Ion Cristoiu: Laura Kovesi, decorata pe “anti-coruptie” de un suedez care nu poate fi judecat pentru coruptie

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "In martie 2019, actualul prim-ministru suedez Stefan Löfven, chema la crearea unui tribunal international care sa judece membrii grupului sunnit terorist Stat Islamic (IS). Löfven, unul dintre roboteii politici europeni asamblati in garajele sorosiste, voia inca un tribunal, fiindca la nivelul anului 2019 tara sa nu are inca o legislatie pentru punerea sub acuzare ac etatenilor suedezi inrolati in militiile IS- majoritatea sositi ca refugiati de o generatie, din state cu islamism ale Africii si Asiei. Intre 2012 si 2017, cel putin 300 de suedezi calatorisera spre Siria si Irak pentru a se alatura grupului radical islamist si Califatului inaugurat in desert. Tinuta in prizonierat de ...