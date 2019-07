Ion Cristoiu, ipoteza inedita 'Existența candidaturilor lui Dancila și Tariceanu, mai potrivita decat un candidat unic'

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că existența mai multor candidaturi la alegerile prezidențiale pe zona de stânga va ajuta PSD în turul II, iar intrarea lui Călin Popescu Tăriceanu în cursa pentru Palatul Cotroceni nu va duce la ieșirea ALDE de la guvernare.

Ion Cristoiu a declarat că Tăriceanu o va completa pe candidata PSD, Viorica Dăncilă, în cursa prezidențială și va atrage inclusiv electorat din zona dreptei.

“Candidatura lui Tăriceanu la prezidențiale nu va avea nicio influență la guvernare deoarece, așa cum a anunțat și chiar a făcut deja primul pas în campanie, domnul Călin Popescu Tăriceanu și-a ales culoarul lupta împotriva statutului paralel, într-un fel completând pe candidatul PSD care, mai mult ca sigur, nu va pune accentul pe lupta împotriva statului paralel, abuzurile din justiție, și, a doua notă a acestei campanii deja profilată, a domnului Tăriceanu va fi de atacare a domnului Klaus Iohannis. Din acest punct de vedere nu e nicio incomptabilitate cu rămânerea la guvernare. Dimpotrivă, prin rămânerea la guvernare, Călin Popescu Tăriceanu face cu ochiul electoratului anti-dreapta, ca să nu-i spun PSD sau de stânga. Deci, din acest punct de vedere, bătălia pe partea stângă, în primul tur este între Viorica Dăncilă, candidatul PSD sigur, Călin Popescu Tăriceanu, sigur, candidatul Pro România sigur, o să aibă candidat propriu deci și ea și formațiunile astea și vor mușca din electoratul de stânga. Dar statistica posdecembristă arată că chiar și când pe stânga a fost Corneliu Vadim Tudor și a luat peste un milion de voturi, candidatul PSD nu a fost afectat și a intrat în turul al II-lea. Mai mult ca sigur, existența celor două candidaturi, Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu este mult mai nimerită decât dacă ar fi fost candidat unic, deoarece Tăriceanu poate lua și electorat nehotărât, poate lua chiar și un pic din partea dreaptă pe tema justiției și abuzurilor din justiție, iar Dăncilă va lua electoratul tradițional PSD. Asta ar da posibilitatea candidatului PSD din turul al doilea să aibă de unde lua voturi în turul al doilea. Eu cred că e infinit mai bine cu doi candidați, poate chiar cu trei”, a explicat analistul politic.

Ion Cristoiu nu-i dă nicio șansă pesedistului Liviu Pleșoianu, care a anunțat că va candida independent la prezidențiale, sfătuindu-l să plece din PSD și să-și facă alt partid.

“Campania prezidențială este un moment politic în sine, care nu are nicio legătură cu rezultatul alegerilor. Un partid care nu are candidat la prezidențiale este un partid mort și dispare după prezidențiale dacă este un partid mic. Domnul Pleșoianu, în condițiile în care candidează sigur, și-a anunțat candidatura Călin Popescu Tăriceanu, nu are nicio șansă, eu zic să se liniștească și, după părerea mea să facă un partid la dreapta, cu temele acestea mai suveraniste, românești. Din punctul acesta de vedere, candidatura deja sigură a lui Tăriceanu, care are tot formula luptei împotriva statului paralel, îl scoate din joc definitiv pe Liviu Pleșoianu. Nu văd ce electorat i-ar da voturile lui Pleșoianu și nu i le-ar da lui Tăriceanu sau Vioricăi Dăncilă”, a afirmat Ion Cristoiu.

Analistul politic este convins că ALDE va rămâne la guvernare, în ciuda declarațiilor lui Tăriceanu că ar putea la un moment să ia o astfel de decizie sau că nu va vota rectificarea bugetară.

