Ion Cristoiu PROFETEȘTE o mare schimbare in mass-media din Romania: 'Este loc și pentru o televiziune care sa se adreseze nu doar analfabeților'

Presa ar putea renaște din propria cenușă, existând loc pentru o nouă televiziune care să se adreseze și altora, nu numai “analfabeților”, a afirmat jurnalistul Ion Cristoiu la emisiunea “Marius Tucă Show”.

Ion Cristoiu este convins că, și dacă ar dispare hârtia, un suport de scriere tot va exista, astfel încât să putem citi în continuare un text, conform Mediafax.

Întrebat de Marius Tucă dacă presa, aflată într-un punct mort, va renaște din propria cenușă, Ion Cristoiu a răspuns: “Poate să renască. Domnul Marius Tucă, dacă mă uit în istoria omenirii...Schimbarea materialului nu înseamnă... până la urmă de pe papirus tot pe ăia care scriau bine sau după tăblițele alea, da? Poate că dispare hârtia, dar chiar și pe ăsta până la urmă tot un text voi citi”.

Jurnalistul a dezvăluit că a învățat să scrie la mașină, dar proza o scrie tot de mână deoarece în acest caz scrisul de mână îl ajută.

„Eu scriu de mână, dar am început să bat editorialele cu zece degete, că am învățat să bat singur. Eu proză nu scriu niciodată la mașină. Pentru că se pierde gândul... dar la articole, mă rog, nu mă uit și le scriu...” , a spus Ion Cristoiu.

Cât privește viitorul presei, Ion Cristoiu spune că aceasta va fi foarte bună la nivel de nișă, săptămânal, și că e loc pentru aparția unei noi televiziuni.

„Cred că presa va fi foarte bună la nivel de săptămânal și la nivel de nișă. Este loc de o televiziune care să se adreseze și altora decât analfabeților. Le-am dat ce au vrut să vadă pentru că am depins foarte mult de rating, din punctul ăsta de vedere”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu se întreabă de ce oamenii de afaceri nu sprijină presa prin donații, amintind că în perioada interbelică cele mai mari lucrări le-au scos fundațiile regale, nu editurile particulare.

“Eu am avut tot timpul nostalgia unui ziar sau televiziuni finanțate de alții. Și știți, eu nu am înțeles niciodată de ce toți oamenii ăștia de afaceri... să-ți spun o chestie istorică... care au furat, din banii ăia pe care i-au furat și, nu știu, pun de-o parte 100.000 de euro să fac o revistă, să fac o editură, de ce nu fac? Adică unul să spună așa: Marius Tucă, da? Știi că eu te respect, că am auzit, uite, eu am furat vreo 300 de milioane, da? Am și eu o sută de mii de euro, uite vreau să fac și eu o televiziune, facem o fundație, ca să nu asta, matele ești șefu’ ală cutare și rămân și eu, dar am o rugăminte, nu știu, faceți acolo la intrare portretul meu. Nu știu de ce nu scot cărți, de ce nu scot edituri, de ce nu fac fundații?”, se întreabă Ion Cristoiu .