strategică referitoare la presă. Avocatul Poporului, Renate Weber, a protestat public faţă de abuzurile comise de Grupul de Comunicare Strategică, aflat în directa subordonare a lui Marcel Vela, zisă Acea Geacă, împotriva presei independente. Au scris despre interzicerea unor site-uri şi Cornel Nistorescu şi Ion Spânu de la Cotidianul precum şi site-ul Lumea Justiţiei.

Din nefericire acest grav atentat la libertatea presei în numele unui pericol n-a intrat în atenţia întregii prese. Miluite de Guvernul Orban cu un ajutor de stat ilegal şi imoral, presa aşa zis independentă a închis ochii la abuzurile puterii prin interzicerea unor site-uri. Şi-au spus cuvîntul şi interesele obscure care definesc activitatea multor boşi din presă, a celor pe care un bos îi declara ca fiind Din liga mare în materie de corupţie prin presă. Exerciţiul autocratic al puterii s-a îndreptat asupra unor publicaţii independente ai căror redactori nu se bat pe burtă, cum se întîmplă cu vedetele presei centrale, cu miniştrii, cu oamenii de afaceri. Dacă ar fi să judecăm după argumentele cu care au fost interzise unele site-uri, multe publicaţii centrale, inclusiv televiziuni ar fi trebuit interzise. În materie de fake news-uri dubioase, dar cu efecte grave în starea de spirit a populaţiei, cel prin care DigiTv a anunţat moartea doctoriţei de la ATI bolnavă de coronavirus, ar fi trebuit să ducă la suspendarea postului. Cum să suspenzi însă muştiucul video al Puterii, aşezămîntul la care se duc demnitarii regimului Iohannis cînd îi trec nevoile de publicitate? Nu pledez, Doamne fereşte! pentru interzicerea vreunei publicaţii. Am vrut să subliniez că Grupul de Comunicare Strategică e pentru unii mumă, iar pentru alţii ciumă. Că prin el Puterea a comis abuzuri doar împotriva unor publicaţii fără pile sau ca în cazul Justiţiarul urîte de Klaus Iohannis.

Cazul Justiţiarul merită însă atenţie nu numai pentru că e site-ul e victima unui atentat la libertatea de expresie, dar şi pentru că e vorba de un site cu o situaţie aparte în România de azi. Ziarul Justiţiarul a fost înfiinţat în 2000. Are două decenii de existenţă. Putem spune că e mai vechi în presa noastră decît multe alte ziare centrale. Sub conducerea lui Marius Albin Marinescu, Justiţiarul a fost site-ul care a îndrăznit să dezvăluie afacerile de corupţie ale primarului Klaus Iohannis mai întîi şi ale preşedintelui Klaus Iohannis mai apoi. Pe parcursul interviului, Corvin Lupu a istorisit cumplita bătălie dusă de un ziar de provincie cu Grupul de interese de la Sibiu, strîns unit în jurul lui Klaus Iohannis. Justiţiarul e cel care a dezvăluit afaceri precum Retrocedarea a jumătate din Sibiu Forumului Democrat German printr-o sentinţă dubioasă, dată de o judecătoare care, speriată de infracţiunea comisă, s-a pensionat peste noapte şi nu a mai semnat Motivarea. A venit o altă judecătoare, care a semnat Motivarea. S-a pensionat şi ea. În prezent, cele două sînt anchetate de Secţia Specială. Aţi înţeles de ce vrea Klaus Iohannis desfiinţarea acestei Secţii? Ca să se şteargă definitiv urmele afacerii sale cu retrocedarea. Justiţiarul a investigat afacerile cu înfierea de copii, dar mai ales cele cu casele. Jongleriile făcute de Klaus Iohannis cu casele reprezintă la ora actuală un adevăr ştiut de întreaga ţară. Se ştie mai puţin că dezvăluirea adevărului a fost opera site-ului Justiţiarul.

Acest site a devenit ţinta Cenzurii mascate exercitate de regimul Klaus Iohannis sub pretextul stării de urgenţă. Deciziile de interzicere, puse în practică de ANCOM-ul condus de Sorin Grindeanu (vă vine să credeţi, Sorin Grindeanu a fost premierul României la un moment dat?!) sînt nu numai anticonstituţionale, dar şi ilegale, pentru că ele nu respectă chiar precizările din Decretul de instituire a stării de urgenţă. Site-ul Justiţiarul a fost suspendat pe 23 aprilie 2020. Pe 30 aprilie 2020, s-a revenit asupra deciziei. Pe 30 aprilie 2020 dimineaţa. După amiaza a fost din nou suspendat.

Interzicerea unor publicaţii are un traseu dinadins şiret, ca să nu se prindă lumea că e vorba de cenzură. Să vedem de exemplu, ce spune Decizia ANCOM de închidere din 23 martie 2020, semnată, evident de Sorin Grindeanu:

„Avînd în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (3) din Anexa nr. 1 «Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă» la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 311 din 14.04.2020, potrivit cărora «Furnizorii de servicii de găzduire şi furnizorii de conţinut sînt obligaţi ca, la decizia motivată a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire.

