Ion Cristoiu o face de ras pe Monica Anisie, ministrul Educației: 'S-a compromis total'

Ministrul Educației, Monica Anisie se remarcă în Topul politicienilor realizat de Ion Cristoiu prin faptul că a reușit să se compromită fără să facă nimic. Jurnalistul remarcă impasul în care se află premierul Ludovic Orban de a face o remaniere pentru a numi un alt titular pentru acest post.

Topul politicienilor

Locul 5- Eugen Tomac, președintele PMP

„Pe locul cinci este domnul Eugen Tomac, președintele PMP, care încearcă să ne convingă că el nu participă, PMP, la guvernare deși are oameni în guvern, chiar și membrii ai PMP care sunt și ne explică nouă, crezându-ne proști, că el i s-a solicitat pentru că PNL avea nevoie de profesioniști, vă imaginați că PNL suferea de faptul că nu are profesioniștii de la PMP; e unul din rezultatele negoțului dintre PMP și PNL. După părerea mea e un partid fără nici un viitor luați-vă adio de la el dacă cumva l-ați sprijinit vreodată, la următoarele alegeri dispare de pe scenă, a fost Traian Băsescu care l-a ținut în viață. Traian Băsescu nu mai poate participa la alegerile următoare, sunteți de acord, e totuși europarlamentar, dar domnul Eugen Tomac este liderul unui partid care mereu se oferă, el de când a căzut guvernul Dăncilă când ridică mâna și spune «eu vreau». PNL deseori l-a ținut de o parte, dar din când în când i-a dat. Da, dar eu i-aș da locul cinci pentru că este președintele unui partid despre care nu știe că nu va mai fi”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 4- Klaus Iohannis, președintele României

„Pe locul patru este domnul Klaus Iohannis care încalcă cu brio Constituția României, deocamdată este președinte, este premier pentru că deja... premier monarh deoarece numai în perioada interbelică în timpul dictaturii regale, Carol al doilea chema miniștri, oficiali, apăreau știri unde spunea așa «majestatea sa Carol al doilea a lucrat azi cu ministru Muncii», nu știu ce făcea acolo. Nefiind femei... Deci această chestie nu a fost în perioada post decembristă, dacă ar fi făcut ceva de genul ăsta Iliescu îl linșau, sau chiar Traian Băsescu. Este și președintele partidului la PNL, mă întreb ce va fi în perioada următoare, oricum eu în locul domnului Orban m-aș simți pe zi ce trece tot mai stânjenit tocmai pentru că încep să mă întreb ce e domnul Orban, că premier e domnul Klaus Iohannis, pentru că una e să stai, noi am mai discutat, cu premierul, te vezi o dată din când în când și una e să îi chemi... domnișoară am condus 15 gazete de-a lungul timpului, în momentul în care eu săream peste adjunct, o să vedeți când o să ajungeți și dumneavoastră ca mine director și ceea ce vă urez, niciodată nu sari peste adjunct, adică eu nu am lucrat niciodată direct cu șeful de secție pentru că îi slăbea, autoritatea adjunctului și erau momente când aveam nevoie de adjunct, deci la el la ora actuală miniștrii sunt chemați de Iohannis fără premier. Lăsând la o parte faptul că pe unii îi cheamă și doamna Turcan, la un moment dat nu mai știi, săracul ministru, nu mai știe cui se subordonează”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 3- Victor Ponta, președintele Pro România

„Pe locul trei este domnul Victor Ponta care a înviat și a înviat chiar bine, între timp a trecut în tăcere domnul Tăriceanu. Dacă îl vedeți pe domnul Victor Ponta să îi spuneți că totuși trebuie să treacă să facă partidul ăla, deci poate că faptul că unii din PSD-iști pleacă e bine pentru el, e loc de un partid, uite un partid de stânga Pro România, dar el trebuie nu alcătuit din tipi care au plecat de la PSD și s-au dus la el”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 2- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD

„Locul doi este domnul Marcel Ciolacu care nu înțeleg ce vrea până acum, adică e mediatic dar nu știu, nu am înțeles până acum ce vrea, probabil că dacă m-aș fi uitat la un interviu sau ar fi venit la un interviu la noi aș fi înțeles ce vrea de la acest partid, sunt aproape sigur că el este interimar până la congres și că altul va fi președintele acestui partid, e o grupare întreagă, el e acolo numai un fel de rotiță zimțată”, a susținut Ion Cristoiu.

Locul 1 – Monica Anisie, ministrul Educației

„Este doamna Monica Anisie care a reușit ca nimeni altcineva, nu există în post decembrist, ca într-o lună de zile să se compromită total, nu am pomenit așa ceva și să se compromită paradoxal nefăcând nimic, numai prin vorbe. Ea este autoarea celebrei expresii evaluările prietenoase... evaluarea e evaluare, știi sau nu știi, adică cum să fie prietenos? Cinci e prietenos? Adică prietenos ce înseamnă cinci și apoi îi dau un pupic, e cinci, e cinci. După asta a venit acest scandal și ea vorbește... a inventat tot felul «prioritizează» și toate astea, i se vrea capul și de către USR, culmea chiar din coaliție și probabil că nu mai știu la ora actuală ca să faci o remaniere e cam grav, ei s-au pricopsit cu ea și o vor mai duce mult. În plus este un ministru care are iar face reformă, dacă ați observat, eu cred că, părerea mea trebuie să mutăm Ministerul din sediul ăla, să îl dăm cu agheasmă pentru că toți care se duc miniștri acolo vor să facă reformă”, a mai spus Ion Cristoiu.

