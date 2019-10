Ion Cristoiu: "Nepotismul a fost mult mai util decit interventia lui Dumnezeu"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arghezi despre convertirile de peste noapte. De la un regim la altul, mai precis, de la regimul antonescian la regimul zis democratic de dupa 23 august 1944, publicistul Arghezi constata cu amaraciune ca fostii s-au convertit, peste noapte, de la verde la rosu. Prilej de lasa posteritatii un citat valabil in toate imprejurarile in care un regim ia locul altuia: „Slugile din institutiile regimului de ieri, acelea care au fost agentii de toate treburile ai tuturor turpitudinilor, au ramas neclintiti, transformati, cu facilitatea speciala a facultatii de a fi lichea si lingau, in oameni noi. Lichelele trebuie si ele sa manince, incontestabil: porcii nu pot sa slabeasca, pentru ca s-a schimbat mosieru ...