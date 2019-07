Ion Cristoiu: "Intre Klaus Iohannis si Dan Barna e distanta dintre Biroul Oval din Washington si Biroul sefului de gara din Caracal"

Ion Cristoiu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Din cele scrise de mine pina acum s-a desprins ca am fost si sint preocupat de serialul Game of Thrones. L-am vazut o data de la primul pina la penultimul sezon. Am asteptat, ca toti fanii acestei productii, ultimul sezon. Si ca toti fanii am fost dezamagit de fusareala care a definit rezolvarea in final a conflictelor acumulate de a lungul serialului de catre producatorii grabiti parca sa incheie o data o afacere pe cale sa-i exaspereze prin lungimea sa. Despre acest final aiuritor, in contrast cu tot ceea ce ne pregatise intregul serial – Razboiul dintre Vii si Morti, cel care trebuia sa decida soarta Lumii de dincoace de Zid, intr-o Istorie care mai cunoscuse o data Apocalipsa – am ...