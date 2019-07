Ion Cristoiu lanseaza acuzatii grave la adresa STS! Ce s-a intamplat cu votul din 26 mai

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Ion Cristoiu acuza lipsa de transparenta a STS in gestionarea votului si acuza frauda la alegerile din 26 mai. Mai mult, acesta spune ca pentru eliminarea lui Liviu Dragnea de pe scena politica s-au unit forte greu de imaginat. ”S-ar fi sters tot de peste zi in momentul in care s-au introdus acele buletine si a doua, foarte importanta, care ar explica de ce tine Klaus Iohannis ca si la prezidentiale sa fie referendum, deoarece referendum la prezidentiale nu aduce voturi, ca oricum sunt prezidentialele: e mult mai usor de falsificat” a afirmat jurnalistul, la Antena3. Ion Cristoiu: "Campania dusa de candidatul Aliantei 2020 va fi devastatoare pentru Klaus Iohannis. Multe dintre lucrurile spuse pina ac ...