Ion Cristoiu, IPOTEZA DINAMITA: Ca sa caștige la prezidențiale, PNL trebuie sa piarda la europarlamentare

Ion Cristoiu lansează o nouă ipoteză privind miza alegerilor europarlamentare din 26 mai. Jurnalistul a afirmat, la emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”, că o victorie a PNL va fi una falsă deoarece nu va determina schimbări la nivel local sau la nivelul majorității parlamentare.

Ion Cristoiu și-a combătut teoria conform căreia scrutinul europarlamentar și referendumul vor fi cruciale pentru liberali și președintele Iohannis.

“Trebuie să fac o corectură la tot ce am spus până acum. Am tot susținut că aceste alegeri sunt cruciale și pentru PNL și pentru Klaus Iohannis și și referendumul deoarece... am zis eu până acum, greșit!... dacă PNL și Klaus Iohannis obțin un scor slab, Klaus Iohannis va porni în campania pentru alegerile prezidențiale cu un handicap. Greșit! Pentru că dacă mă gândesc bine la interesul lui Klaus Iohannis este ca și acest moment să încarce de tensiune dreapta. Dacă acum e un succes, care nu are nicio semnificație, e un succes”, a precizat jurnalistul.

Ion Cristoiu a explicat că victoria PNL ar duce pe de o parte la o demobilizarea electoratului și la conflicte interne în partid, iar, pe de altă parte, nu ar produce schimbări la nivelul majorității parlamentare sau la nivel local.

“ La partea dreaptă vor veni două elemente grave pentru Klaus Iohannis. Va veni dezumflarea, bucuroși beau șampania, electoratul lor va fi încântat, din punct de vedere practic nu se va întâmpla nimic, dar < ai văzut mă, i-am bătut, taca-taca>, și se vor culca pe o ureche, și în același timp, unde este victorie, vor începe să se bată între ei, ca în Urzeala tronurilor”, a explicat jurnalistul.

În opinia sa, un eșec al PNL la europarlamentare ar avea efectul contrar, de mobilizare a electoratului. “Ia gândiți-vă și la această ipoteză. În condițiile în care rezultatul nu va fi PNL pe primul loc și poate chiar să cadă și referendumul, atunci Klaus Iohannis va spune . La nivelul electoratului de dreapta va fi la o zi-două dezamăgire și va spune că important e să iasă la prezidențiale, și va fi o posibilitate de mobilizare a electoratului, dar și de strângere a tuturor partidelor de opoziție în jurul lui Klaus Iohannis. (...) Sigur, o să veniți dumneavoastră și o să spuneți domnule, dar Dacian Cioloș? Nu, e o poveste. (...) Scoateți-l din ecuație”, a subliniat Ion Cristoiu, conform Mediafax.

Mai mult, jurnalistul spune că eșecul PNL ar duce la coagularea dreptei în jurul lui Iohannis, ca unic candidat la alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an.

“Eu aș face în așa fel încât să piardă PNL. Eșecul ar da posibilitatea unirii întregii drepte, scoaterea oricărui candidat concurent, adică... în acel moment vine Klaus Iohannis

Ion Cristoiu a insistat că liberalii trebuie să piardă euroalegerile, susținând că Iohannis nu are interesul ca guvernul PSD să fie înlocuit de un guvern al dreptei până la alegerile prezidențiale.

“Pentru a avea succes la prezidențiale, PNL trebuie să piardă la europarlamentare. Un succes al PNL și a lui Klaus Iohannis este un succes fals. Nu înseamnă nimic din punct de vedere practic. Nimic, nimic, da? Nici referendumul nu rezolvă nimic și nici dacă PNL ia 100% pentru că ideea unui guvern de doi lei, din ăla tărcat, de după alegeri, dintre PNL, USR, PMP e o iluzie și nu are niciun interes nici Klaus Iohannis să vină o guvernare din asta. (...) Orice câștig, orice rezultat de la europarlamentare nu afectează cu nimic majoritatea parlamentară. Pe plan local nu se schimbă nimic”, a conchis jurnalistul.

