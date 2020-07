Ion Cristoiu: PNL a instituit DICTATURA! PSD este doar un tigru de hartie

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că trăim una dintre cele mai mari ciudăţenii ale României postdecembriste: suntem conduşi de un partid, PNL, şi un guvern ultraminoritar, în timp ce, în Parlament, avem un alt partid, PSD, aflat în Opoziţie, dar care, deşi majoritar,este absolut inutil.

Ion Cristoiu spune că una din cauzele inutilităţii PSD în menţinerea echilibrului putere-opoziţie este diabolizarea eficientă acestui partid, în ciuda reacţiilor de multe ori corecte.

„Noi avem o foarte mare problemă, s-a văzut, în această perioadă, şi anume PSD. Normal era ca în această perioadă, PSD, care e principalul partid de opoziţie, să păstreze echilibrul între putere şi opoziţie, luând atitudine. Nu cred că e vorba numai de blegeala de tip Marcel Ciolacu, acuzat de blaturi. Cred că este vorba şi aici trebuie pus degetul pe rană de o diabolizare a PSD, care funcţionează. În consecinţă avem pe scena politică un partid mare, uriaş, PSD, care nu are voce. Din punctul de vedere al opoziţiei, PSD e un partid absolut inutil. Poate să spună lucruri corecte, poate să aibă intervenţii, gesturi corecte, toate aceste gesturi pe fondul diabolizării nu mai au eficienţă”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a comparat situaţia de acum a PSD cu cea a lui Nicolae Ceauşescu din decembrie 1989 când acuza implicarea “agenturilor străine” şi a sovieticilor în îndepărtarea regimului său de la putere.

„Fac o comparaţie, şi ca orice comparaţie este forţată, este Ceauşescu din decembrie 1989. Toată lumea acum recunoaşte că atunci când el zicea de agenturile, avea dreptate. S-a dovedit... dar nu-l asculta nimeni. Avea dreptate şi când spunea de implicarea sovietică. Sunt dovezi. Prin februarie 1990, românii începuseră deja să-şi pună întrebări, dar nu-l asculta nimeni. Aşa şi la PSD acum. Şi când au dreptate şi spun lucruri corecte, opinia publică spune , cutare, cutare. Asta şi explică de ce Guvernul îşi poate permite orice, Klaus Iohannis îşi poate permite orice, Guvernul îşi poate permite să facă legi care nu au legătură cu minima condiţie de exigenţă juridică, de ce e călcată în picioare CCR şi premierul instigă să nu se respecte deciziile”, a subliniat publicistul.

Ion Cristoiu atrage atenţia că, deşi majoritar, PSD nu reuşeşte să se impună în faţa guvernanţilor, să se comporte ca un leu, ci este un tigru de hârtie, care a permis PNL să instaureze o dictatură şi riscă să fie minimizat pe măsură ce trece timpul.

”PNL e singur pe scena politică. Pro România creşte greu. La ora actuală, deşi avem un partid majoritar, care este PSD şi care, teoretic, când s-ar ridica pe două labe, aşa ca un leu, şi doar ar sforâi, ar trebui ca guvernul să se ascundă tot pe sub mese. Nu face pentru că e de fapt, cum spunea Mao, un tigru de hârtie. De acum încolo, vreo 4-5 ani va fi greu pentru PSD, dacă nu îşi schimbă şi numele, să mai fie ascultat. Asta este marea tragedie a României. Un guvern ultraminoritar – sigur îl are de partea lui şi pe preşedinte, şi serviciile, şi sistemul- călăreşte, este singur, a instaurat o dictatură, nu am nicio îndoială, în condiţiile în care în Parlament un alt partid este majoritar. Este una dintre marile ciudăţenii ale României posdecembriste”, a afirmat jurnalistul.

Mai mult, Ion Cristoiu a afirmat joi seara la Marius Tucă Show că PSD e obligat să facă opoziţie, o condiţie necesară pentru democraţie şi siguranţa naţională. „Dacă aţi observat, după 2016, noi am avut următoarea situaţie, un guvern majoritar puternic şi cu o opoziţie care deşi era minoritară, era foarte puternică. PNL-ului i se auzea vocea. Noi avem acum un paradox, un guvern minoritar de doi lei, o opoziţie care e majoritară în Parlament şi primării şi nu i se aude vocea. Un partid care trece în Opoziţie, are în gena lui, indiferent de rezultate, să facă opoziţie. Este necesar pentru siguranţa democraţiei”, a mai spus jurnalistul.