Ion Cristoiu: "Nu credeam ca o s-o vad si pe asta! „Proasta lui Dragnea” e mai Dictatoare decit Liviu Dragnea in PSD!"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Primul meu comentariu din presa democratica, publicat in primul ziar particular din Romania, Observator, 19 ianuarie 1990, purta titlul PCR, definitiv compromis. Un argument. Plecam in acest demers de la un interviu cu fostul lider comunist, Ion Gheorghe Maurer, difuzat de ceea se numea la vremea respectiva Televiziunea Romana Libera, despre cauzele dezastrului care au fost ultimii ani de domnie ai lui Nicolae Ceausescu. Ion Gheorghe Maurer se inscria printre liderii fostului PCR care puneau totul exclusiv pe seama lui Nicolae Ceausescu. Eu insa in ianuarie 1990 reactionam la aceasta campanie de spalare a PCR prin trecerea pacatelor pe seama Mortului aratind ca principala responsabilitate apartine m ...