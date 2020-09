Ion Cristoiu: Marcel Ciolacu a facut o mișcare vicleana! Și daca el n-a dorit sa fie cvorum?

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că neîntrunirea cvorumului şi deci lipsa unui vot în cazul moţiunii de cenzură a PSD împotriva Guvernului Orban a fost o strategie vicleană a liderului partidului, Marcel Ciolacu, prin care a încercat să împace şi capra, şi varza.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban iniţiată de PSD n-a putut fi supusă votului, deoarece nu s-a întrunit cvorumul necesar.

Au fost prezenţi 226 de parlamentari. Cvorumul cerea un număr de 233 de parlamentari prezenţi.

Toată lumea a văzut în chestiunea cvorumului un dezastru pentru PSD.

Unul mai mare decît dacă Moţiunea ar fi căzut la vot.

Şi eu am crezut asta imediat ce s-a anunţat rezultatul.

Am fost convins la început că Marcel Ciolacu nu se aştepta la un asemenea rezultat.

Au venit însă declaraţiile lui Marcel Ciolacu despre rezultat şi am început să am îndoieli că e vorba de un dezastru. Ba mai mult am început să cred că însuşi Marcel Ciolacu a tras sfori ca să nu se realizeze cvorumul.

Practic, Moţiunea de cenzură a căzut. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu a susţinut la prima întîlnire cu presa după eveniment că nu e vorba de o cădere a Moţiunii de cenzură:

Marcel Ciolacu susţine că n-a fost un eşec. Era eşec dacă Moţiunea nu trecea la vot. Dacă ar fi fost cvorum Moţiunea ar fi trecut.

Seara Marcel Ciolacu a fost la Antena 3.

Discuţia de aici, avînd şi avantajele date de intervenţiile jurnaliştilor prezenţi în studio, a desluşit în teza despre cvorum o strategie a lui Marcel Ciolacu şi cred şi a PSD:

Marcel Ciolacu: Bună seara, bună seara!

Realizator: Domnule preşedinte, înainte de toate vreau să vă întreb dacă astăzi aţi avut - iată că am dat mâna, acum am realizat, dar avem dezinfectant - astăzi, pentru PSD este evident un eşec. Eşecul acesta cui se datorează? Au fost persoane care au venit şi au spus: Nu, dom'le, este blat pentru că nici nu s-a încercat dărâmarea guvernului. Aşa este?

Marcel Ciolacu: Cum poate să fie blat, în primul rând, ca să începem cu blatul, atâta timp cât noi am introdus o moţiune de cenzură. Deci suntem în opoziţie, am introdus o moţiune de cenzură, cu adevărat pentru prima oară în România a fost introdusă în sesiune extraordinară. Eu nu consider că este un eşec deoarece în acest moment nu avem un vot. Cu adevărat, nu ne aşteptam ca parcursul până la votul pe moţiune să fie atât de lung.

Realizator: Asta înseamnă că, până la urmă, votul se reia?

Marcel Ciolacu: Categoric!

Realizator: Deci cea ce s-a întâmplat astăzi, faptul că nu a fost vot, dumneavoastră spuneţi că se reia votul. Au fost însă alţii de la PNL care au spus că nu se reia votul.

Marcel Ciolacu: Ştiu şi eu şi domnul Orban foarte bine că dacă această moţiune ajunge la vot trece. Pe de altă parte, e pentru prima oară când nu a existat gri în parlament, a existat alb şi negru.

Realizator: Dar de ce sunteţi atât de sigur că trece această moţiune?

Mircea Badea: Păi nu, dar asta e, nu vă supăraţi, iertaţi-mă că intervin, dar nu pot să nu...

Marcel Ciolacu: Vă rog chiar!

Mircea Badea: Este ca atunci când a zis totuşi regele fotbalului, Gică Hagi: dacă dădeam mai multe goluri ca ei, sigur îi băteam. Adică, asta e, ştiut, deci dacă se ajunge la vot trece sigur...

Marcel Ciolacu: Păi nu s-a ajuns la... Nu am nicio plăcere de a contrazice pe cineva...

Mircea Badea: Eu am...

Marcel Ciolacu: Dar în acest moment nu am avut un vot pe moţiune...

Mircea Badea: Nici măcar unul. Am văzut că nu s-a ...

Realizator: Dar staţi puţin, faptul că nu a fost vot, asta înseamnă, deci dvs spuneţi că va relua. Întrebarea este când şi cum, sub ce procedură, pentru că situaţia pe care noi o avem astăzi este totuşi una fără precedent. Adică se depune o moţiune, se strânge Parlamentul pentru vot şi votul nu are loc.

Marcel Ciolacu: S-a mai întâmplat în Parlament acest lucru, să nu fie cvorum pe o anumită moţiune. Există moţiuni în parlament nevotate şi din 1996. Deci nu este...

Realizator: O să fie cazul şi acesteia?

Marcel Ciolacu: Este adevărat, pentru prima oară s-au depus în sesiune extraordinară şi aşteptăm Curtea să spună dacă este constituţional sau neconstituţional. Din punctul nostru de vedere, atâta timp cât se vota în aceeaşi sesiune era constituional, după specialiştii noştri din partid.

Realizator: Bun, şi faptul că... pentru că aici e o întrebare: nevotându-se în această sesiune, când puteţi vota, tocmai pentru a fi constituţionali, tocmai pentru a fi în aceeaşi sesiune?

Marcel Ciolacu: Avem dreptul...

Mugur Ciuvică: La vara viitoare, de exemplu.