“ALDE nu se pregătește în veci să iasă de la guvernare. E un partid care depinde foarte mult de prezența la guvernare. În momentul în care Tăriceanu iese de la guvernare în jurul său nu va mai fi decât vântul de la miazăzi. Sigur că el în această perioadă de campanie electorală terbuie să mai facă fițe, cu această rectificare bugetare că nu o votează. Asta este o legendă. Am văzut că de dragul breaking-news-urilor facile o serie de site-uri pe care l-am citit, chiar și din străinătate fiind, spun gata, Tăriceanu a bătut cu pumnul în masă. Eu am citit însă textul cu atenție, nu știrea. În text, răspunzând unei întrebări, dl CP Tăriceanu explică de ce nu sprijină Pro România candidatura domniei sale. A spus pentru că noi rămânem la guvernare și atunci Pro România e în Opoziție și dacă ar fi vorba de un sprijin, atunci ar trebui ori să plecăm noi, or să intre Pro România la guvernare. Era vorba de o pălăvrăgeală. Dar, închei. Pro România nu are cum să-l sprijine pe domnul Tăriceanu sau pe Viorica Dăncilă. Pro România are interesul unui candidat propriu, să fie foarte clar. În această perioadă, partidele au interes să aibă candidat propriu cu care să se afirme până ân noiembrie la alegeri, restul sunt povești. Nu are cum să sprijine. Din acest punct de vedere ALDE rămâne la guvernare, Pro România o să aibă candidat propriu și o să avem atunci, pe stânga, cu excepția a tot felul de candidați fanteziști, Viorica Dăncilă, cineva de la Pro România și Călin Popescu Tăriceanu”, a afirmat Ion Cristoiu.

În opinia sa, Pro România va avea o problemă majoră dacă nu va avea un candidat cel puțin de talia lui Tăriceanu. “Marea problemă la Pro România este că dacă nu va fi Victor Ponta, Pro România nu are mari șanse să câștige cine știe ce în primul tur, pentru că el, nu ca partid, în timp ce PSD e partid și care votează pe indiferent cine va fi numai să fie candidatul partidului, la Pro România trebuie să fie cineva de talia lui Călin Popescu Tăriceanu, cineva care să strălucească mediatic și lumea să spună hai să-l votăm și pe ăsta că e băiat simpatic. Asta e partea stângă unde s-au clarificat lucrurile. E limpede, PSD are candidat, nu are cum să-l împartă cu altcineva, era și fatal, am spus de zeci de ori, dar unii mă contraziceau. Candidatul este Viorica Dăncilă, președintele partidului , pentru că acesta a fost votul. Mai există Tăriceanu, candidat ALDE și cineva de la Pro Romania care să fie cât de cât bun mediatic și să găsească un culoar. Călin Popescu Tăriceanu și-a definit azi culoarul care-l exclude pe Liviu Pleșoianu și încearcă să ia de la electoratul PSD nemulțumit, să zicem, de lipsa de radicalitate a Vioricăi Dăncilă în bătălia cu statul paralel și va lua și din altă parte, alt electorat sau nehotărâți care sunt preocupați de statul paralel – depinde cât de mare este acest bazin....”, a susținut Ion Cristoiu.

Analistul politic a reiterat ideea că teza potrivit căreia candidatul PSD nu intră în turul II este o diversiune care servește atât intereselor Vioricăi Dăncilă, cât și ale lui Klaus Iohannis și Dan Barna.

“Precizez și pentru ieri, și pentru azi, și pentru mâine: teza, opinia, pălăvrăgeala că PSD nu va intra în turul doi este una din marile diversiuni puse la cale de servicii, de presa militarizată, chiar și de unii nătângi – ca să nu spun idioți- dinspre presa PSD – diversiune care satisface nevoile a două personalități: în primul rând servește interesului Vioricăi Dăncilă de a considera o mare victorie intrarea în turul al doilea. Deci, încă o dată: teza că Viorica Dăncilă nu intră in turul al doilea nu are nicio legătura cu realitățile. De ce să nu intre in turul al doilea? Adică prin ce e mai mediocră, dacă se poate spune așa, doamna Viorica Dăncilă față de Klaus Iohannis în 2014, care era atunci nu numai mediocru, era și mut? Eu aș fi jurat atunci, aș fi pariat pe o avere că el nu va intra în turul al doilea. Așadar, a discuta cu câteva luni înainte de alegeri că nu X nu intră în turul doi e o prostie. Eu nu știu cum se va desfășura. Dar este clar: PSD nu va învinge în aceste alegeri nici dacă ar candida Maria Magdalena, am spus-o și mă repet. În primul rând, nu are cum să învingă nu pentru că e candidat Viorica Dăncilă sau Iliescu sau cine vreți, ci pentru că anul acesta PSD este după 7 ani de guvernare, este un partid uzat, obosit. Doi: puterile garante nu vor admite in veci ca puterea să fie de la PSD și ca președinte și ca Guvern. Trei: poporul român, care de regulă, știe să opteze în asemenea momente, va da președinția unuia din dreapta și va rămâne la guvernare unul de stânga. Dar, în momentul în care această teză cu neintrarea PSD în turul II se agită nebunește, Viorica Dăncilă va rămâne câștigătoare, deoarece ea spune: am intrat în turul al doilea – și cred că va intra și cu un scor bun – chiar e o mare victorie. Un alt candidat care are un mare interes în legătură cu această teză este Klaus Iohannis. Dar nu numai Klaus Iohannis și Dan Barna”, a explicat analistul politic.

