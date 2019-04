Ion Cristoiu MITRALIAZA PSD dupa remanierea lui Tudorel Toader: 'Este o catastrofa pentru PSD. Rar am pomenit o mai mare nerozie'

Jurnalistul Ion Cristoiu afirmă că decizia PSD de remaniere a Guvernului prin înlocuirea a trei miniștri, inclusiv Tudorel Toader, adâncește imaginea “de guvernare de balamuc”.

Ion Cristoiu spune, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că PSD nu ar fi avut nicio justificare pentru a lua aceste măsuri, pe care le consideră un dezastru, și nu numai pentru înlăturarea lui Tudorel Toader din Guvern, dar și prin nominalizarea lui Eugen Nicolicea în locul său la Ministerul Justiției.

Jurnalistul crede că prin înlocuirea unor miniștri, Liviu Dragnea nu face altceva decât să astupe cu bomboane gurile flămânde din partid care erau împotriva sa.

În opinia sa, ALDE, care l-a propus și susținut pe Tudorel Toader la Justiție, nu-l putea salva pe ministru, în condițiile în care și partidul, și Călin Popescu Tăriceanu depind de PSD.

Redăm integral interviul acordat MEDIAFAX de Ion Cristoiu:

MEDIAFAX: Retragerea sprijininului politic lui Tudorel Toader înseamnă că acesta va și pleca de la conducerea Ministerului Justiției?

Ion Cristoiu: Nu, și Liviu Dragnea care îmi dau seama că este artizanul acestei mișcări, avea nevoie de acest vot al Comitetului Executiv pentru a arăta că tot partidul cere plecarea lui Tudorel Toader. Probabil, sigur va urma un al doilea plan, care nu va fi moțiunea simplă care nu duce la demitere, dar probabil că moțiunea va accentua teza că trebuie să plece și probabil că va fi după părerea mea o restructurare a Guvernului, dar ei sunt pregătiți să meargă și pe remaniere.

MEDIAFAX: O restructurare de Guvern înainte de alegerile europarlamentare?

Ion Cristoiu: Înainte de alegerile europarlamentare, dar eu nu cred că vor merge pe restructurare deoarece e în jocul PSD să trimită la Cotroceni, Cotroceniul să refuze plus că îl pun într-o situație delicată pe Iohannis.

MEDIAFAX: Ar fi un moment de expunere electorală pentru ambele tabere.

Ion Cristoiu: Da, dar principalul moment de victorie asupra lui Iohannis va fi cazul Tudorel Toader pentru că Iohannis, ca și în cazul lui Lazăr, va fi la înghesuială. Pe de o parte a spus până acum că vrea să fie debarcat Tudorel Toader, și acum nu e de acord ... După părerea mea, Klaus Iohannis are o posibilitate de ieșire bună, spunând că nu e de acord cu o nouă remaniere. Acesta va fi principalul argument și un argument destul de puternic la electorat. Această remaniere, că sigur va fi, indiferent de motiv, adâncește ideea de haos, de balamuc.

MEDIAFAX: Ați mizat pe o rebeliune a premierului Dăncilă față de Liviu Dragnea, de partid, în cazul Toader?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că Viorica Dăncilă știe că acțiunea împotriva lui Tudorel Toader nu vine în exclusivitate de la Liviu Dragnea. Cred că vine de la o mare presiune din teritoriu, în legătură cu Tudorel Toader și atunci nu-și putea permite să-și pună partidul în cap. Aceste informații pe surse că ei sunt certați, că ea se opune, nu garantez că așa este pentru că poate să facă parte dintr-un joc.

MEDIAFAX: Este această remaniere o necesitate sau un mod de a fideliza prin oferirea unor posturi lideri de filiale în perspectiva campaniei pentru europarlamentare? Rovana Plumb și Natalia Intotero puteau demisiona din Guvern și după ce obțineau mandatul de europarlamentar.

Ion Cristoiu: E posibilă și această ipoteză că Liviu Dragnea avea nevoie să-și mai fidelizeze dând afară. La un moment dat cineva din conducerea PSD, al cărui nume nu-l spun, afirma că ducându-se la Suceava le-a zis celor de acolo „cine mai vrea să fie ministru?” Deci, celor două li s-au dat locuri la Bruxelles și acuma rămânea ca, odată ce a făcut cadou o bomboană, era nevoie să dea bomboane și altora. Și atunci că probabil prin această remaniere sau restructurare mai dau bomboane și altora din PSD, dar nu pentru a-i antrena la europarlamentare pentru că dacă iese electoratul de dreapta și cel nehotărât în afara structurilor de partid, PSD e spulberat. Deci, în acest moment, nu e nevoie să dai liderilor din teritoriu bomboane să scoată lumea la vot pentru că nu pot să scoată decât în anumite proporții. Era nevoie de astuparea unor guri flămânde care erau împotriva lui Dragnea.

