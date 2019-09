Ion Cristoiu: "Motiunea va fi aminata pina dupa alegerile prezidentiale"

Ion Cristoiu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La emisiunea Gindurile lui Cristoiu de joi, 26 septembrie 2019, abordind subiectul numarul unu al momentului – depunerea unei Motiuni de cenzura de catre Opozitie impotriva PSD – am afirmat fara sa sovai: „Ne indreptam catre caderea Guvernului. Motiunea o sa treaca” Multi cititori s-au intrebat de indata, apelind la Marin Preda: Pe ce te bazezi? O intrebare legitima din mai multe puncte de vedere: 1 Dupa alegerile din 26 mai 2019, Opozitia a depus o Motiune de cenzura. Motiunea a fost depusa in ziua de miercuri 12 iunie 2019 si votata in ziua de marti, 18 iunie 2019. PSD era in mare deruta. Pe de o parte, pentru ca obtinuse un scor catastrofal, cel mai prost din istoria postdecem ...