Ion Cristoiu: "Optiune strategica la PNL: Transformarea europarlamentarelor in alegeri parlamentare anticipate"

"Desi oficial campania pentru europarlamentare incepe in 26 aprilie 2019, se vede chiar si din cer ca partidele s-au angajat deja in competitie. Panourile electorale spinzura pe fatadele multor cladiri din Bucuresti. Pe vremea copilariei mele, cind mergeam la Focsani cu caruta, tata punea calului un soi de aparatoare la ochiul drept, ca sa nu se sperie cind treceam pe linga turnul de apa din marginea orasului. Tare ma tem ca azi, un cal in drum prin Bucuresti ar avea toate motivele sa se sperie dind cu ochii de Traian Basescu sau Rares Bogdan de inaltimea unor blocuri, mai ceva decit Gulliver in Tara Piticilor. Panourilor li se adauga mitingurile in care se intrec, in materie de numar de participan ...