Marcel Ciolacu: Avem dreptul, constituţional, ca să depunem o moţiune de cenzură în sesiune ordinară. Nimeni nu poate să ia acest drept opoziţiei. Noi, începând cu ziua de mâine, intrăm în sesiune ordinară.>

De observat strategia lui Marcel Ciolacu. La început susţine că nu e un eşec, dacă se supunea la vot, Moţiunea trecea. Prin urmare abia aşteaptă ca să aibă loc în fine votul la Moţiunea depusă în sesiunea extraordinară. Pe parcursul emisiunii, recunoaşte însă că e imposibil constituţional să se voteze în sesiune ordinară o Moţiune depusă în sesiune extraordinară şi în consecinţă anunţă că PSD va depune o Moţiune în sesiunea ordinară care începe pe 1 septembrie 2020.

Întrebarea care se pune e următoarea:

Chestia cu Moţiunea care ar fi trecut a fost născocită de Marcel Ciolacu după ce nu s-a asigurat cvorumul şi deci Moţiunea n-a fost supusă votului sau dimpotrivă a fost gîndită de la început, încă din clipa cînd s-a anunţat votarea Moţiunii de cenzură pe 31 august 2020?

E o întrebare izvorîtă mai întîi dintr-o ciudăţenie. Moţiunea a fost depusă pe 17 august 2020. A fost citită joi 20 august 2020. Potrivit Constituţiei Moţiunea trebuie supusă votului începînd cu trei zile de la citire. Aşadar votul putea fi programat (PSD deţine majoritatea în conducerile celor două Camere) începînd cu 23 august 2020. A fost programat abia pe 31 august 2020, ultima zi din sesiunea extraordinară. Exact în ziua în care absenţa cvorumului făcea imposibilă reluarea votului. Nu de alta, dar o Moţiune nu poate fi depusă şi citită într-o sesiune şi votată într-alta. Dacă de exemplu, Moţiunea ar fi fost votată pe 24 august 2020, era timp suficient să fie programat un alt vot pînă la încheierea sesiunii parlamentare. PSD s-a păstrat în ambiguitate după citirea Moţiunii în privinţa programării votului. Întrebat, purtătorul de cuvînt al PSD a declarat joi, 20 august 2020, următoarele:

.

Miercuri, deodată Marcel Ciolacu anunţă sec pe Facebook:

Ce se întîmpla dacă era cvorum?

Moţiunea putea să treacă.

Avea interes Marcel Ciolacu să treacă Moţiunea?

Înaintea votului de luni, 31 august 2020 la Moţiunea de cenzură, la toate telefoanele primite de la confraţi cu întrebarea Trece sau nu Moţiunea? răspundeam Nu trece, spre norocul PSD.

De ce spre norocul PSD? Pentru că trecerea Moţiunii ar fi dat regimului Iohannis prilejul de a declanşa o campanie intitulată Cinismul PSD în care partidul ar fi fost acuzat de provocarea unei Crize politice majore tocmai acum, cînd ţara are nevoie de un guvern cu puteri depline. Eram convins că o astfel de campanie ar fi avut succes. Pentru că eu însumi vedeam căderea Guvernului acum cînd mai sînt cîteva luni pînă la Parlamentare un gest de iresponsabilitate politică. De iresponsabilitate politică şi pentru că PSD-ul nu cîştiga nimic din asta. Cum să vină PSD la Guvernare în condiţiile unui preşedinte ostil, proaspăt legitimat electoral şi mai ales ce să facă dacă vine la Guvernare cînd Pandemia rămîne mai departe un duşman imprevizibil fie şi prin manipulările din partea Guvernului?

Nu cred că Marcel Ciolacu şi alţi lideri PSD din echipa sa nu-şi dădeau seama ce ar fi însemnat căderea Guvernului pentru situaţia PSD.

PSD depusese însă o Moţiune de cenzură.

Un act exclusiv de imagine pentru noua conducere.

Pe de o parte, pentru a da curs criticilor dinspre baza partidului că nu-şi arată muşchii, pe de alta pentru a face faţă acuzaţiilor dinspre echipa Dragnea că a predat PSD lui Klaus Iohannis.

Pentru o echipă care depune o Moţiune doar pentru imagine, votul la Moţiune e primejdios.

Dacă Moţiunea trecea, PSD trebuia să facă faţă unei campanii uriaşe de învinovăţire pentru creşterea numărului de infectări, pentru nepregătirea începerii anului şcolar.

Dacă nu trecea, PSD trebuia să facă faţă unui eşec clar, ce nu putea fi ocolit.

Absenţa cvorumului a dat posibilitate lui Marcel Ciolacu să administreze ceea ce a fost un eşec. Susţinînd înverşunat că la vot ar fi cîştigat, lăsînd impresia că votul poate fi reluat în sesiunea ordinară, ceea ce nu se va întîmpla, Marcel Ciolacu a încercat o strategie vicleană de a împăca şi capra şi varza. De a depune o Moţiune de cenzură doar de imagine, pentru a-şi arăta muşchii, decizînd din start că nici vorbă ca Moţiunea să treacă. Pentru că picarea la vot ar fi fost un eşec clar, greu de dat la întors, Marcel Ciolacu a optat pentru neasigurarea cvorumului. Singura posibilitate de a nu se ajunge la vot. Şi de a putea îmblînzi eşecul susţinînd că la vot Moţiunea trecea şi că astfel nu putem vorbi de eşecul Moţiunii. Votul e una şi asigurarea cvorumului e alta. Căderea la vot ar fi fost un eşec al PSD. Neasigurarea cvorumului e o chichiţă tehnică, de care nu răspunde PSD”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro.