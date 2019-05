Ion Cristoiu: "Mesajul lui Liviu Dragnea pentru interiorul partidului si al coalitiei"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Anuntul mult trambitat de catre Liviu Dragnea de saptamana viitoare ii este adresat in principal activului propriu de partid, dar si lui Calin Popescu Tariceanu: asa cum a fost evident faptul ca timp de trei ani presedintele ALDE a crescut spectaculos in sondajele de opinie, la fel de adevarat este faptul ca Liviu Dragnea nu a reusit sa gaseasca o solutie alternativa, contrapondere la cota de incredere in crestere a lui Tariceanu. Desi Liviu Dragnea l-a atacat in valuri atat pe Presedintele Iohannis, statul de drept si pe exponentii lui, Calin Popescu Tariceanu este vazut drept principala alternativa a coalitiei de guvernare pentru candidatura actualului Presedinte. In aceste conditii, ceasul a in ...