Ion Cristoiu: Opozitia, daca PNL nu-l da afara pe Orban sau nu-l schimba, va avea mari probleme in perioada urmatoare 

Analistul politic Ion Cristoiu a declarat, ca motiunea de cenzura de marti a fost un meci real, un fel de alegeri anticipate, in urma caruia PSD a ramas la Putere, iar Opozitia tot in Opozitie, in ciuda incercarilor de transformare a esecului intr-o mica victorie, potrivit mediafax. Ion Cristoiu a declarat marti ca nu se astepta la acest rezultat, considerand o dovada de iresponsabilitate depunerea unei motiuni de cenzura fara a avea garantia ca va fi adoptata. "Nu ma asteptam la acest rezultat si nu ma asteptam sa ma insel atat de tare in legatura cu politicienii din Opozitie. Nu cred ca a fost emisiune, editorial in care sa nu spun ca guvernul nu are cum sa nu cada. Pentru ca, si am spu ...