Ion Cristoiu, profeție apocaliptica pentru Dancila: 'Ne indreptam catre caderea guvernului. Moțiunea o sa treaca'

Jurnalistul Ion Cristoiu afirmă că depunerea unei moțiuni de cenzură după destrămarea coaliției PSD-ALDE era obligatorie și susține că ne îndreptăm spre căderea Guvernului Dăncilă. Jurnalistul a susținut,la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că Executivul Dăncilă va fi înlocuit cu un guvern minoritar

“În realitate, din datele pe care le am eu și din ce am studiat ne îndreptăm către căderea guvernului și vă dau câteva semnale, adică nu din ce știu eu, din exploatarea surselor deschise, cum ar spune colegii noștri de la SRI, când vor să spună ce știu numai ei din spionaj, zice din surse deschise. Primul lucru, avem un caz numit Rareș Bogdan. Rareș Bogdan acum două, trei săptămâni a scris un text pe Facebook de care s-a făcut mare caz în care a spus că PNL-ul nu are ce negocia cu Ponta și cu Tăriceanu (...) Din sursele mele, i s-a cam dat un ghiont de la Cotroceni și atunci, alaltăseară, am citit un text incredibil al lui, gata, nu se mai poate trăi, trebuie să cadă PSD-ul, cutare”, a explicat Ion Cristoiu.

Un alt semnal pentru analistul politic a fost atitudinea fostului premier Victor Ponta, liderul Pro România.

“Alt personaj este Victor Ponta care el neputându-se stăpâni să nu vorbească, să scrie e ușor de descifrat. Când a plecat ALDE de la guvernare și s-a schițat ideea depunerii unei moțiuni de cenzură, ați văzut că destul de șovăielnic, domnul Ponta a spus o chestie care părea credibilă domnule, noi nu votăm moțiunea de cenzură până când nu vedem cine va fi premier și premier nu poate să fie domnul Ludovic Orban în veci. Acum, de vreo câteva zile, domnul Ponta tace și...dar ca să justifice probabil o înțelegere prin boscheți, că este o înțelegere clar și cu el și cu Tăriceanu, a lui Iohannis bănuiesc, cred că nu a lui Ludovic Orban că nu are putere, el începe... în fiecare zi înjură guvernul, ați observat, deci în fiecare zi se conturează o justificare...acestei nunți, acestei chestii, tochituri de tip balcanic în care dușmanii de până mai ieri Ponta și Tăriceanu au devenit pentru Ludovic Orban oameni onorabili și anume teza patriei în primejdie”, a mai spus jurnalistul.

În opinia, un alt semnal este o declarație a șefei tinerilor liberali, Mara Mareș, care a avansat varianta numirii liderului PNL, Ludovic Orban, în postul de premier.

“Apoi un alt fapt este următorul, la Constanța, șefa tinerilor liberali domnișoara Mareș căreia îi spun prințesa barabulelor, sunteți ardeleancă, deoarece tatăl este unul dintre cei mai mari afaceriști în cartofi din Ardeal, brusc, de față cu Klaus Iohannis, a spus și premierul Ludovic Orban, spre încântarea lui Ludovic Orban și atunci domnul Klaus Iohannis a zis „Da, e o idee””, a susținut Ion Cristoiu.

Analistul politic a atras atenția că aceia care susțin că moțiunea nu va trece nu iau în calcul foamea liberalilor pentru funcții, foame care poate fi satisfăcută prin accederea la guvernare contra sprijinirii lui Iohannis la prezidențiale.

“Deci, există din câte știu eu și acest scenariu, domnul Orban s-a dus la Cotroceni și a zis domnului Klaus Iohannis (...) După părerea mea, ce nu am luat în calcul și ce nu iau în calcul toți cei care susțin că moțiunea nu o să treacă și eu spun că o să treacă, este flămânzirea PNL-istă. Imediat ce s-a zvonit că moțiunea ar putea să treacă, acele liste sunt făcute de ei, de la PNL, nu sunt făcute de PSD, pentru că fiecare, dacă ați observat, e bucuros că e pe o listă din aia”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că dacă moțiunea de cenzură va trece, Guvernul Dăncilă va fi înlocuit cu un guvern minoritar.

“ Nu, va fi un Guvern minoritar, ei vor sprijini și amândoi și Ponta și Tăriceanu au interesul în căderea acestui Guvern, nu știu dacă li se vor face jocul (...) dar eu cred că sunt și niște negocieri, dar nu de miniștri că nu au cum să facă să fie. (...) oricum cei doi au fost contactați, s-a negociat cu ei prin boscheți cum spun eu, dar tot ce se întâmplă acum poate să ducă și mi se pare corect la o creștere a curentului USR-ist, curentul, nu USR. Eu văzând acest spectacol mizer, groaznic, adică totuși până mai ieri Ponta era ciuma roșie, Tăriceanu acum votează împotriva propriului Guvern, pentru că e o moțiune împotriva guvernării PSD- ALDE (...) Eu am spus, după părerea mea se îndreaptă către o trecere a moțiunii, dar vom vedea”, a conchis jurnalistul.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți că formațiunea a strâns peste 233 de semnături pentru moțiunea de cenzură și că aceasta va fi depusă cel mai probabil luni. El a adăugat că ultimele negocieri vor fi purtate joi, individual, cu parlamentarii.