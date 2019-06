Ion Cristoiu: "La Cotroceni s-a semnat un Acord National Partial. O aberatie tip Klaus Iohannis"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Joi, 13 iunie 2019, potrivit noi programari, a avut loc o noua editie a emisiunii, Gindurile lui Cristoiu, transmisa in direct si inregistrata pe Mediafax.ro si Gandul.info. Moderator: Monica Mihai. Asa cum am procedat si data trecuta redau in doua editii ale cristoiublog.ro transcriptul emisiunii. Inregistrarea video o voi posta in integralitate pe cristoiublog.ro, la cunoscuta rubrica video. Monica Mihai: Bun la o noua editie a emisiunii „Gandurile lui Cristoiu”, in fata mea jurnalistul si analistul politic Ion Cristoiu, bine ati venit! Ion Cristoiu: Bine v-am gasit! Monica Mihai: De unde ati venit? Ion Cristoiu: Am venit de la un breaking news, la Fundatia Titulescu s-a lansat o car ...