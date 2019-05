Ion Cristoiu: "Klaus Iohannis isi completeaza Clubul globalist prin reactivarea Siminei Tanasescu"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Vinul trece, Juncker ramane In septembrie 2017, cristoiublog.ro dezvaluia ca “elite” UE lucreaza in indeplinirea agendei lor globaliste, pentru inlocuirea indaratnicei Polonia cu Romania, un membru care sub mandatul lui Klaus Iohannis s-a manifestat ca tara umila, supusa si, la nevoie, proasta. In 2019 s-a vazut cel mai bine acest lucru in organizarea a doua evenimente majore, pe bani romanesti, dar pritocite la Bruxelles, de un Sistem care il sustine pe Klaus Iohannis contra “populistilor” din Coalitia PSD-ALDE: este vorba de vizita in Romania a Papei Francisc, globalistul lui Dumnezeu pe pamant si bun prieten intru propovaduirea marxismului nou occidental, cu perechea J ...