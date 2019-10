Ion Cristoiu: "Presa noastra, zisa si libera: Pentru Klaus Iohannis, muma, pentru ceilalti candidati, ciuma"

Ion Cristoiu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sint de acord cu pretentia unor institutii de presa de a-si asuma acum, in debutul campaniei electorale oficiale, un anume candidat la presedintie dintre cei inscrisi in cursa. Si cum mai toate institutiile de presa, de la cele militarizate sub acoperirea de independente, pina la cele civile si deci cu adevarat independente, sint declarate de partea lui Klaus Iohannis, mai ales in confruntarea acestuia cu Dan Barna, n-am nimic impotriva ca ele sa indemne electoratul sa-l voteze pe Klaus Iohannis, chiar si la un scor apropiat de cel al Presedintelui in exercitiu Nicolae Ceausescu de pe vremuri. Cu o singura conditie: Ca asumarea oficiala a sprijinului acordat lui Klaus Iohannis sa nu duca si la incalcare ...