Ion Cristoiu a atras însă atenția că Iohannis și Barna nu au cum să intre amândoi în turul doi. “Situația la dreapta este în felul următor: toate statisticile arată că nu au cum să intre amândoi în turul al doilea, pentru că niciodată în istoria postdecembristă, chiar și in 1996, când stătea foarte prost, candidatul PSD nu a luat mai puține voturi decât cel de pe locul doi. De regulă, la dreapta câștigă unul – Crin Antonescu a avut vreun milion de voturi in 2009 – dar niciodată nu câștigă mai mult, în primul tur, decât candidatul PSD și să intre in turul doi. Marea problemă, în primul tur, este nevoia – având în vedere în niciun caz nu vor intra amândoi – de a se mânca între ei. Nici Klaus Iohannis și presa lui, nici Dan Barna și presa lui – pentru ca deja presa militarizată s-a împărțit- nu au interesul ca acest război să aibă loc. Pentru că dacă are loc- și ar trebui să aibă loc, dacă nu e o comedie candidatura lui Barna – dacă cei doi se atacă între ei -și Dan Barna pare destul de dur ca să se excludă, atunci unul dintre ei intră în turul doi și-atunci s-a formulat teză că oricum cei doi intră în turul al II-lea și nu are niciun rost să se bată. Asta este în subsidiar. Nu are niciun rost să se bată că oricum intră”, a explicat analistul politic.

Ion Cristoiu a avertizat, totodată, că teza intrării lui Iohannis și Barna în turul al doilea este devastatoare pentru dreapta, deoarece va demobiliza electoratul și a subliniat inexistența unor diferențe de mesaj între cei doi candidați.

“Asta este una dintre tezele bumerang, devastatoare pentru dreapta. Pentru că în momentul în care vei spune că PSD este slab, că nu intră în turul al doilea, la primul tur, din partea dreaptă, dacă vin un sfert, e mult, pentru că nu-i interesează. De regulă ei au venit că erau împotriva PSD. Eu nu cred, încă o dată, în această teză, și mai ales îndemn la prudență să nu ne pronunțăm ce va fi în primul tur. Nu știu, mai sunt patru luni până la alegeri. Și atunci avem, cu mari șanse să intre în turul al doilea pe Klaus Iohannis, Dan Barna până acum nu s-a clarificat, el nu se poate limpezi decât prin opunere față de Klaus Iohannis. Nu știu, să-mi spună și mie cineva, un alegător de dreapta de ce ar trebui să-l aleagă pe Dan Barna, și nu pe Klaus Iohannis, dacă Dan Barna nu spune nimic despre Klaus Iohannis? Aaa, dacă Dan Barna duce o campanie foarte dură și arată de ce el mai bun decât Klaus Iohannis, de ce Klaus Iohannis e slab, probabil că atunci electoratul merge de la Klaus Iohannis la Dan Barna. Dar altfel nu văd de ce. Deci asta este problema pe partea dreaptă”, a spus analistul politic.

Ion Cristoiu a subliniat în acest context “cacofonia” pe zona de dreapta, Iohannis-Barna, din punct de vedere al mesajelor transmise, spre deosebire de stânga unde Dăncilă și Tăriceanu și-au ales deja culoarele pe care vor merge.

“La Klaus Iohannis știm, este și el cu statul de drept, Dan Barna în aceste condiții rămâne fără temă pentru că dacă vine și el cu statul de drept și cu apărarea și fără penali, avem o inflație de fără penali. E interesant din acest punct de vedere, în timp ce la stânga, în legătură cu statul paralel, justiția, avem o oarecare diferență, în sensul că avem Viorica Dăncilă care evită totuși să atace abrupt ca să nu semene cu Dragnea, și Tăriceanu, care este foarte dur, dincolo avem pro statul paralel, dar avem doi între care nu există nicio diferență. Aici avem cacofonia. Culmea, în timp ce la stânga există o diferență între Viorica Dăncilă și CP Tăriceanu care le va da posibilitatea să ia fiecare din electoratul de stânga, dincoace nu văd care e diferența între Dan Barna și Klaus Iohannis. Amândoi sunt fără penali, amândoi sunt împotriva corupției, amândoi sunt pentru intrarea în Europa. Vom vedea dacă Dan Barna e serios și va începe o campanie de atacare”, a conchis Ion Cristoiu.