Dar, trăgând linie, tot ce s-a întâmplat astăzi la acest CEx este o catastrofă pentru PSD. Rar am pomenit o mai mare nerozie, ca să nu spun prostie, nu vreau să jignesc, decât măsurile luate astăzi. Așa cum am scris, sondajele arată că principala mustrare, acuzație adusă PSD la ora actuală, este guvernarea haotică. O restructurare, o remaniere adâncește această imagine de balamuc chiar în fața electoratului PSD. Nu a trecut, cred, o lună și ceva și a fost o remaniere, fără nicio justificare. În cazul PSD, adâncește imaginea de guvernare de balamuc. PSD întotdeauna a avut un atuu în buna administrare a țării. De data aceasta, prin măsurile luate azi, indiferent că era vorba de doi miniștri care puteau să plece ca să candideze, indiferent de Tudorel Toader nu avea rost acum pentru că, repet, adâncește imaginea de haos. Mai mult ca sigur, Klaus Iohannis și adversarii, și dacă va fi restructurare, și dacă va fi remaniere, vor face caz, își vor îndrepta privirea spre acest balamuc. În al doilea rând, mi se pare o aberație ce s-a întâmplat cu Tudorel Toader. Sigur, probabil cei din PSD știu ei că domnul Tudorel Toader face jocuri. Dar în fața opiniei publice, chiar și a electoratului PSD măsura împotriva lui Tudorel Toader nu are nicio justificare. În planul imaginii publice, chiar și al electoratului PSD, Tudorel Toader a scos-o pe Codruța Kovesi, se bătea să-l scoată pe Augustin Lazăr, fusese destul de bun în bătălia cu presa și în acest moment electoratul se întreabă „și de ce a fost schimbat?”, chiar dacă or fi motive știute de ei prin birouri.

MEDIAFAX: E mai bun Eugen Nicolicea decât Tudorel Toader?

Ion Cristoiu: Tot ce s-a întâmplat acum este un dezastru, nu mă sfiesc să spun asta. Este un dezastru și prin numirea domnului Nicolicea. Domnul Tudorel Toader prin personalitatea sa și, sigur, prin ambiția de a fi și pe cont propriu preluase multe ca persoană fizică pe seama lui. Multe dintre bastoanele date de Opoziție, de Bruxelles, de opinia publică și în felul acesta cam protejase PSD și pe Liviu Dragnea de acuzația că vrea să îngenuncheze justiția pentru că la un moment dat nu mai știai cine vrea să o îngenuncheze, Tudorel Toader sau ei. Acum se înlătură paratrăsnetul, era un paratrăsnet, se înlătură acea siguranță și va adânci imaginea de partid care luptă împotriva justiției pentru ca să-și rezolve domnul Dragnea problemele penale. Indiferent că dau sau nu ordonanță de urgență, din acest punct de vedere e greu de imaginat ce i-a apucat.

MEDIAFAX: Putea ALDE să-l salveze pe Tudorel Toader? El a fost propus ministru pe postul PSD, dar e susținut de ALDE.

Ion Cristoiu: Nu, nu putea din mai multe motive. Unu, pentru că și mulți lideri ALDE au probleme penale și și ei aveau interesul acelor ordonanțe. Doi, ALDE este mult mai slab în această perioadă în raport cu PSD, de fapt nu atât ALDE, cât domnul Tăriceanu. Există riscul ca PSD să facă guvern minoritar, și în acel moment trei sferturi din miniștri ALDE se înscriu în PSD. Fără această resursă care este guvernarea, ALDE nu există și domnul Călin Popescu Tăriceanu are nevoie măcar să fie candidat, chiar dacă PSD nu va avea candidat la prezidențiale. Nu știu dacă domnul Tăriceanu va ajunge președinte, dar să fie candidat, sigur. Și-atunci, în momentul în care s-ar rupe de PSD, își pierde și el bomboanele pe care le-ar putea da diferiților tipi din ALDE care altfel ar putea trece la PSD.

Liderii PSD au decis miercuri, în ședința CEx, retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. În locul său a fost propus deputatul Eugen Nicolicea.