Avînd în vedere că, prin adresa nr. 12758/23.04.2020, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) cu nr. SC-12733/23.04.2020, Ministerul Afacerilor Interne, în considerarea analizei şi propunerii înaintate de Grupul de Comunicare Strategică, constituit în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a solicitat ANCOM emiterea unei decizii privind blocarea accesului utilizatorilor la site-ul https://www.justitiarul.ro/, întrucât materialele disponibile pe acest site «prezintă informaţii vădit false cu privire la faptul că pandemia de SARS-COV-2 ar fi creată artificial şi că, în realitate, nu există niciun pericol»; aceste informaţii «fiind de natură să dezinformeze şi să producă comportamente sociale nejustificate şi chiar să zădărnicească eforturile autorităţilor de combatere a răspîndirii noului tip de coronavirus»”.

Aşadar, potrivit Decretului decizia aparţine şi nu Grupului de Comunicare Strategică. Această decizie trebuie motivată de ANCOM şi nu de Grup. Ea e trimisă serviciilor de găzduire şi nu site-ului. Numai că în realitate decizia nu e ANCOM aşa cum cere Decretul, ci a Grupului de Comunicare Strategică, decizie care trece şi pe la MAI.

Aşadar, Grupul de Comunicare Strategică face o analiză a articolelor, decide suspendarea unui site, trimite decizia la MAI, care trimite o adresă la ANCOM. ANCOM nu trimite redacţiei decizia de interzicere, nu, ar fi fost primejdios, pentru că s-ar fi văzut imediat că e vorba de cenzurare a presei, ci firmei de internet care găzduieşte site-ul, E cenzură a presei? Evident nu. E o operaţiune tehnică, făcută de organismul care se ocupă cu comunicaţiile şi nu cu presa. E ca şi cum pentru interzicerea unor emisiuni se face o adresă la Electrica pentru a se tăia curentul care alimentează transmisia în direct. E vorba de suspendarea unei emisiuni? Nu. E vorba de întreruperea curentului electric!

Decretul de instituire a stării de urgenţă cuprinde măsuri imediate stabilite de preşedinte şi nu de parlament. Dincolo de faptul că preşedintele primeşte în chip anticonstituţional dreptul de a legifera, în cazul site-urilor interzicerea trebuie să de facă „dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID 19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire”.

Cum motivează Grupul decizia de interzicere a site-ului Justiţiarul?

Citeşti şi nu-ţi vine să crezi că aceste rînduri au fost emise de o instituţie din statul de drept român din 2020. Justiţiarul a reprodus din presa străină articole – înscrise în dezbaterea planetară despre enigma Coronavirus – care avansează ipoteza unui produs artificial. De unde ştie Grupul că e vorba de un fake news? I-am zis lui Corvin Lupu în emisiune că în decembrie 1989 dacă un site ca Justiţiarul scria că teroriştii nu există, că ei sînt opera diversiunii Grupului condus de Ion Iliescu, articolul ar fi fost considerat fake news şi site-ul interzis. Dincolo de pretenţia unor cetăţeni de a stabili ei ce e fals şi ce e adevărat, sare în ochi justificarea pericolului pentru care site-ul e interzis:

Articolele în care se pune la îndoială originea naturală a virusului nu numai că dezinformează, dar produc comportamente sociale nejustificate.

Cum adică?

Un articol în care se avansează ipoteza că virusul a fost creat în laborator produce comportamente sociale nejustificate?

Şi în definitiv ce înseamnă comportamente sociale nejustificate?

Decizia din 30.04.2020, de închidere a Justiţiarului, invocă printre altele articolul cu titlul „De ce nu se fac necropsii în pandemia Covid-19?” care, potrivit analizei GCS, „reia tema amplificării cu bună ştiinţă a autorităţilor a pericolului reprezentat de noul tip de coronavirus, cu scopul de a justifica limitarea drepturilor civile şi de a amplifica profitul corporaţiilor din domeniul medical”, fiind redat în acest sens următorul fragment din articol: „Nu se doreşte a se preciza cauza reală a morţii, deoarece nu se diferenţiază între cei care au murit din cauza coronavirusului şi cei care au murit din cauza altei patologii, dar au fost pozitivi la testare. În acest mod se exagerează gravitatea pandemiei, se justifică, pe de o parte, limitarea drepturilor civile (şi implicit criza economico-socială indusă), iar pe de alta parte, se amplifică profitul corporaţiilor din domeniul medical.”

Practica de a declara drept morţi de coronavirus şi pe cei morţi din alte cauze e denunţată deja în lumea întreagă, inclusiv la noi. Justiţiarul trage un semnal de alarmă în legătură cu o ticăloşie. Pentru asta site-ul a fost interzis.

Din cîte de vede articolele invocate de Grupul de Comunicare Strategică nu se încadrează în prevederile Decretului. Nu e vorba de informaţii gen, Potrivit Ministerului Sănătăţii, virusul se ia şi prin simpla privire sau Potrivit specialiştilor virusul acţionează şi prin ecranul telefonului mobil, ca să crezi c-ar putea stîrni panică. Nu, articolele se înscriu în ampla dezbatere mondială, la care a participat şi Donald Trump, scriind că virusul a fost creat artificial de chinezi, menită a desluşi enigma Coronavirus. Nimeni nu şi-a permis pînă acum să declare o ipoteză fake news. Evident, cu excepţia Grupului de Comunicare Strategică din subordinea Ministerului de Interne.

Sînt nerozi membrii Grupului? Nu. Sînt ticăloşi. Pentru că interzicerea site-ului Justiţiarul înseamnă şi interzicerea accesului la arhiva site-ului, pe care se află dezvăluirile despre afacerile de corupţie ale lui Klaus Iohannis.